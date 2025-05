Apostar no Mundial dos Clubes na bet365: Guia completo

Com o Mundial de Clubes batendo na porta, a bet365 se torna um dos principais favoritos dos fãs para apostar na Copa.

Neste guia, você encontra tudo sobre apostas, bônus, favoritos e os melhores mercados para curtir no maior evento de futebol de 2025.

Com os maiores times do mundo confirmados na Copa do Mundo de Clubes 2025, opções não faltam para apostas na Copa. Se você ainda não tem uma conta na plataforma, abra sua conta com o código de indicação bet365.

Mundial de Clubes 2025 com a bet365: quais bônus a casa de apostas oferece?

Até o fim de 2023, as apostas esportivas no Brasil eram regulamentadas pela Lei 13.756/2018, sancionada pelo então presidente Michel Temer. Esse marco legal permitiu que diversas empresas internacionais operassem no país, e uma das estratégias mais comuns para atrair novos clientes era a oferta dos bônus de boas-vindas — uma prática bastante popular entre os melhores sites de apostas do mundo.

Com esses bônus, novos usuários podiam conhecer as plataformas e testar suas apostas online com um incentivo extra, como créditos grátis, apostas sem risco ou dobradores de depósito. Essa era uma das formas mais atrativas para começar a apostar na na Copa do Mundo de Clubes ou em qualquer outro grande evento esportivo.

No entanto, com a entrada em vigor da nova regulamentação das apostas no Brasil, no início de 2024, esse cenário mudou. Agora, os bônus de boas-vindas foram oficialmente proibidos por lei. Segundo o Governo Federal, a decisão visa coibir práticas agressivas de marketing e mitigar o risco de comportamentos compulsivos entre apostadores iniciantes.

Apesar dessa limitação, as casas de apostas esportivas ainda podem oferecer outras promoções, como cashback em apostas perdidas, rodadas grátis em cassino, clubes de fidelidade, melhoria de odds em jogos selecionados e ofertas exclusivas para clientes ativos, inclusive durante o Mundial de Clubes 2025.

Ou seja, mesmo sem o famoso bet365 bônus de boas-vindas, ainda é possível encontrar ofertas especiais no site para apostar na Copa do Mundo de Clubes.

Ainda não existem ofertas específicas para a Copa do Mundo de Clubes 2025, mas a bet365 tem bônus interessantes. Confira!

Ofertas bet365 Detalhes da promoção Apostar Substituição+ Se o seu jogador for substituído, sua aposta será mantida Disponível em competições selecionadas. Mercados de jogadores elegíveis marcados com Substituição+. Apenas clientes novos e elegíveis. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs. Ir para bet365 Ganhos aumentados Aumente os seus ganhos em apostas feitas com Criar Aposta e apostas simples selecionadas. Somente para clientes elegíveis. Quando aplicável a apostas feitas com Criar Aposta, serão necessárias 3+ seleções e odds combinadas de 2.00 ou superiores. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs. Ir para bet365 Acumulador aumentado 100% Agora você pode duplicar seus ganhos nos acumuladores em uma variedade de esportes e competições. Disponível apenas para clientes novos e elegíveis. São aplicadas odds mínimas, restrições de aposta e T&Cs. Ir para bet365 Desafio de 6 Placares - Jogo Gratuito (Free to Play) Preveja os resultados de 6 partidas para ganhar prêmios em dinheiro! Apenas para clientes novos e elegíveis. O valor do prêmio máximo será dividido de forma igual se houver mais de um vencedor. A participação no Desafio de 6 Placares possui regras diferentes das apostas padrão, portanto todas as demais ofertas da bet365 não são aplicáveis. São aplicados T&Cs. Ir para bet365

Ofertas de bônus da bet365 no Mundial de Clubes 2025

Apesar de ainda não existirem ofertas específicas da bet365 para a Copa do Mundo de Clubes, ainda é possível aproveitar as demais ofertas, citadas acima, na casa de apostas.

As vantagens do bet365 bônus vão desde o apostador experiente até o iniciante em apostas. Para o futebol, por exemplo, as mais famosas, e que podem ser utilizadas no Mundial de Clubes 2025 são o substituição+, que mantém a aposta mesmo se jogador for substituído, a oferta de pagamento antecipado com dois gols de vantagem, em que as apostas são pagas com antecedência após o time abrir dois gols no placar e os preços ajustados em Resultado Final.

Nesta modalidade, partidas de grande apelo, como será o caso da Copa do Mundo 2025 na bet365, terão odds mais atraentes para apostas na Copa e nos vencedores.

Como conseguir um bet365 bônus?

No caso da bet365 bônus, o caminho para conseguir qualquer um deles para as apostas é simples:

Acesse o site ou aplicativo da bet365. Clique em Registre-se. Preencha as informações necessárias, inclusive o código de indicação bet365. Acesse a página de Ofertas, veja as promoções e confira as regras de utilização Agora é só começar a apostar!

Termos e condições dos bônus

As ofertas no bet365 estão disponíveis apenas para clientes novos e elegíveis, se aplicando a partidas que consideram os 90 minutos do jogo. Isso inclui, portanto, os acréscimos, mas não a prorrogação e nem pênaltis.

Além disso, é importante ressaltar que as apostas esportivas só podem ser feitas por pessoas com 18 anos ou mais, e com responsabilidade. Para estar nesse guia de como apostar no Mundial de Clubes 2025 com a bet365, a casa de apostas passou por uma avaliação que atestou seu compromisso com a política de Jogo Responsável.

Confira todos os termos e condições de cada oferta diretamente no site da bet365.

Como apostar com a bet365 no Mundial de Clubes 2025

Apostar na Copa do Mundo de Clubes na Bet 365 é muito fácil, e semelhante a qualquer aposta de futebol, seja Copa do Mundo, Libertadores ou Champions League. Primeiro, é necessário acessar o site ou aplicativo da bet365, encontrar a aba "Futebol" e, então, a parte dedicada à Copa do Mundo 2025.

Lá, você encontrará diversos mercados, então escolha com sabedoria aquele que mais se encaixa com o que você deseja. Depois disso, basta clicar na odd e montar o seu bilhete de aposta.

Em uma aposta a longo prazo, disponível para apostas na Copa do Mundo de Clubes, o Real Madrid tem 4.50 odds para vencer a competição. Sendo assim, o valor apostado será multiplicado por 4.50. Simples, não é mesmo? Lembre-se que esse é apenas um exemplo e que as odds estão sujeitas a alterações.

Confira as odds no site da bet365.

Mundial de Clubes 2025: favoritos, história e destaques

A Copa do Mundo de Clubes é, sem dúvidas, a competição mais aguardada de 2025. Estreando em um novo e revolucionário formato, muito semelhante ao da Copa do Mundo de seleções, o torneio reunirá 32 dos melhores clubes do planeta, transformando de vez a disputa pelo título de melhor equipe do mundo. Com a presença de times como Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern de Munique, Flamengo e Palmeiras, a edição de 2025 promete ser histórica — e também extremamente atrativa para quem deseja apostar na Copa do Mundo de Clubes.

Mas para entender a grandiosidade dessa nova era, é preciso olhar para o passado. Antes mesmo da criação da Copa do Mundo de Clubes em 2000, já existia a tradicional Copa Intercontinental, disputada entre o campeão europeu e o campeão sul-americano.

Criada em 1960, essa competição marcou época e coroou clubes lendários como Santos, Peñarol, Milan, Real Madrid e Boca Juniors. Apesar de limitada a dois continentes, era considerada por muitos como uma verdadeiro "Copa do Mundo de Clubes".

Com o avanço da globalização e o crescimento do futebol em outras partes do mundo, surgiu a necessidade de um torneio mais inclusivo. Assim, em 2000, nasceu a primeira Copa do Mundo de Clubes com formato multilateral, incluindo representantes de todos os continentes.

A partir de 2005, o evento passou a ser realizado anualmente, com sete equipes — uma de cada continente mais o país-sede. Embora tenha proporcionado grandes momentos, o modelo era criticado por sua curta duração e por favorecer clubes europeus, que quase sempre venciam com certa facilidade.

Agora, em 2025, essa realidade muda. A nova Copa do Mundo de Clubes será disputada a cada quatro anos e adotará uma estrutura mais competitiva, com fase de grupos e mata-mata, tal como ocorre na Copa do Mundo de seleções. Serão 32 clubes classificados, divididos por critérios técnicos e conquistas continentais dos últimos quatro anos. A sede será os Estados Unidos, reforçando a intenção de consolidar o mercado norte-americano como uma potência global também entre clubes.

A Copa do Mundo de Clubes terá, entre scomo Real Madrid, Internazionale, Bayern de Munique e Manchester City. Como representantes do Brasil, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras querem surpreender.

eus participantes, as maiores potências do futebol mundial. Como favoritos, é bom destacar alguns clubes, Como citado anteriormente, o modelo de disputa será semelhante ao de uma Copa do Mundo. 32 times serão separados em oito grupos com quatro equipes. Essas quatro equipes vão se enfrentar, e as duas melhores de cada grupo avançam.

Da fase de oitavas de final em diante, jogo único até a decisão, que acontecerá no MetLife Stadium, em Nova York, no dia 13/06/2025.

Mercados disponíveis na bet365 para o Mundial de Clubes

Para apostar na Copa, duas maneiras estão disponíveis: jogos avulsos ou apostas de longo prazo.

Na maneira mais comum, que são jogos específicos, que ainda não estão disponíveis, mas estarão em breve, os mercados mais famosos e comuns são estes:

Resultado da partida: aposte em qual time vencerá o jogo, ou se ele terminará em empate.

Total de gols: tente prever o número total de gols marcados em uma partida, independentemente de qual equipe os marque.

Artilheiro da partida: selecione qual jogador marcará mais gols em uma determinada partida.

Quem marcará o gol: aqui, é possível apostar nos jogadores que marcarão gols nas partidas.

Resultado exato: teste suas habilidades de previsão apostando no placar final exato do jogo.

No que diz respeito aos mercados de longo prazo, as apostas podem ser feitas no campeão da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, ou até mesmo no artilheiro. As odds, em ambas as situações, são calculadas com base no nível de favoritismo dos jogadores e equipes.

O Real Madrid, por exemplo, é dado como favorito na bet 365 para vencer o Mundial de Clubes 2025. Isso por ser o maior campeão da competição, então tem 4.50 de odds. O Auckland City, por ser um time mais modesto, tem mais de 1250 de odds. (Odds sujeitas a alterações. Confira os valores reais na página da bet365.)

Que tipos de odds são oferecidas na bet365?

Mesmo sem ainda estarem disponíveis, exceto o vencedor da competição, outros mercados de longo prazo também farão parte do leque de opções para quem quiser apostar na Copa do Mundo de Clubes na bet365. Eles estarão acessíveis na mesma aba de apostas a longo prazo da Copa. Confira!

Vencedor final de cada grupo;

Artilheiro;

Líder de assistências;

Equipe que vai chegar à final;

Dupla que vai chegar à final;

Confira as opções completas na plataforma bet365.

O que são as diferentes odds?

Conhecer e avaliar as odds é a parte principal do processo de apostas esportivas. No Mundial de Clubes 2025 não será diferente, com a bet365 possuindo um mercado interessante para o evento, assim como todas as casas de apostas.

Para calcular uma odd, vários fatores são levados em conta, como a força das equipes, o mando de campo e o histórico de confronto. Os atletas escalados e seus níveis técnicos também são considerados. Por exemplo, na partida entre Palmeiras x Inter Miami, mesmo com Messi do outro lado, é possível que o Verdão tenha odds de vitórias melhores por conta do conjunto da equipe.

Quanto menor a odd, maior a probabilidade do resultado acontecer. Sendo assim, o retorno será mais baixo em caso de acerto. Como citado anteriormente, a odd para o Real Madrid vencer a Copa do Mundo de Clubes é menor que a do Auckland City, por exemplo.

Em que preciso prestar atenção?

Para sempre estar preparado para apostar na Copa do Mundo de Clubes, é válido estudar os grupos da competição, os confrontos, horários e escalações das equipes envolvidas.

E isso, é claro, pode mudar conforme o evento avança. Se o Real Madrid começar mal a competição, suas odds para vitórias e, até mesmo classificação, vão aumentar. O resultado dos jogos e desempenho afetará diretamente as cotações e influenciará as apostas.

Também é preciso prestar atenção, como em todas as apostas, não só de futebol, na responsabilidade. Jamais aposte valores excessivos e saiba a hora de parar, além de sempre avaliar as possibilidades antes de fazer apostas. E é sempre bom procurar casas de apostas que se adequem às suas particularidades.

Mundial de Clubes 2025: apostas ao vivo na bet365

Na bet365, a Copa do Mundo de Clubes terá apostas ao vivo, ou seja, com total cobertura de forma estatística das partidas. Assim, a chance de fazer uma aposta bem-sucedida enquanto o confronto acontece, além de minimizar os erros, é maior.

Para acessar essa aba, basta entrar no site ou aplicativo da bet365 e, durante a Copa do Mundo 2025, ver a página de apostas ao vivo.

Palpites no Mundial de Clubes 2025: perguntas frequentes

Tire as suas dúvidas sobre como são as apostas no Mundial de Clubes.

Quais são os mercados da bet365?

Resultado final, gols, artilheiro, escanteios, handicaps e apostas ao vivo são alguns dos destaques entre as dezenas de mercados disponíveis no site e app.

Devo apostar nos favoritos ou azarões?

Depende do seu perfil. Favoritos oferecem segurança; azarões, um eventual retorno maior. De toda forma, jogue sempre com responsabilidade.

Como são definidos os favoritos?

Há diferentes critérios, com base no desempenho recente, elenco, histórico e odds das casas de apostas.