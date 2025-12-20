5 azarões nos quais apostar na Europa neste fim de semana

Nossa seleção desta semana cobre a Premier League, Bundesliga, Serie A, o Campeonato Escocês e La Liga. Algumas das maiores equipes estão envolvidas.

Azarões em quem apostar Odds Koln x Union Berlin: mais de 2,5 gols 1.90 Everton x Arsenal: ambos marcam 2.10 Genoa x Atalanta: Genoa vence ou empata 1.83 Aberdeen x Celtic: Aberdeen vence 8.50 Villarreal x Barcelona: Villarreal vence ou empata 1.95

Odds fornecidas pela Novibet, sujeitas a alterações.

Koln x Union Berlin: mais de 2,5 gols

Este jogo promete muitos gols. O Union Berlin, como visitante, pode ser considerado o azarão. No entanto, eles têm boas chances de marcar.

Todos os seus últimos quatro jogos tiveram mais de 2,5 gols, e eles marcaram em seis partidas consecutivas.

As partidas em casa do Koln também costumam ter muitos gols. Eles têm uma média de quatro gols por jogo no RheinEnergieSTADION.

Além disso, 10 dos últimos 12 jogos resultaram em mais de 2,5 gols. Todos os jogos em casa até agora na temporada 2025/26 viram ambas as equipes marcarem.

Everton x Arsenal: ambos marcam

O Arsenal tem mantido muitos jogos sem sofrer gols nesta temporada e são os favoritos ao visitar o Hill Dickinson Stadium.

No entanto, o Everton tem motivos para otimismo, tendo conseguido apenas dois jogos sem sofrer gols em oito partidas.

Lesões deixaram a defesa dos Gunners mais vulnerável, e há chances de que os Toffees causem alguns problemas.

O encontro do ano passado terminou em um empate por 1-1, e David Moyes espera uma performance semelhante.

Mikel Arteta tem alguns jogadores de volta de lesão agora, o que será um grande impulso. Pode ser um confronto fascinante em Merseyside.

Genoa x Atalanta: Genoa vence ou empata / Genoa +0.5 x Atalanta

O Genoa estará confiante ao receber a Atalanta na New Balance Arena neste fim de semana. Eles melhoraram drasticamente desde a mudança de técnico e não deixaram de marcar em nenhum dos seus últimos seis jogos de liga.

Analisando os pontos esperados, a diferença entre as equipes nesta temporada é inferior a dois. Enquanto isso, a forma da Atalanta fora de casa tem sido ruim, sem vitórias em cinco jogos.

Embora as casas de apostas possam apontar para a vitória de 4-0 da Atalanta na Copa da Itália no início deste mês, provavelmente não é um reflexo justo.

Ambas as equipes estavam longe de sua força total, e o Genoa jogou a maior parte daquele jogo com 10 homens. Podemos ver uma surpresa no Stadio Luigi Ferraris.

Aberdeen x Celtic: Aberdeen vence

O início de Wilfried Nancy no Celtic não poderia ter sido pior. Seu futuro já está sob escrutínio após apenas duas semanas.

Ele perdeu quatro jogos em quatro — a primeira vez que isso acontece com os Bhoys desde 1978.

Eles estavam em uma sequência de cinco vitórias antes de sua chegada. No entanto, a derrota para o Dundee United os deixou seis pontos atrás do Heart of Midlothian.

Os Hearts estão prestes a ser líderes no Natal, quebrando uma tradição de longa data mantida por Celtic ou Rangers todos os anos desde 1993.

Isso destaca as dificuldades dos gigantes do Old Firm nesta temporada. O Aberdeen certamente se sentirá confiante.

Os Dons também estão invictos em sete jogos, então a confiança estará alta no Pittodrie.

Villarreal x Barcelona: Villarreal vence ou empata / Villarreal +0.5 x Barcelona

O Barcelona pode estar liderando a La Liga, mas o Villarreal também está em boa forma. Os homens de Marcelino estão em terceiro lugar.

Eles recebem o Blaugrana no Estadio de la Cerámica enquanto estão em uma sequência de seis vitórias consecutivas.

El Submarino Amarillo também venceu sete de seus oito jogos domésticos em casa nesta temporada. Eles marcaram 20 gols e mantiveram cinco jogos sem sofrer gols.

O Barça tem tido dificuldades contra o Villarreal nos últimos encontros. Eles perderam por 3-2 em maio e 5-3 em janeiro do ano passado.

Com a vantagem de jogar em casa e a forma atual, eles podem bem encerrar a longa sequência de vitórias dos visitantes. É um confronto que vale a pena assistir de perto.