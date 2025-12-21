Como apostar no Aston Villa, que desafia o xG

O time de Unai Emery está fazendo mais uma forte campanha para se classificar para a Champions League, apesar dos números fracos de xG.

Mercados do Aston Villa Odds Vencer o Manchester United 2.15 Terminar entre os quatro primeiros 2.20

Odds analisadas no momento da escrita desse artigo. Última atualização feita dia 17/12 às 16h.

O que realmente está acontecendo com os baixos números de xG do Villa?

O Aston Villa venceu nove partidas consecutivas em todas as competições e 15 das últimas 17. No entanto, eles superaram seu xG em apenas seis dos seus 16 jogos na Premier League.

O time das West Midlands marcou 25 gols na principal divisão inglesa a partir de apenas 16,7 xG. Apenas o Tottenham superou sua soma de xG por uma margem maior.

Normalmente, isso sugeriria um time superando expectativas. No entanto, no caso do Villa, há muitos outros fatores a considerar.

Primeiramente, um início de temporada terrível os viu criar poucas chances nos primeiros jogos. Eles tiveram uma média de apenas 0,7 xG e 0,2 gols por 90 minutos nas cinco primeiras rodadas da Premier League, apesar de terem um dos começos de campanha mais favoráveis.

Nos últimos cinco jogos da liga, eles tiveram uma média de 1,5 gols esperados e registraram 2,1 xG contra o líder Arsenal. Isso é um claro sinal de que seus números já estão indo na direção certa.

O retorno do meio-campista Youri Tielemans após uma lesão contribuiu para essa recente melhora.

Sua habilidade acima da média em chutes de longa distância é outro fator. O Villa marcou 10 gols de fora da área, o maior número na Premier League. Sua distância média de chute é a quinta maior, com 15,9 metros.

Morgan Rogers marcou cinco gols a partir de 1,7 gols esperados. Ele está superando seu xG por uma margem maior do que qualquer outro jogador da Premier League. No entanto, ele também superou sua soma de xG nas duas últimas temporadas.

Melhores jogadores e melhores times frequentemente encontram maneiras de superar suas somas de xG por longos períodos. O Villa tem feito isso consistentemente durante o comando de Emery.

Eles gerenciam bem os jogos e tendem a se defender mais nos estágios finais quando estão à frente, o que pode impactar negativamente seus números de xG em comparação com outros times que buscam mais gols.

Eles podem manter a disputa pelo top quatro?

Existem paralelos claros entre o Aston Villa desta temporada e o Nottingham Forest da temporada passada. O time do East Midlands terminou a campanha 2024/25 com uma diferença de xG de -3,4.

No entanto, apenas uma derrota no último dia para o Chelsea os impediu de terminar entre os quatro primeiros.

O Villa também estava na disputa no último fim de semana. Apenas a diferença de gols os impediu de garantir um lugar na competição de elite da Europa novamente ao final de outra forte campanha geral.

Sua capacidade de manter um nível consistentemente alto desde a chegada de Emery em 2022 sugere que uma disputa pelo top quatro é sustentável.

O técnico basco iniciou sua gestão há mais de três anos com uma vitória por 3-1 sobre o Man Utd em casa. Os Red Devils estão de volta ao Villa Park no domingo, e há grandes chances de termos um resultado semelhante.

Os visitantes continuam a ter dificuldades defensivas. Eles estarão sem Casemiro, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui e Amad Diallo em Birmingham.

Dada a atual sequência de nove vitórias, o Villa está bem posicionado para triunfar, com uma probabilidade implícita de 46,5%.

Eles também têm uma chance de 45,5% de terminar entre os quatro primeiros. Uma vitória neste fim de semana abriria uma vantagem de 10 pontos sobre seus adversários, um de seus rivais mais prováveis nessa corrida.

O Liverpool ainda está enfrentando dificuldades, enquanto equipes como Newcastle e Tottenham já correm o risco de sair da disputa pelo top quatro.

Isso sugere que o Villa está em uma posição muito forte para garantir o futebol da Champions League em 2026/27.

Os apostadores preocupados com os baixos números de xG devem estar cientes de que eles terminaram com uma diferença de xG de apenas +3,4 em 2023/24.

Isso foi suficiente para o quarto lugar, e os Villans são capazes de desafiar seus dados subjacentes novamente nesta temporada.