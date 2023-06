Apostas grátis para a final da Champions League: Veja ofertas

Saiba como obter freebets a cada gol no tempo regulamentar da decisão entre Manchester City x Inter de Milão

Os jogadores que fizerem uma aposta de, pelo menos, R$25 na KTO, com odds mínimas de 1.8 nesta final da Champions League neste sábado, entre Man City e Inter de Milão receberão até R$25 em freebets com a promoção Show de Gols.

Para aproveitar essa oferta, siga o passo a passo:

Acesse a página de promoções da KTO.

Encontre a oferta e c lique em aceito participar.

Faça uma aposta no jogo entre Man City x Inter de MIlão, de pelo menos R$25, com odds mínimas de 1.8.

Receba até $25 em freebets, com $5 a cada gol marcado.

Confira os termos e condições no site da KTO.

É esta a melhor oferta para final da Champions League?

A Champions League não tem uma final sem gols no tempo regulamentar desde que Milan e Juventus ficaram no 0-0, lá atrás na temporada 2002/03.

Naquela ocasião o Rossonero acabou levando o título na disputa por pênaltis, após o placar sem gols persistir pela prorrogação.

Com ataques comandados por Erling Haaland e Lautaro Martínez, Man City e Inter de Milão possuem ataques bem fortes e devem balançar as redes nesta final, com cada gol proporcionando R$5 em freebets na KTO.

Esta promoção é interessante para clientes da KTO, que já planejavam fazer palpites nesta final, oferecendo um bônus a todos que fizerem apostas neste jogo.

Outro fator interessante é que você não precisa ser um cliente novo para se qualificar para este bônus, que estará disponível para todos que usarem a KTO.

Final da Champions League: Manchester City x Inter de Milão

Pep Guardiola pode se juntar ao seleto grupo de treinadores com três títulos da maior competição de clubes do mundo, caso os Citizens conseguirem derrotar a Inter de Milão nesta decisão. Apenas Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti possuem este feito nos seus respectivos currículos.

O Manchester City vai em busca da primeira tríplice coroa no futebol inglês neste século, tendo sido conquistada pela última vez na temporada 98/99. Quando o Manchester United de Alex Ferguson conquistou a Premier League, FA Cup, e Liga dos Campeões.

Os Citizens já garantiram dois terços deste objetivo, vencendo a Premier League plea quinta vez nas últimas cinco temporadas, e garantindo o título da Copa da Inglaterra no último final de semana, derrotando o próprio Manchester United na decisão, por 2-1.

Já a Inter de Milão busca o que seria o seu quarto título da Uefa Champions League, a igualando ao Ajax, e lhe deixando a apenas três conquistas do seu rival Milan. A equipe de Simone Inzaghi aposta no retrospecto favorável para campeões do passado contra equipes buscando o seu primeiro título.

Nas cinco ocasiões mais recentes, em que a final da Champions League colocou frente a frente um time que já havia conquistado a competição contra uma equipe que buscava o seu primeiro título, não houve um campeão inédito. O último clube a bater juma equipe que já havia conquistado a competição na final foi o Chelsea em 11/12, quando derrotou o Bayern de Munique na final.

O Manchester City, no entanto, chega com amplo favoritismo, tendo sido campeão nacional, enquanto a Inter de Milão terminou na terceira colocação da Serie A, sem ameaçar o Napoli na briga pelo título, terminando a competição 18 pontos atrás da equipe de Nápoles.

Em um olhar individual, Erling Haaland tem praticamente garantida a artilharia da competição, chegando na final com 12 gols marcados, sendo que nenhum outro atleta que entrará em campo marcou mais do que quatro. Esta será a segunda vez que Haaland é o artilheiro da Champions League, repetindo o feito de 20/21, com o Borussia Dortmund.

