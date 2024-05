Apostas Euro 2024: Confira mercados e ofertas para palpites

As odds para apostas Euro 2024 já estão disponíveis em várias casas de apostas.

Confira neste artigo os bônus, ofertas e melhores mercados para apostas Euro. Para começar, veja a seleção de sites de apostas para a Euro 2024:

bet365: Opções pré-jogo e ao vivo para a Eurocopa.

Betano: Diversidade de apostas esportivas e interface simples.

Betfair: Promoções para novos usuários e ferramentas para criar apostas.

Superbet: Bônus de boas-vindas e variedade de mercados de apostas.

Sportingbet: App para facilitar e transmissão ao vivo.

Para saber mais, veja também nossa lista de melhores sites de apostas para a Eurocopa 2024.

Nossa seleção de ofertas de bônus para a Eurocopa

As casas de apostas selecionadas no início deste artigo atendem os critérios essenciais que listamos acima. Além disso, elas possuem bônus de boas-vindas e odds para apostas Eurocopa já disponíveis antes mesmo do início da competição. Veja os detalhes das ofertas de cada site baixo.

Como selecionamos os melhores sites de apostas para a Eurocopa

A Eurocopa 2024 é uma das maiores competições do ano e contará com partidas incríveis que possuem muita visibilidade ao redor do mundo. Para ajudá-lo a escolher entre os diversos sites de apostas disponíveis no mercado brasileiro, fizemos uma seleção de operadoras confiáveis. Para isso, usamos alguns critérios mais importantes.

Segurança e licença de apostas

Antes de escolher a melhor casa de aposta para depositar saldo na conta, é recomendável verificar credibilidade da plataforma. Ou seja, conferir se o site possui uma licença de apostas válida. Esta é uma permissão de operação emitida por órgãos reguladores confiáveis que podem também indicar o prestígio da casa.

É possível verificar a segurança das plataformas de apostas nas autoridades reguladoras de seus respectivos países-sede. Normalmente, essas informações detalhadas podem ser acessadas no site de cada rolando até o final da página. Para realizar esta avaliação, incluímos apenas casas de apostas devidamente licenciadas. Assim, você pode se concentrar em comparar os melhores recursos entre elas.

Variedade de mercados para o evento

Quando se trata da Eurocopa, as opções de apostas são vastas. Isso inclui desde as opções simples como o vencedor de um jogo e também mercados mais complexos como o resultado exato, além de número de gols, cartões amarelos e pênaltis concedidos.

Há também apostas ao vivo, permitindo aos apostadores acompanhar o jogo e ajustar suas apostas com base no decorrer do confronto. Nesta opção, as odds oscilam de acordo com os acontecimentos do duelo em questão. É importante ressaltar que esse critério foi considerado durante a seleção das casas de apostas mencionadas no artigo.

Bônus e recursos de apostas

Para começar as Apostas Eurocopa, algumas casas oferecem bônus de boas-vindas. Esta promoção está disponível aos novos usuários que se cadastrarem na plataforma, com valores variando para cada site. Nesse sentido, em nossa seleção, priorizamos as casas de apostas com ofertas para a Eurocopa.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente é muito importante para os usuários realizarem as Eurocopa apostas. Em caso de dúvidas, problemas ou soluções, os apostadores podem sanar com um bom suporte das plataformas sugeridas. Também consideramos que as casas oferecem os principais canais de comunicação, como chat ao vivo, e-mail, telefone ou redes sociais.

Mercados de aposta para a Eurocopa

Os mercados de apostas representam os tipos de palpites que os brasileiros podem fazer na Euro. Quanto mais opções uma operadora oferecer, mais amplas serão as oportunidades de apostas Eurocopa. Confira algumas das escolhas mais populares nas principais casas de apostas.

Placar exato

No mercado de apostas esportivas placar exato, os apostadores devem prever o resultado final correto de uma partida. Comumente, as odds se ajustam de acordo com a dificuldade em acertar este palpite.

Escanteios

Há várias formas de palpitar nos escanteios, uma dessas é o valor exato de ocorrências que haverão no jogo. Outra opção é prever se o número total será acima ou abaixo de um determinado valor. Este mercado é muito explorado, devido à quantidade de tiros de canto que podem acontecer em uma partida, sendo uma opção bastante explorada nas apostas Eurocopa.

Vencedor da competição

Dentre as várias opções de Eurocopa apostas, o mercado para o Vencedor da Competição é muito popular. Neste modalidade, o apostador precisa acertar um prognóstico sobre qual seleção ganhará o título da competição. Ao ser uma opção de longo prazo, o palpite é feito antes ou no decorrer da competição e o resultado se conhece apenas no final.

Eurocopa código de bônus

Algumas operadoras podem oferecer um código promocional para as Eurocopa apostas, proporcionando recursos exclusivos. Para conferir a disponibilidade, entre no site da plataforma escolhida e confira se há algum código bônus específico para a competição.

Ofertas para clientes já existentes

Não há apenas o bônus de boas-vindas para as Eurocopa apostas, também existem diferentes ofertas empregadas aos jogadores veteranos das casas. Dependendo da plataforma, o apostador pode encontrar promoções do tipo, cashback, boost de odds e outros tipos de benefícios. Portanto, é recomendável consultar a operadora de sua escolha para verificar se alguma oferta deste tipo está disponível.

Odds para a Eurocopa

Ainda que a Eurocopa não tenha iniciado, as casas de apostas já disponibilizaram as odds para o vencedor do torneio e todos os jogos de estreia. O usuário pode consultar qual o melhor valor nas várias plataformas. Os sites que indicamos se encontram na média do mercado e não possuem diferença grande entre si.

É importante ressaltar que as odds estão sujeitas a alterações. As probabilidades da Euro podem variar de acordo com desempenho das seleções antes e no decorrer da competição. Isso inclui fatores como, lesão de jogadores, desfalques, entre outras mudanças inesperadas. Logo, sempre verifique os valores atualizados no site oficial.

Sobre a Eurocopa 2024: História e informações

A Eurocopa 2024 acontece na Alemanha em sua 17ª edição. Este evento reúne as melhores seleções do continente europeu para disputar o título. Confira algumas informações sobre esta grande competição:

É o segundo torneio de futebol mais assistido do mundo, ficando atrás somente da Copa do Mundo.

Ao todo, são vinte e quatro seleções brigam pelo troféu da Euro de 2024.

Poderá ser a primeira edição onde as equipes levam até 26 jogadores no elenco.

A estreia será em 14 de junho, com apenas um jogo sendo disputado, exatamente o do anfitrião.

As seleções que disputam também estão entre as melhores do mundo e possuem as principais estrelas do futebol mundial.

As odds Eurocopa já estão disponíveis e as apostas esportivas podem ser feitas na fase de grupos, onde cada equipe joga três vezes e definem posições em suas respectivas chaves. As opções seguem também para a fase de eliminatória, com jogos mais emocionantes.

Perguntas frequentes sobre as ofertas de aposta na Eurocopa

Antes de fechar esta guia, confira algumas dúvidas recorrentes que os apaixonados por futebol possuem sobre a Eurocopa.

Quando será o jogo de estreia da Eurocopa 2024?

A 17ª edição do Campeonato da Europa entre seleções terá início no dia 14 de Junho de 2024. A previsão é que o primeiro toque na bola seja às 16h (horário de Brasília).

Qual será o primeiro jogo da Euro de 2024?

A anfitriã, Alemanha, recebe a Escócia na Allianz Arena às 16h (horário de Brasília) na sexta-feira, 14 de Junho, para o primeiro confronto da Eurocopa.

Quais são as seleções favoritas para ganhar a Eurocopa?

A Alemanha joga com o apoio da sua torcida em casa e conta com elenco fortíssimo, sendo uma das seleções favoritas. A França e a Inglaterra também estão entre as mais cotadas para ganhar o troféu.

Qual a melhor oferta de bônus para Eurocopa apostas?

Os apostadores podem realizar apostas Eurocopa em diversas plataformas, pois é uma competição gigante e várias delas contam com promoções. Então, você pode acessar as operadoras para verificar a disponibilidade de bônus.

É possível fazer apostas Eurocopa pelo celular?

Sim. Inúmeras plataformas de apostas possuem aplicativo para smartphone buscando facilitar aos usuários o palpite. Também é possível acessar o site pelo navegador do celular.

O que é necessário para fazer apostas Eurocopa?

Aos usuários que se interessam por palpite na Euro, é preciso apenas ser maior de idade, abrir uma conta em uma casa de apostas e fazer um depósito inicial elegível.