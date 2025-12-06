5 apostas de valor no mercado BTTS na Europa e no Brasil neste fim de semana

Aqui, está uma análise de algumas das melhores apostas BTTS (Ambas equipes marcam) para este fim de semana. As escolhas incluem jogos na Serie A, La Liga, Premier League e primeira divisão do Brasileirão.

Ambas as equipes marcam Odds Lazio x Bologna 2.00 Alavés x Real Sociedade 2.05 Athletic Club x Atlético de Madrid 1.91 Brighton x West Ham 1.70 Botafogo x Fortaleza 1.75

Odds fornecidas pela Novibet. Sujeitas a alterações.

Lazio x Bologna

Apostar em BTTS nos jogos da Lazio tem trazido retornos fracos nesta temporada. No entanto, há razões para acreditar que isso pode mudar neste fim de semana, o que pode criar uma oportunidade de aposta.

O Bologna tem marcado livremente em suas viagens. Eles têm uma média de 1,71 gols por jogo fora de casa na Serie A, ligeiramente superior à sua média geral de 1,69.

Apenas o Napoli consegue superar seu total de xG fora de casa de 9,2.

No entanto, sua defesa pode ser vulnerável. Eles permitiram 10,0 xG em suas viagens. A equipe também entra neste jogo após uma surpreendente derrota em casa por 3-1 contra o Cremonese.

A Lazio também tem uma média impressionante de 2,00 gols por jogo em casa na liga.

Dados esses fatores, apostar que ambas as equipes marquem parece oferecer valor com uma probabilidade implícita de 50%.

Alavés x Real Sociedad

BTTS tem sido uma aposta vencedora em todos os últimos seis jogos da Real Sociedad na La Liga.

Após um início lento de temporada, eles começaram a oferecer mais no ataque sob o comando do novo técnico Sergio Francisco.

Seu último jogo na liga terminou em uma derrota emocionante por 3-2 contra o Villarreal, que está em alta. La Real teve 21 tentativas no total nesse jogo. Eles melhoraram com Brais Méndez, Jon Gorrotxategi e Carlos Soler começando a formar um forte trio de meio-campo.

As vulnerabilidades defensivas permanecem, e eles só mantiveram um jogo sem sofrer gols na liga.

Igor Zubeldia, seu zagueiro mais convincente, é uma grande dúvida por lesão para este jogo. Os defensores Jon Aramburu e Duje Caleta-Car também lidaram com problemas de condicionamento físico esta semana.

O Alavés joga de forma mais cautelosa, mas criou 1,6 xG fora de casa contra o Barcelona no último fim de semana.

Uma repetição dessa performance neste derby basco pode levar ambas as equipes a marcarem.

Athletic Club x Atlético de Madrid

Este é o segundo jogo de uma sequência muito difícil em casa para o Athletic Club.

Eles perderam por 3-0 para o Real Madrid no meio da semana e recebem o PSG na Champions na quarta-feira. Lesões deixaram Los Leones com pouca profundidade de elenco necessária para lidar com tal calendário.

Esses fatores sugerem que o Atlético de Madrid pode prolongar as dificuldades dos anfitriões. No entanto, os visitantes têm seus próprios problemas de seleção defensiva.

José María Giménez está fora por lesão, enquanto o colega zagueiro Robin Le Normand provavelmente não estará em condições de começar.

Isso pode levar Clément Lenglet a continuar após uma exibição instável na derrota por 3-1 para o Barcelona na terça-feira. O jovem Marc Pubill também pode começar na defesa central, dada a ausência de Giménez.

Isso oferece alguma esperança ao Athletic. Os bascos marcaram duas vezes ou mais em quatro de seus últimos seis jogos em casa contra o Atleti.

Eles também terão o artilheiro da última temporada, Oihan Sancet, disponível novamente neste fim de semana. Portanto, pode haver valor no mercado BTTS neste jogo.

Brighton x West Ham

O Amex tem sido um dos melhores estádios para ir em busca de gols na Premier League nesta temporada. Houve sete no meio da semana, quando o Aston Villa virou para vencer por 4-3.

No geral, seus jogos em casa na liga têm uma média de 3,57 gols por jogo. Os Seagulls marcaram a maioria desses gols, com uma média impressionante de 2,17 por 90 minutos.

No entanto, apenas três equipes sofreram mais vezes do que o time de Fabian Hurzeler em casa.

Isso deve oferecer encorajamento a um lado do West Ham que melhorou desde a nomeação de Nuno. Os visitantes perderam apenas um dos últimos cinco jogos.

Enquanto isso, ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos seis jogos dos Hammers. Essa tendência parece provável de continuar contra este adversário.

Botafogo x Fortaleza

No Brasil, é o último fim de semana da temporada. O Botafogo está lutando por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Enquanto isso, o Fortaleza está lutando contra o rebaixamento e pode precisar de um resultado neste jogo complicado fora de casa para sobreviver.

Se as últimas semanas servirem de referência, podemos esperar que os anfitriões arrisquem e joguem de forma ofensiva.

Todos os seus últimos quatro jogos viram ambas as equipes marcarem pelo menos duas vezes. Os jogos do Botafogo em casa na liga tiveram uma média de 3,17 gols por 90 minutos no total nesta temporada.

Eles são a equipe mais forte, mas o Fortaleza está em uma sequência impressionante. Eles venceram seus últimos quatro jogos e estão à beira de uma grande fuga.

Tendo marcado em cada um dos seus últimos 13 jogos em todas as competições, os visitantes devem pelo menos balançar as redes.