1xBet promoções: Conheça as ofertas atuais da casa de apostas

Com as 1xBet promoções disponíveis, essa casa de apostas oferece bônus variados. Confira as opções.

Atualmente, é possível ativar um bônus de boas-vindas de 100% até R$1.560 no seu primeiro depósito, com o código promocional 1xbet. Além desta oferta, algumas outras estão disponíveis. Neste artigo, traremos os detalhes mais importantes sobre cada uma deles para lhe ajudar a escolher.

1xBet promoção: quais tipos de ofertas a casa de apostas oferece

Com suas promoções variadas, esta casa de apostas lhe dá a chance de reivindicar diversos bônus durante a sua experiência na plataforma. Caso queira, não precisa ficar restrito a 1xBet oferta de boas-vindas, podendo ativar promoções baseadas em resultados específicos de eventos e muito mais.

Como a variedade de promoções 1xBet hoje é muito grande, separamos aqui algumas das opções mais populares para que você possa conhecê-las melhor.

Bônus de primeiro depósito de 100% até R$1.560

A 1xBet tem um bônus de boas-vindas para os novos clientes. Ele permite 100% do depósito, até R$1.560. Para ativá-lo, veja mais detalhes no nosso artigo sobre o código promocional 1xbet.

Aposta sem risco

A Aposta Sem Risco é uma oferta para quem apostar no placar correto de jogos específicos. Para participar dela, terá que verificar quais os jogos que estão na página promocional.

Ademais, esta promoção 1xBet não se aplica às apostas feitas no evento a qualquer momento. Somente a primeira aposta simples, realizada durante o período elegível, no mercado de placar correto (pré-jogo ou ao vivo) será válida.

Outro ponto importante dessa oferta é que se acertar a aposta de Placar Correto elegível, não receberá uma Aposta Sem Risco. A freebet é creditada no mesmo valor apostado, até o valor máximo de reembolso, apenas se seu palpite não tiver sucesso.

Outras condições também se aplicam, como:

Só são válidas as apostas feitas no tempo regulamentar;

É preciso apostar com saldo real;

São inválidas, nesta 1xBet promoção, as apostas com cotações 1.0;

Os termos específicos de cada aposta grátis podem ser encontrados na aba de bônus.

Futebol Sem Gols

Dentre as 1xBet promoções, a oferta de Futebol Sem Gols é ideal para quem acredita que a partida terá poucos (ou nenhum) gols. Se fizer uma aposta simples em um mercado V1 ou V2 e o primeiro tempo da partida acabar em 0:0, receberá o reembolso de até R$106.

Para poder participar da oferta, é preciso fazer a aposta antes do início do jogo, que estará listado na página de promoções. Além disso, é preciso ficar atento às regras específicas, como:

É preciso ativar esta promoção 1xBet na aba “Minha Conta”;

O reembolso é dado por um código promocional em até 24 horas após a finalização da aposta;

Não se qualificam para esta oferta as apostas com cotação 1.0, múltiplas, totais, par/ímpar e handicaps.

Batalha dos Acumuladores

A Batalha dos Acumuladores é uma das 1xBet promoções para quem gosta de fazer várias apostas em um único bilhete. Ao fazer apostas acumuladoras, ganhará pontos no ranking. Quanto mais pontos, maiores as suas chances de ganhar um dos prêmios mensais.

Para participar desta competição, é preciso fazer apostas acima de R$6 em qualquer evento esportivo, com 3 ou mais seleções. Seu acumulador vencedor com maior pontuação será adicionado na tabela.

Ao final do mês, os resultados são publicados na página promocional. Se estiver entre os 10 primeiros, receberá um dos prêmios disponíveis. Outros Termos e Condições específicos se aplicam.

Sequência em vitórias

Ao optar participar na promoção 1xBet “Sequência em Vitórias”, o apostador receberá um cashback de 5% para os depósitos, acima de R$25, realizados com um dos métodos de pagamentos elegíveis.

Além disso, cada depósito, acima de R$15, lhe dará um bilhete para participar do sorteio especial. Com um número ilimitado de bilhetes, o apostador concorre a grandes prêmios. Quanto mais depositar, maiores as chances de ganhar.

O cashback terá um requisito de apostas de 10 vezes em apostas acumuladoras, com 3 cotações ou mais, com odds 1.4 ou maiores. Outros termos e condições também são aplicados nessa promoção 1xBet. Portanto, indicamos que leia as regras com bastante atenção.

Winning Formula

Para os alucinados pela Fórmula 1, a Winning Formula é uma das melhores 1xBet promoções. Com apostas acima de R$15 em eventos do esporte, os apostadores ganharão bilhetes para participar do sorteio de superprêmios.

A categoria do bilhete, entretanto, varia conforme o total da aposta. E a cada 5 bilhetes de uma mesma categoria, concorrerá a um prêmio correspondente.

Esta promoção também tem suas condições específicas, especialmente em relação ao cálculo. Leia os Termos e Condições na página oficial para saber mais.

Cashback 1xBet: como funciona

Essa casa de apostas conta com diferentes opções de cashback para seus apostadores. Dependendo do método de pagamento usado no depósito, Pix, Jeton ou Pay4Fun, receberá uma porcentagem de reembolso semanal.

Mas, como estas ofertas mudam constantemente, indicamos que verifique todas as 1xBet promoções de reembolso na página específica da plataforma. Aqui, optamos por focar no cashback para os clientes do programa fidelidade:

Cashback VIP

A 1xBet tem uma oferta de cashback para cada um dos 8 níveis no programa de fidelidade. Esse reembolso parcial depende do valor que apostar no cassino durante a semana, sendo calculado da seguinte forma: (Total de apostas feitas - total de retornos no período de contabilização da oferta) x % de cashback.

Tanto a porcentagem quanto a frequência do cashback definida pelo seu nível. Quanto mais alto o nível, maior a frequência do reembolso, podendo variar entre 1 vez a cada 7 dias e 1 vez por dia. Ademais, este reembolso não possui requisito de aposta, sendo creditado como saldo real.

Promoções 1xBet: dicas para usar as ofertas

Indicamos que leia atentamente às regras das 1xBet promoções antes da ativação. Você deve analisar se tem condições de cumprir aos requisitos ou, até mesmo, se tem interesse na 1xBet oferta específica.

Para encontrar as promoções 1xBet hoje ativas, basta visitar a página promocional da plataforma. Elas estarão acompanhadas das suas próprias condições, seja de depósito, aposta ou de conversão do bônus. Opte pelas ofertas que cabem no seu orçamento e sejam voltadas para mercados que você conhece.

Além disso, se você ainda não tem uma conta na plataforma, pode reivindicar o bônus de boas-vindas com seu primeiro depósito elegível.

O que é preciso para ativar as promoções 1xBet

Para poder ativar as 1xBet promoções, o apostador precisa não apenas ter uma conta na plataforma, como também cumprir alguns requisitos básicos decorrentes da licença operacional. Isso quer dizer que precisa ter mais de 18 anos e não possuir nenhum impedimento para apostas.

Se cumprir os requisitos, basta fazer o cadastro e o primeiro depósito para poder reivindicar as ofertas. Veja abaixo como abrir sua conta:

Acesse o site da 1xBet e clique em “Registrar”; Escolha uma das formas de cadastro disponíveis; Insira os dados solicitados para a forma escolhida; Leia os termos e condições do operador; Após ler os termos e condições da casa, basta confirmar a criação da conta.

Todo o processo é extremamente rápido e prático. Após verificar seu telefone e preencher as informações pessoais, pode fazer o seu primeiro depósito tranquilamente. Basta clicar no botão “depositar” e escolher um dos métodos disponíveis. Assim que inserir os dados solicitados e o valor da transferência, realize o pagamento.

Conclusão: Nossa opinião sobre as promoções 1xBet

Pelo que pudemos observar, as promoções 1xBet hoje oferecidas são mais do que o suficiente para agradar a jogadores de todos os tipos. Com suas ofertas variadas em questão de bônus e prêmios, esta casa de apostas busca atrair o máximo possível de usuários.

Entretanto, todas as 1xBet promoções possuem regras específicas. Dessa forma, cabe ao apostador fazer a leitura dos Termos e Condições de cada oferta e decidir se quer ou não utilizá-la.

FAQ 1xBet promoção

Se houver alguma dúvida sobre as 1xBet promoções, não se preocupe. Temos aqui as respostas para as perguntas mais comuns sobre as promoções e casa de apostas em geral:

Como conseguir bônus de boas vindas na 1xBet?

Todas as 1xBet promoções podem ser verificadas na página de ofertas. Se quiser utilizar alguma delas, terá que ler os T&Cs e cumprir com os requisitos específicos que ela possui.

1xBet é confiável?

A 1xBet é uma confiável casa de apostas. Licenciada em Curaçao e parceira de grandes times e campeonatos esportivos, a casa opera com forte presença na indústria há anos.

Qual é o valor mínimo de aposta para ativar uma 1xBet promoção?

O valor mínimo de aposta varia conforme a promoção desejada. Cada uma das 1xBet promoções têm condições próprias que você deve ler com cuidado antes da ativação.

