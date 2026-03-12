Tim Ursinus

مراسل كرة القدم الألمانية والأوروبية

على الرغم من أن مسيرة كحارس مرمى لم تتحقق أبدًا، إلا أن كرة القدم كانت دائمًا عاملًا ثابتًا في حياتي. منذ الصغر كان واضحًا أن الصحافة الرياضية ستكون الطريق الذي أسلكه. بعد تدريب في قسم الرياضة بصحيفة Schwäbisches Tagblatt في مسقط رأسي، توبينغن، درست في كارلسروه — وهو خيار مشكوك فيه بعض الشيء بالنسبة لسوابي. في نهاية عام 2018، بدأت كمتدرب في SPOX وGOAL، ثم واصلت كطالب عامل وأصبحت في النهاية متدربًا في التحرير. منذ عام 2023، أصبحت عضوًا دائمًا في فرق التحرير. في سبتمبر 2024، توليت دور SEO Senior، ولكنني أعمل أيضًا كمراسل ورئيس تحرير المناوبة.

مجالات خبرتي الأساسية:

تفويض مقالات الـ SEO وإدارة المستقلين في هذا المجال

التغطية الميدانية لأندية البوندسليغا (خاصة بايرن ميونخ، شتوتغارت، بروسيا دورتموند، وآينتراخت فرانكفورت)

القصص المتعلقة بكرة القدم

البحث وكتابة الأخبار الرياضية

كيف بدأت علاقتي بكرة القدم:

بدأ كل شيء مع فوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، عندما تصدى أوليفر كان لثلاث ركلات جزاء وأصبح بطل طفولتي. وللأمانة، فإن الذكرى ضبابية قليلًا لأنني كنت في الرابعة من عمري فقط. ومع ذلك، لم يمر وقت طويل قبل أن أمزق ورق تغليف أول زوج من قفازات الحارس الخاص بي.

أفضل لحظات كرة القدم بالنسبة لي:

هناك العديد منها. أولًا، أستذكر مهماتي كمراسل — مثل التغطية في باريس أو مدريد أو ميلانو. بالإضافة إلى ذلك، هناك رحلاتي الخاصة كـ Groundhopper، التي ستظل خالدة في الذاكرة إلى الأبد.