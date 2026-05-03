وفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، تزداد المؤشرات التي تشير إلى رحيل المهاجم البولندي في الصيف وضوحًا. ينتهي عقد ليفاندوفسكي في نهاية الموسم، وقد كان تجديده يُعتبر منذ فترة طويلة أمرًا مستبعدًا.
مصير الصفقة في يد مانشستر سيتي.. كيف يمكن لبيب جوارديولا إهداء بديل ليفاندوفسكي لبرشلونة؟!
لطالما اعتُبر خوليان ألفاريز مرشحاً قوياً لخلافة ليفاندوفسكي في النادي الكتالوني. ومع ذلك، فإن صفقة انتقاله ستكون مكلفة للغاية بالنسبة لبرشلونة، الذي لا يزال مثقلاً بالديون. خاصة وأن عقد اللاعب الأرجنتيني لا يزال ساري المفعول حتى عام 2030، مع بند فسخ يبلغ 500 مليون يورو.
ومع ذلك، لا يزال المهاجم الموهوب تقنيًا - الذي سجل 20 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 48 مباراة - مطلوبًا بشدة. وقد أقر المدير الفني دييجو سيميوني بذلك مؤخرًا، معربًا عن إحباطه من التكهنات المستمرة بأن لاعبه سينتقل إلى برشلونة هذا الصيف.
وقال سيميوني: "أعتقد أن هذا أمر طبيعي. إنه لاعب استثنائي"، مضيفاً: "هناك اهتمام من آرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة وفرق أخرى. لكن هذا ليس شيئاً يقلقنا".
ووفقاً لصحيفة ماركا، يدرس النادي الكتالوني أيضاً بديلاً بارزاً، وهو مهاجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي يقال إن له العديد من المؤيدين داخل النادي. ويُقال إن المدير الرياضي ديكو يفكر جدياً في التعاقد معه.
يبدو أن جواو بيدرو ليس معروضاً للبيع – لكن تشيلسي يواجه مشكلة.
ومع ذلك، أفادت قناة ESPN البرازيلية أن نادي «البلوز» يعتبر بيدرو لاعبًا لا يمكن بيعه، خوفًا من عدم تمكنهم من إيجاد بديل مناسب للاعب البرازيلي. وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 19 هدفًا وصنع تسع تمريرات حاسمة هذا الموسم.
يركز المهاجم، الذي انضم إلى ستامفورد بريدج قادماً من برايتون في عام 2025 مقابل أكثر من 63 مليون يورو، ويستمر عقده حتى عام 2033، حالياً على نهاية الموسم وكأس العالم، ولا يفكر في الانتقال.
ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يغيب المهاجم عن كرة القدم الدولية تمامًا مع تشيلسي، وهو سيناريو يضعف موقف النادي التفاوضي.
يحتل البلوز حاليًا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي ، ويرى النادي أن كأس الاتحاد الإنجليزي — مع انتظار مواجهة مانشستر سيتي وبيب جوارديولا في النهائي يوم 16 مايو — هو الطريق الأكثر واقعية للتأهل إلى البطولات الأوروبية.