كيف يمكن ذلك؟ بكل بساطة. يمتلك المدريديون، وفقًا لذلك، خيار إعادة شراء بقيمة ثمانية ملايين يورو للاعبهم المنحدر من أكاديميتهم، والذي كان قد انتقل في الصيف إلى نادي أوساسونا مقابل خمسة ملايين يورو كرسوم انتقال.

المثير: وُلد مونيوث في برشلونة أصلًا وينحدر في الأصل من الأكاديمية الأسطورية "لا ماسيا"، التي غادرها في عام 2017، ومن ثم عبر نادي CF Damm وصل بعد أربعة أعوام إلى فريق ريال تحت 19 عامًا.

يمكن لريال تفعيل هذا البند خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يرتفع بعد كل موسم بمقدار مليون يورو - وبذلك سيتعين عليه دفع مبلغ قليل نسبيًا من أجل إعادته.