كما ذكرت صحيفة AS الإسبانية، فإن «الملكيين» يعرقلون الأمر، حتى لا ينضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى الغريم الكبير من كتالونيا.
لأن ريال مدريد بالذات يعارض ذلك: يُقال إن على برشلونة أن يدفن آماله في التعاقد مع لاعب دولي إسباني
كيف يمكن ذلك؟ بكل بساطة. يمتلك المدريديون، وفقًا لذلك، خيار إعادة شراء بقيمة ثمانية ملايين يورو للاعبهم المنحدر من أكاديميتهم، والذي كان قد انتقل في الصيف إلى نادي أوساسونا مقابل خمسة ملايين يورو كرسوم انتقال.
المثير: وُلد مونيوث في برشلونة أصلًا وينحدر في الأصل من الأكاديمية الأسطورية "لا ماسيا"، التي غادرها في عام 2017، ومن ثم عبر نادي CF Damm وصل بعد أربعة أعوام إلى فريق ريال تحت 19 عامًا.
يمكن لريال تفعيل هذا البند خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يرتفع بعد كل موسم بمقدار مليون يورو - وبذلك سيتعين عليه دفع مبلغ قليل نسبيًا من أجل إعادته.
ليس برشلونة فقط: عدة أندية مهتمة على ما يبدو بمونيوز
ففي حال طرق نادٍ آخر الباب، فسيكون، بموجب شرطٍ جزائي — وهو إلزامي في إسبانيا — دفع 40 مليون يورو. إضافة إلى ذلك، ضمن ريال مدريد نسبة 50 في المئة من قيمة إعادة البيع وحق الأفضلية في الشراء المسبق، ما يتيح لـ«الميرينغي» التدخل في أي وقت. وبعبارة بسيطة: إذا تم تفعيل الشرط الجزائي، يمكنهم إفشال الصفقة والتدخل لمنعها.
ومونيوز لديه بالفعل سوق في أوروبا. وإلى جانب برشلونة، يُقال إن عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وضعت صانع المراوغات السريع تحت المراقبة. وفي 33 مباراة مع أوساسونا في مختلف المسابقات، سجل الإسباني الشاب ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، بعدما حجز مكانه أساسياً فور وصوله.
وفوق ذلك، احتفل مونيوز في مارس فقط بأول ظهور له مع المنتخب الإسباني، ولفت الأنظار فوراً بهدفٍ في الفوز 3:0 على صربيا. وبالتالي، من المرجح أيضاً ألا تكون حظوظه سيئة في التواجد ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم الصيف المقبل.
فيكتور مونوز: بيانات الأداء والإحصائيات في هذا الموسم
المباريات 33 الأهداف 6 التمريرات الحاسمة 5 دقائق المشاركة 2.496