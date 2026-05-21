تشكيلة ألمانيا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

سيدخل أبطال العالم أربع مرات، ألمانيا، كأس العالم FIFA 2026 بوصفهم أحد عمالقة أوروبا التقليديين.

فاز المنتخب الألماني آخر مرة بكأس العالم في 2014، بعدما أذلّ بشكل شهير أصحاب الأرض البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف النهائي قبل أن يهزم أرجنتين ليونيل ميسي في النهائي على ملعب ماراكانا ليعيد الجائزة الكبرى إلى برلين. ومع ذلك، منذ ذلك الانتصار، شهدت ألمانيا تراجعاً كبيراً في المستوى في البطولات الدولية الكبرى.

في كأس العالم 2018 في روسيا، أُقصيت دي مانشافت بشكل صادم من دور المجموعات، وهو خيبة أمل كرروها في كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أُوقِعوا في مجموعة الموت إلى جانب إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ومع ذلك، تمتلك ألمانيا تشكيلة مليئة بلاعبين ذوي جودة عالية، بما في ذلك بعض أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا. وهذا يجعلهم خصماً خطيراً رغم إخفاقاتهم الأخيرة على المسرح الكبير.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف يوظّف يوليان ناغلسمان هذه المجموعة من اللاعبين وإلى أي مدى يمكن لألمانيا أن تذهب في البطولة العام المقبل.

GOAL يلقي نظرة على اللاعبين المتاحين لديهم.

