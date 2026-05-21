Tim Ursinus

تشكيلة ألمانيا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة ألمانيا لكأس العالم لكرة القدم 2026

سيدخل أبطال العالم أربع مرات، ألمانيا، كأس العالم FIFA 2026 بوصفهم أحد عمالقة أوروبا التقليديين.

فاز المنتخب الألماني آخر مرة بكأس العالم في 2014، بعدما أذلّ بشكل شهير أصحاب الأرض البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف النهائي قبل أن يهزم أرجنتين ليونيل ميسي في النهائي على ملعب ماراكانا ليعيد الجائزة الكبرى إلى برلين. ومع ذلك، منذ ذلك الانتصار، شهدت ألمانيا تراجعاً كبيراً في المستوى في البطولات الدولية الكبرى.

في كأس العالم 2018 في روسيا، أُقصيت دي مانشافت بشكل صادم من دور المجموعات، وهو خيبة أمل كرروها في كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أُوقِعوا في مجموعة الموت إلى جانب إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ومع ذلك، تمتلك ألمانيا تشكيلة مليئة بلاعبين ذوي جودة عالية، بما في ذلك بعض أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا. وهذا يجعلهم خصماً خطيراً رغم إخفاقاتهم الأخيرة على المسرح الكبير.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف يوظّف يوليان ناغلسمان هذه المجموعة من اللاعبين وإلى أي مدى يمكن لألمانيا أن تذهب في البطولة العام المقبل.

GOAL يلقي نظرة على اللاعبين المتاحين لديهم.

  • حراس المرمى

    مانويل نوير عاد من أجل كأس العالم. حارس المرمى يقوم بعودة مذهلة بعد أن كان قد اعتزل في البداية عقب بطولة أمم أوروبا 2024.

    حراس المرمى الاحتياطيون له هم أوليفر باومان وألكسندر نوبل. 

    اللاعبالنادي 
    ألكسندر نوبلشتوتغارت
    أوليفر باومانهوفنهايم
    مانويل نويربايرن ميونخ
    """ المدافعون """

    على مدار الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضح أن نيكو شلوتربك وجوناثان تاه سيشكلان ثنائي قلب الدفاع الأساسي.

    سيلعب جوشوا كيميش في مركز الظهير الأيمن، ومن المتوقع أن يبدأ ديفيد راوم في مركز الظهير الأيسر. وتأتي منافسته من ناثانييل براون من آينتراخت فرانكفورت.

    كما سمّى ناغلسمان أنطونيو روديغر، وفالدمار أنتون، وماليك ثياو كبدائل. 

    اللاعبالنادي
    جوناثان تاهبايرن ميونخ
    أنطونيو روديغرريال مدريد
    فالدمار أنتوندورتموند
    ديفيد راومآر بي لايبزيغ
    نيكو شلوترباكدورتموند
    ماليك ثياونيوكاسل
    جوشوا كيميشبايرن ميونخ
    ناثانييل براونآينتراخت فرانكفورت
    لاعبي خط الوسط

    في خط الوسط، سيتنافس ألكسندر بافلوفيتش، فيليكس نميشا، وليون غوريتسكا على المركزين الأساسيين. 

    فلوريان فيرتس لاعب أساسي مؤكد في المقدمة. جمال موسيالا لديه أيضًا فرصة جيدة للحصول على مكان أساسي. بشكل عام، هناك منافسة شرسة على كل مركز في الهجوم. موهبة بايرن الشابة لِنّارت كارل لديه أيضًا سبب ليكون سعيدًا.

    اللاعبالنادي
    ألكسندر بافلوفيتشبايرن ميونخ
    ليون غوريتسكابايرن ميونخ
    باسكال غروسبرايتون
    نادييم أميريماينز 05
    فيليكس نميشادورتموند
    أنجيلو شتيلرشتوتغارت
    فلوريان فيرتسليفربول
    جمال موسيالابايرن ميونخ
    لِنّارت كارلبايرن ميونخ
    جيمي ليويلينغشتوتغارت
    ليروي سانيغلطة سراي إسطنبول
    المهاجمون

    من شبه المؤكد أن يبدأ كاي هافيرتز في المقدمة. كما أن نيك فولتماده ودينيز أونداف لديهما أيضًا فرصة جيدة للحصول على الكثير من وقت اللعب. 

    وفي الوقت نفسه، عاد ماكسيميليان باير لاعب بوروسيا دورتموند إلى التشكيلة. 

    اللاعبالنادي
    دينيز أوندافشتوتغارت
    ماكسيميليان بايردورتموند
    كاي هافيرتزأرسنال
    نيك فولتمادهنيوكاسل
    أبرز لاعبي ألمانيا

    كما ذُكر سابقًا، من المتوقع أن يكون الشاب جمال موسيالا اللاعب الأبرز لألمانيا في كأس العالم 2026. لقد كان الشاب الموهوب ينتظر مسرحًا كهذا وقد يلعب دورًا حاسمًا إذا حققت ألمانيا مشوارًا عميقًا في البطولة.

    بالإضافة إلى نجم بايرن ميونيخ، فلوريان فيرتز هو لاعب آخر سيجذب اهتمامًا كبيرًا من الجماهير. لقد ظهر أخيرًا أنه استقر في أنفيلد وقد ساهم في 15 مساهمة تهديفية في جميع المسابقات. 

    المخضرمون مثل جوشوا كيميش وأنطونيو روديغر سيكون لهم أيضًا أدوار كبيرة ليلعبوها لألمانيا. كلاهما كانا باستمرار من الشخصيات الرئيسية للمنتخب الوطني وسيُتوقع منهما مرة أخرى تقديم أفضل ما لديهما على المسرح العالمي.

    في المقدمة كاي هافرتز قد يثبت أنه لاعب مهم للألمان. على الرغم من اللعب في منطقة خط الوسط الهجومي لمعظم مسيرته، فقد تكيف هافرتز جيدًا للعب في مركز الرقم 9.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لألمانيا لكأس العالم 2026

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لألمانيا (4-2-3-1): نوير؛ كيميش، تاه، شلوتربيك، راوم؛ بافلوفيتش، غوريتسكا؛ هافيرتز، موسيالا، فيرتس؛ فولتماده

