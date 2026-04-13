بعد الفوز 3-1 الذي حققه «الماعز» على نادي فيردر بريمن يوم الأحد، ترك اللاعب الهجومي المطلوب بشدة مستقبله مفتوحًا.
"لا يزال لديّ خمس مباريات متبقية": تزداد المؤشرات على صفقة انتقال مدوية تتعلق بسعيد الملا
"أشعر أنني بخير. لا أستطيع أن أقول ما الذي سيحدث"، قال إل مالا لميكروفون DAZN، مؤكّدًا: "لكن ما زالت لدي خمس مباريات متبقية. وسأبذل فيها كل ما لدي. لدينا محادثات سرية مع توماس كيسلر ونحن منفتحون وصادقون مع بعضنا. ما يزال لدينا هنا بعض المباريات التي يجب أن نلعبها، وهي بالغة الأهمية للنادي. وعندما يحين الوقت، فسيُعثر على حلّ ما."
لم يعد سرًا منذ زمن أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا يلمّح إلى رحيل محتمل في الصيف. فمنذ أشهر تتردد شائعات عن انتقاله إلى برايتون آند هوف ألبيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن كولن رفض العروض المقدمة حتى الآن للنجم الصاعد في الدوري الألماني، ويأمل في الحصول على مبلغ أكبر بكثير.
إل مالا: كيسلر نفى السعر الباهظ
ذكرت صحيفة سبورت بيلد في مطلع أبريل مطالبةً برسوم انتقال بقيمة 50 مليون يورو، في حين أن برايتون -بحسب ما يُتداول- لا يريد دفع أكثر من 35 مليون يورو. وفي المقابل، التزم المدير الرياضي التنفيذي لكولن توماس كيسلر الحذر، وأكد لصحيفة Kölner Stadt-Anzeiger أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي عرض مطروح.
وقال كيسلر إن "من جانب اللاعب أيضًا لم تكن هناك حتى الآن رغبة في الدخول في محادثات مع أندية أخرى"، مشيرًا إلى عقد إل مالا الساري حتى عام 2030، والذي لا يتضمن شرطًا جزائيًا. وكان قد تردد في وقت سابق أن عائلة المهاجم اتفقت بشأن بنود تعاقدية محتملة مع "سيغَلز". وينطبق ذلك أيضًا على الشقيق مالك، الذي يلعب للفريق الرديف لكولن، ويُفترض أن يشكل عاملًا حاسمًا في خطط سعيد المستقبلية. كما نفى كيسلر كذلك ما تردد عن حدٍّ أدنى للألم بقيمة 50 مليون يورو، مؤكدًا أنه "غير مُحدد".
هل يفرض إل مالا انتقاله بمساعدة وكيل نجوم؟
وأشارَت صحيفة Kölner Stadt-Anzeiger في الوقت نفسه إلى احتمال أن يُسرّع إل مالا انتقاله إلى الجزيرة بمساعدة مستشار نجوم. والحديث يدور عن علي برات، الذي قيل إنه عرض على العائلة خدماته، وهو من يتولّى شؤونها منذ مارس. وكان إل مالا قد انفصل في هذا السياق عن مستشاره السابق، القادم من محيط كولونيا، والذي كان يتولّى أيضاً شؤون شقيقه الأكبر مالك.
ويُقال داخل الوسط إن لبرات شبكة علاقات قوية مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اكتسب في ألمانيا شهرةً خاصة عبر صفقة الإعارة بين تشيلسي وبايرن ميونخ المتعلقة بنيكولاس جاكسون. وبعد ذلك، امتدح نفسه بوصفه محرّك الخيوط في بيانٍ بدا غريباً إلى حدٍّ ما، حمل عنوان: "علي برات أعاد تعريف اللعبة"، وأثنى فيه على نفسه بأعلى العبارات بسبب تلك الصفقة.
في موسمه الأول في البوندسليغا، يُقنع إل مالا حتى الآن على جميع الأصعدة، وهو أخطر لاعبي كولونيا تهديفياً برصيد أحد عشر هدفاً وأربع تمريرات حاسمة. وأمام بريمن، سجّل ركلة جزاء منح بها فريقه التقدّم المؤقت 1:0. وإضافةً إلى ذلك، يمكن لإل مالا أن يُمني النفس بهدوء بفرصة المشاركة في كأس العالم، بعدما استدعاه يوليان ناغلسمان في نوفمبر للمرة الأولى إلى القائمة الأولى للاتحاد الألماني لكرة القدم. غير أن مشاركته لم تتحقق، إذ سافر بعد المباراة الأولى—كما كان متفقاً عليه مسبقاً—إلى منتخب تحت 21 عاماً. ولم يُدرجه مدرب المنتخب ضمن قائمة معسكر مارس.
سعيد الملا: بيانات الأداء والإحصاءات
النادي المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة 1. إف سي كولن 31 11 4 إف سي فيكتوريا كولن 45 14 6 إف سي فيكتوريا كولن 19 11 6