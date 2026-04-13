وأشارَت صحيفة Kölner Stadt-Anzeiger في الوقت نفسه إلى احتمال أن يُسرّع إل مالا انتقاله إلى الجزيرة بمساعدة مستشار نجوم. والحديث يدور عن علي برات، الذي قيل إنه عرض على العائلة خدماته، وهو من يتولّى شؤونها منذ مارس. وكان إل مالا قد انفصل في هذا السياق عن مستشاره السابق، القادم من محيط كولونيا، والذي كان يتولّى أيضاً شؤون شقيقه الأكبر مالك.

ويُقال داخل الوسط إن لبرات شبكة علاقات قوية مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اكتسب في ألمانيا شهرةً خاصة عبر صفقة الإعارة بين تشيلسي وبايرن ميونخ المتعلقة بنيكولاس جاكسون. وبعد ذلك، امتدح نفسه بوصفه محرّك الخيوط في بيانٍ بدا غريباً إلى حدٍّ ما، حمل عنوان: "علي برات أعاد تعريف اللعبة"، وأثنى فيه على نفسه بأعلى العبارات بسبب تلك الصفقة.

في موسمه الأول في البوندسليغا، يُقنع إل مالا حتى الآن على جميع الأصعدة، وهو أخطر لاعبي كولونيا تهديفياً برصيد أحد عشر هدفاً وأربع تمريرات حاسمة. وأمام بريمن، سجّل ركلة جزاء منح بها فريقه التقدّم المؤقت 1:0. وإضافةً إلى ذلك، يمكن لإل مالا أن يُمني النفس بهدوء بفرصة المشاركة في كأس العالم، بعدما استدعاه يوليان ناغلسمان في نوفمبر للمرة الأولى إلى القائمة الأولى للاتحاد الألماني لكرة القدم. غير أن مشاركته لم تتحقق، إذ سافر بعد المباراة الأولى—كما كان متفقاً عليه مسبقاً—إلى منتخب تحت 21 عاماً. ولم يُدرجه مدرب المنتخب ضمن قائمة معسكر مارس.