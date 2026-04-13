"لا أستطيع أن أصدق ذلك. توتنهام يبدو وكأنه سيهبط"، قال كاراغر، مطلقًا ناقوس الخطر بأن بقية الفرق المهددة بالهبوط "لديها ما هو أكثر لتقدمه". وبسبب هذه الهزيمة، يحتل النادي اللندني بعد 32 من أصل 38 جولة، ولأول مرة منذ 17 عامًا، مركزًا في منطقة الهبوط (المرتبة 18). صحيح أن الفارق عن منطقة الأمان لا يتجاوز نقطتين. لكن ليدز يونايتد (15) ونوتنغهام فورست (16) ووست هام يونايتد (17) حصدوا النقاط بانتظام في الآونة الأخيرة.

وعندما يحين لقاء السبت المقبل أمام برايتون آند هوف ألبيون، ستكون السبيرز قد مضت 111 يومًا في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أي فوز. آخر مرة حصدوا فيها ثلاث نقاط كانت في نهاية ديسمبر. وأمام سندرلاند، رأى كاراغر "أداءً أسوأ حتى" مما قدموه في الأسابيع السابقة، وأشار إلى النسبة الضئيلة البالغة 0.15 من الأهداف المتوقعة في الشوط الثاني. وكان من المفترض أن يجلب المدرب الجديد روبرتو دي زيربي التحول، وهو ثالث مدرب للسبيرز هذا الموسم بعد توماس فرانك وإيغور تيودور.

وفي الأسابيع الحاسمة، تنتظرهم من بين أمور أخرى مواجهات مع متذيل الترتيب المنفرد وولفرهامبتون واندررز، وكذلك مع المنافس ليدز يونايتد. لكن كاراغر يعتقد أن السبيرز في حالتهم الحالية "لا فرصة لهم" حتى أمام الوولفز. "عندما تنظر إلى جدول المباريات، تعتقد أن ذلك جيد لتوتنهام. لكنهم (السبيرز، المحرر) سيئون للغاية. توتنهام خصم جيد لهم."