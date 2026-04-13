في عموده لصالح سكاي سبورتس شنّ خبير التلفزيون الحالي هجوماً شاملاً على توتنهام، واتخذ من الهزيمة المروعة 0:1 أمام سندرلاند في نهاية الأسبوع مناسبةً لذلك.
"لا أستطيع أن أصدق ذلك": مفاجأة الدوري الإنجليزي الممتاز بحجم "وحشي" تبدأ بالتبلور لأسطورة ليفربول جيمي كاراغر
"لا أستطيع أن أصدق ذلك. توتنهام يبدو وكأنه سيهبط"، قال كاراغر، مطلقًا ناقوس الخطر بأن بقية الفرق المهددة بالهبوط "لديها ما هو أكثر لتقدمه". وبسبب هذه الهزيمة، يحتل النادي اللندني بعد 32 من أصل 38 جولة، ولأول مرة منذ 17 عامًا، مركزًا في منطقة الهبوط (المرتبة 18). صحيح أن الفارق عن منطقة الأمان لا يتجاوز نقطتين. لكن ليدز يونايتد (15) ونوتنغهام فورست (16) ووست هام يونايتد (17) حصدوا النقاط بانتظام في الآونة الأخيرة.
وعندما يحين لقاء السبت المقبل أمام برايتون آند هوف ألبيون، ستكون السبيرز قد مضت 111 يومًا في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أي فوز. آخر مرة حصدوا فيها ثلاث نقاط كانت في نهاية ديسمبر. وأمام سندرلاند، رأى كاراغر "أداءً أسوأ حتى" مما قدموه في الأسابيع السابقة، وأشار إلى النسبة الضئيلة البالغة 0.15 من الأهداف المتوقعة في الشوط الثاني. وكان من المفترض أن يجلب المدرب الجديد روبرتو دي زيربي التحول، وهو ثالث مدرب للسبيرز هذا الموسم بعد توماس فرانك وإيغور تيودور.
وفي الأسابيع الحاسمة، تنتظرهم من بين أمور أخرى مواجهات مع متذيل الترتيب المنفرد وولفرهامبتون واندررز، وكذلك مع المنافس ليدز يونايتد. لكن كاراغر يعتقد أن السبيرز في حالتهم الحالية "لا فرصة لهم" حتى أمام الوولفز. "عندما تنظر إلى جدول المباريات، تعتقد أن ذلك جيد لتوتنهام. لكنهم (السبيرز، المحرر) سيئون للغاية. توتنهام خصم جيد لهم."
توتنهام هوتسبير: الهبوط سيكون «لحظة مروّعة»
وُصف احتمال الهبوط بأنه «لحظة وحشية» و«لا يمكن تصورها»، كما نُقل عن اللاعب السابق غاري نيفيل. وتحدّث لاعب توتنهام السابق جيمي أوهارا أيضًا عن أداء «صادم تمامًا» أمام سندرلاند. وقال إن الأداء كان «مثيرًا للشفقة تمامًا مرة أخرى». وأضاف غاضبًا: «لا أصدق مدى سوء هذا الفريق. دي زيربي مدرب جيد، لكنه لا يستطيع صنع المعجزات؛ على اللاعبين أن يقدموا الأداء من أجله».
وعلى الرغم من حملة تعزيزات في سوق الانتقالات الصيفية، انضم خلالها إلى النادي على سبيل المثال تشافي سيمونز (آر بي لايبزيغ) أو جواو بالينيا (إعارة، بايرن ميونخ)، فإن جزءًا كبيرًا من الفريق المكلف يخيّب الآمال منذ أسابيع. وبعد مباراة سندرلاند، تعرّض القائد كريستيان روميرو أيضًا لانتقادات لاذعة.
دموع عند الكابتن روميرو؟ «الإشارة الخاطئة»
عندما اضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى مغادرة الملعب بعد نحو 70 دقيقة بسبب ما بدا أنها مشكلات في الركبة، كان يضع يده على وجهه مراراً. غير أن خبير بي بي سي بن فوستر شكّك في أنه كان يمسح دموع الألم، ولمّح إلى الاشتباه في أن الأرجنتيني كان قد فقد ببساطة إيمانه بفريقه. قبل ذلك بتسع دقائق كان السبيرز قد تأخروا في النتيجة.
وقال لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، الذي خاض 43 مباراة دولية: "روميرو على الأرجح هو اللاعب الوحيد في هذا الفريق الذي يمتلك شخصية وروح قتال وعزيمة. لو كنت أحد زملائه لتمنيت أن يمسك بالجميع بعد المباراة ويحفّز الفريق"، مؤكداً: "لا يزال هناك 25 دقيقة حتى صافرة النهاية. لكن الدموع ترسل، في رأيي، الإشارة الخاطئة. كقائد لا ينبغي أن تفعل شيئاً كهذا".
وترك دي زيربي بعد ذلك الأمر مفتوحاً بشأن حالة روميرو. وبدلاً من ذلك شدد قائلاً: "آمل ألا يكون شيئاً خطيراً. إنه رجل جيد ولاعب جيد يتمتع بشخصية قوية. نحن بحاجة إليه لإنهاء الموسم". ففي النهاية لم يتبقَّ سوى ست مباريات لقلب الأمور.
توتنهام في قلب الحدث: صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز
الترتيب النادي المباريات الأهداف النقاط 15 ليدز يونايتد 31 37:48 33 16 نوتنغهام فورست 32 32:44 33 17 وست هام يونايتد 32 40:57 32 18 توتنهام هوتسبير 32 40:51 30 19 بيرنلي 32 33:63 20 20 وولفرهامبتون واندررز 32 24:58 17