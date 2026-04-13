اعتبارًا من 1 يوليو، ومع دخول المدير الرياضي ماكس إيبرل، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن عامهم الأخير من العقد، من المقرر إجراء محادثات ملموسة بشأن مستقبلهم. وبحسب ما ورد في كيكر، فإن استمرار فرويند في منصبه مطروح من حيث المبدأ. ويُقال إنهم راضون عن عمل النمساوي، الذي سيتولى مستقبلاً، إلى جانب رئيس الحرم الجامعي يوخن زاوير ورئيس قطاع تطوير الناشئين الجديد ميشائيل فيزينغر، الإشراف على شؤون مركز تطوير المواهب.

غير أنه من المشكوك فيه أن يواصل فرويند العمل إلى جانب إيبرل على المدى المتوسط إلى الطويل. فالعلاقة بينهما متوترة، ويُقال إن الخلافات تتزايد حتى. ولم يتحقق حتى الآن الأمل في أن يشكلا ثنائيًا مشابهًا لهونيس ورومينيغه. وبدلًا من ذلك، يكتب كيكر عن "زواج قسري". وبينما يغلي الوضع خلف الكواليس، يُفترض ألا يتأثر الفريق بذلك. وفي الوقت الحالي ينصبّ كامل التركيز على القرارات المقبلة في دوري أبطال أوروبا (إياب ربع النهائي أمام ريال مدريد) وفي كأس ألمانيا (نصف النهائي أمام باير ليفركوزن).

ويُقال إن معسكرين قد تشكلا. ففي جهة يقف إيبرل ورئيس قسم الكشافة نيلس شمادتكه، الذي يُفترض أن عقده قد مُدّد مؤخرًا حتى 2027؛ وفي الجهة الأخرى فرويند ورفيقه القديم زاوير، اللذان عملا معًا بشكل وثيق سابقًا في آر بي سالزبورغ. وسبب الخلاف: بعد أن وقّع إيبرل مع بايرن بعد فرويند بنصف عام، بدأ تدريجيًا بتعيين مقرّبين منه، ويُقال أيضًا إن لهم صلة بالمستشار مارك كوسيكي. ومن بينهم ماركوس فاينتسيرل (المدير الرياضي لمركز تطوير المواهب، وينتهي عقده بعد الموسم)، وأندريه هيخلمن (كبير الكشافين، الآن في مونشنغلادباخ)، وكريستوف كريسه (كشاف)، وكذلك شمادتكه.