وفقًا لمعلومات مجلة كيكر، سيناقش مجلس إدارة حامل الرقم القياسي في ألمانيا، برئاسة هربرت هاينر، والرئيس الفخري أولي هونيس، والرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينتس رومينيغه، إلى جانب التخطيط الإلزامي لفترة انتقالات الصيف، أيضًا مستقبل الإدارة الحالية، عندما يجتمع دوريًا في نهاية مايو.
يدور الحديث عن «زواج قسري»: في بايرن ميونيخ يُقال إن الأمور تغلي خلف الكواليس بسبب ماكس إيبرل
اعتبارًا من 1 يوليو، ومع دخول المدير الرياضي ماكس إيبرل، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن عامهم الأخير من العقد، من المقرر إجراء محادثات ملموسة بشأن مستقبلهم. وبحسب ما ورد في كيكر، فإن استمرار فرويند في منصبه مطروح من حيث المبدأ. ويُقال إنهم راضون عن عمل النمساوي، الذي سيتولى مستقبلاً، إلى جانب رئيس الحرم الجامعي يوخن زاوير ورئيس قطاع تطوير الناشئين الجديد ميشائيل فيزينغر، الإشراف على شؤون مركز تطوير المواهب.
غير أنه من المشكوك فيه أن يواصل فرويند العمل إلى جانب إيبرل على المدى المتوسط إلى الطويل. فالعلاقة بينهما متوترة، ويُقال إن الخلافات تتزايد حتى. ولم يتحقق حتى الآن الأمل في أن يشكلا ثنائيًا مشابهًا لهونيس ورومينيغه. وبدلًا من ذلك، يكتب كيكر عن "زواج قسري". وبينما يغلي الوضع خلف الكواليس، يُفترض ألا يتأثر الفريق بذلك. وفي الوقت الحالي ينصبّ كامل التركيز على القرارات المقبلة في دوري أبطال أوروبا (إياب ربع النهائي أمام ريال مدريد) وفي كأس ألمانيا (نصف النهائي أمام باير ليفركوزن).
ويُقال إن معسكرين قد تشكلا. ففي جهة يقف إيبرل ورئيس قسم الكشافة نيلس شمادتكه، الذي يُفترض أن عقده قد مُدّد مؤخرًا حتى 2027؛ وفي الجهة الأخرى فرويند ورفيقه القديم زاوير، اللذان عملا معًا بشكل وثيق سابقًا في آر بي سالزبورغ. وسبب الخلاف: بعد أن وقّع إيبرل مع بايرن بعد فرويند بنصف عام، بدأ تدريجيًا بتعيين مقرّبين منه، ويُقال أيضًا إن لهم صلة بالمستشار مارك كوسيكي. ومن بينهم ماركوس فاينتسيرل (المدير الرياضي لمركز تطوير المواهب، وينتهي عقده بعد الموسم)، وأندريه هيخلمن (كبير الكشافين، الآن في مونشنغلادباخ)، وكريستوف كريسه (كشاف)، وكذلك شمادتكه.
لم يتحسن الوضع المالي في عهد إيبرل
يُؤخذ على الثنائي إيبرل/فرويند أيضًا أن الوضع المالي لم يتحسّن إلا بشكل محدود. وحتى في حال بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب تقديم حصيلة إيجابية. فقد تقلّصت الودائع النقدية، كما شدّد هوينيس مرارًا. ويُعدّ أحد الأسباب الرئيسية لذلك مفاوضات العقود المكلفة، والرواتب التي لم يتم خفضها تقريبًا، والمدفوعات الإضافية مثل مكافآت التوقيع وأتعاب الوكلاء عند الانتقالات.
وهي إخفاقات يتحمّل إيبرل مسؤوليتها بالدرجة الأولى. ولذلك فإن مستقبله بات مفتوحًا تمامًا. ويُتَّهم بأنه قدّم، على سبيل المثال، تنازلات كبيرة جدًا لدايو أوباميكانو وجمال موسيالا عند تمديد عقديهما. كما أنه لم ينجح في بيع اللاعبين المرشحين للرحيل. وبدلًا من ذلك، ليس من المستبعد على الإطلاق أن يعود جواو بالينيا (توتنهام هوتسبير)، وبرايان سرقسطة (روما)، وساشا بوي (غلطة سراي إسطنبول)، وألكسندر نوبل (شتوتغارت) بعد إعاراتهم، ليصبحوا عبئًا ماليًا على النادي مجددًا.
وفوق ذلك، كان من الممكن أن تكون الإيرادات أقل لولا أن مجلس الإشراف وضع فيتو على التحركات المخطط لها في سوق الانتقالات. فقد قوبل إيبرل، الذي كان يبحث عن بديل لليوروي ساني وكينغسلي كومان، بعدم تجاوب عند الحديث عن تشافي سيمونز أو كريستوفر نكونكو، من بين آخرين. وبدلًا من ذلك لم يأتِ سوى لويس دياز (ليفربول) ونيكولاس جاكسون (تشيلسي، على سبيل الإعارة)، فيما برز لينارت كارل من قطاع الناشئين. ولم يكن من المرجح أن يفيد تطوّره انضمام لاعب جديد آخر. ومن المقرر أيضًا مواصلة النهج الذي تم اتباعه والمتمثل في تعزيز اللاعبين الشباب من داخل النادي، ما ينعكس بقوة على تخطيط التشكيلة — ويعزّز ثلاثي مركز تطوير المواهب (NLZ) فرويند/زاور/فيزينغر.
كومباني ودياز كورقة رابحة كبيرة لإيبرل
يُنظر بإيجابية في المقابل إلى التعاقدين مع دياز والمدرب فينسنت كومباني، اللذين أتمّهما إيبرل بوصفه المسؤول الرئيسي في كلٍّ منهما. غير أنّ التقييم يأخذ في الحسبان أيضًا أن بايرن ظهر بصورة لا تقل عن كونها غير موفّقة أثناء البحث عن خليفة لتوماس توخيل. ومع ذلك، فإن النجاح الرياضي هذا الموسم يمنح إيبرل بعض المصداقية، ما يجعل أي انفصال محتمل أكثر صعوبة. وأنّ الهيئة تُبدي تساهلًا في مثل هذه الحالات، ظهر سابقًا أيضًا مع المدرب نيكو كوفاتش. فبما أنّ الفريق البافاري، رغم قدرٍ من عدم الرضا داخل الفريق، أحرز الثنائية، بقي مدرب دورتموند الحالي في منصبه. لكن بعد نحو خمسة أشهر كان رصيده قد نَفِد وتولّى هانزي فليك المهمة.
ومن المفترض أن يوفّر اجتماع مايو مؤشرًا أوليًا للمفاوضات التي ستبدأ في يوليو بشأن وضع مستقبل إيبرل في النادي. وينطبق الأمر نفسه على دريسن، غير أنّ المؤشرات لديه، كما لدى فرويند، تتجه نحو التمديد. ويُقدَّر الرئيس التنفيذي، الذي يأتي أصلًا من القطاع المالي ويهتم مجددًا بهذا الملف منذ رحيل ميشائيل ديدرِش، على وجه الخصوص باعتباره مُحاوِرًا ومتواصلًا.