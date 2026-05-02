قبل أيام من موقعة العودة ضد بايرن ميونخ .. باريس سان جيرمان يستهدف هاري كين

يبدو مجلس إدارة بايرن واثقاً من التوصل إلى اتفاق لتمديد شراكتهما. "من المعروف أنه كان لديه بند في عقده يسمح له بالرحيل. لكنه اختار عدم تفعيله، لذا من الواضح أنه سيبقى في ميونيخ. والآن، كما هو مخطط، سيجتمع مديرو العمليات في النادي معه بعد انتهاء الموسم"، أوضح الرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينز رومينيجه في مقابلة حديثة مع موقع t-online، مؤكداً: "هدفنا الواضح هو تمديد عقده".

وأكد المدير الرياضي ماكس إيبرل أن المحادثات مع ممثلي كين ستبدأ في الأسابيع المقبلة. وقال للصحفيين خلال رحلة بايرن إلى باريس لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "قال كالي (رومينيجه) ذلك، لكن هذا هو موقف النادي. وقد نوقش الأمر مع هاري. قبل كأس العالم، سنجلس معاً ونحاول التوصل إلى حل".

وقد صرح كين نفسه مراراً وتكراراً أنه يشعر وكأنه في وطنه في ميونيخ، مما يشير إلى أن عودته في المدى القريب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز — وهو احتمال تم التكهن به على نطاق واسع — أمر غير مرجح. والحجة الرئيسية التي يتم طرحها هي أن كين لا يزال بإمكانه تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف الذي سجله آلان شيرر. ولا يزال الرقم القياسي لشيرر البالغ 260 هدفاً قائماً، بفارق 47 هدفاً عن رصيد كين الحالي.