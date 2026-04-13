كما أعلن النادي الملكي يوم الأحد، لم يتمكن المهاجم من إكمال التدريب الجماعي للفريق الملكي لأسباب صحية.
اضطر إلى إيقاف التدريب مع ريال مدريد: تكهنات حول كيليان مبابي قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ
بعد أن تعرّض مبابي لجرحٍ نازف فوق عينه اليمنى خلال التعادل المخيّب 1:1 أمام إف سي جيرونا يوم الجمعة، فقد اشتكى بعد يومين من استمرار الانزعاج. ووفقًا لريال، كان ذلك إجراءً احترازيًا.
وترك المدريديون مسألة جاهزية الفرنسي للمشاركة يوم الأربعاء مفتوحة. غير أن غياب مبابي سيكون مفاجأة كبيرة ما لم تكن تبعات المشاهد الدموية خطيرة. ومن المعروف أن ريال يجب أن يعوّض خسارة 1:2 في مباراة الذهاب على ملعب برنابيو. وكان مبابي نفسه من سجّل الهدف الوحيد لبطل الأرقام القياسية.
وبـ45 مساهمة تهديفية في 38 مباراة رسمية، يُعدّ مبابي السلاح الأكبر في هجوم مدريد. ويليه — بفارق كبير — فينيسيوس جونيور، الذي ساهم مباشرة في 30 هدفًا.
تسببت لقطة مبابي مجددًا في إثارة غضب الحكام لدى ريال مدريد
نتجت صدمة مبابي يوم الجمعة عن لقطة في الدقيقة 88، حين سقط أرضًا داخل منطقة الخمسة أمتار بعد مجهود فردي جميل وتدخل من قلب دفاع جيرونا فيتور ريس. وقد أصابه منافسه بمرفقه في الوجه، ما استدعى حتى خياطة مبابي بثلاث غرز.
ورغم ذلك لم يُحتسب لريال ركلة جزاء. الحكم خافيير ألبيرولا روخاس لم يُشر إلى نقطة الجزاء، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) أيضًا، وهو ما أثار استياءً كبيرًا في معسكر مدريد. وقال المدرب ألفارو أربيلوا غاضبًا: "لا أفهم لماذا لم يتدخل الـVAR". "إذا كان لديه رغبة يتدخل — وإن لم تكن لديه، فلا يفعل".
ولم تكن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يسود فيها استياء كبير لدى ريال في الفترة الأخيرة من طاقم التحكيم. حدث ذلك أيضًا بعد خسارة الذهاب أمام بايرن. فقد أثار قراران للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر غضبًا لاحقًا. وعلى رأسها تقييم تدخل جوناثان تاه ضد مبابي، إذ أصابه في وتر أخيل ونجا ببطاقة صفراء. وقال أربيلوا بعد صافرة النهاية: "لا أعرف كيف لم يحصل (تاه، المحرر) على بطاقة حمراء بسبب المخالفة على مبابي، هذه قرارات لا يمكن فهمها".
وبفعل فقدان النقاط أمام جيرونا اتسع الفارق مع متصدر الدوري برشلونة إلى تسع نقاط كاملة. ومع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، باتت بطولة الدوري محسومة تقريبًا.
كيليان مبابي: أرقام الأداء والإحصائيات في هذا الموسم
المباريات 38 الأهداف 39 التمريرات الحاسمة 6