بعد أن تعرّض مبابي لجرحٍ نازف فوق عينه اليمنى خلال التعادل المخيّب 1:1 أمام إف سي جيرونا يوم الجمعة، فقد اشتكى بعد يومين من استمرار الانزعاج. ووفقًا لريال، كان ذلك إجراءً احترازيًا.

وترك المدريديون مسألة جاهزية الفرنسي للمشاركة يوم الأربعاء مفتوحة. غير أن غياب مبابي سيكون مفاجأة كبيرة ما لم تكن تبعات المشاهد الدموية خطيرة. ومن المعروف أن ريال يجب أن يعوّض خسارة 1:2 في مباراة الذهاب على ملعب برنابيو. وكان مبابي نفسه من سجّل الهدف الوحيد لبطل الأرقام القياسية.

وبـ45 مساهمة تهديفية في 38 مباراة رسمية، يُعدّ مبابي السلاح الأكبر في هجوم مدريد. ويليه — بفارق كبير — فينيسيوس جونيور، الذي ساهم مباشرة في 30 هدفًا.