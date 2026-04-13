من المتوقع أن يغادر السنغالي المُعار من تشيلسي الألماني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بعد نهاية الموسم الجاري، إذ يُعدّ التعاقد معه بشكل دائم شبه مستبعد.

لا سيما أن إلزامية الشراء المرتبطة بعدد المشاركات لم يعد بالإمكان تحقيقها على أي حال، كما أن خيار الشراء البالغ 65 مليون يورو سيكون مرتفعًا للغاية. وبالتالي من المرجح أن يعود جاكسون في البداية إلى البلوز. لكن حتى في لندن لا يبدو أن للمهاجم مستقبلًا بعد الآن.

ومن المفترض أن ذلك، إلى جانب ميلان، يستدعي اهتمام عدة أندية كبيرة. فكما أفاد موقع SPOX الشريك calciomercato.com في منتصف مارس، تراقب نابولي ويوفنتوس تورينو، إلى جانب النادي الميلاني، وضع جاكسون عن كثب.