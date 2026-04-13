كما أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، يُقال إن المهاجم قد تم اختياره كأحد الأهداف الرئيسية للروسونيري لفترة الانتقالات المقبلة.
ترجمه
ضربة ثلاثية مذهلة في سوق الانتقالات؟ يبدو أن النجم التالي لبايرن ميونخ مرشح للانتقال إلى ميلان
من المتوقع أن يغادر السنغالي المُعار من تشيلسي الألماني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بعد نهاية الموسم الجاري، إذ يُعدّ التعاقد معه بشكل دائم شبه مستبعد.
لا سيما أن إلزامية الشراء المرتبطة بعدد المشاركات لم يعد بالإمكان تحقيقها على أي حال، كما أن خيار الشراء البالغ 65 مليون يورو سيكون مرتفعًا للغاية. وبالتالي من المرجح أن يعود جاكسون في البداية إلى البلوز. لكن حتى في لندن لا يبدو أن للمهاجم مستقبلًا بعد الآن.
ومن المفترض أن ذلك، إلى جانب ميلان، يستدعي اهتمام عدة أندية كبيرة. فكما أفاد موقع SPOX الشريك calciomercato.com في منتصف مارس، تراقب نابولي ويوفنتوس تورينو، إلى جانب النادي الميلاني، وضع جاكسون عن كثب.
- Getty Images Sport
ميلان يبحث عن تعزيزات - جاكسون يلوّح بوقت لعب أكثر
يبحث فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، كما هو معروف، عن تدعيمات للخط الهجومي. لذلك تمت في الشتاء صفقة إعارة نيكلاس فولكروغ، الذي بقي في المدينة الإيطالية حتى الآن بعيدًا جدًا عن التوقعات. وبهدف التوصية لنفسه من أجل كأس العالم، لم يسجل المهاجم الدولي الألماني صاحب الـ24 مباراة دولية سوى هدف واحد. ولم يتمكن، بسبب هذه الحصيلة الهزيلة، من انتزاع مكان أساسي لا ينازع فيه. ولذلك تُعد العودة إلى ناديه الأصلي وست هام يونايتد مرجحة للغاية.
في المقابل، تلوح لجاكسون فرصة الحصول على وقت لعب أكبر بكثير مما هو عليه في بايرن. فبصفته بديلًا لهاري كين، جلس على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات، ولم يصل حتى الآن إلا إلى ما يقل قليلًا عن 1,000 دقيقة لعب. لكنه سجل خلالها على الأقل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.
يُزعم أن غوريتسكا وكيم أيضًا على قائمة ميلان
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول اسمَي لاعبين آخرين من بايرن في ميلان. فمن جهة، يُقال إن العمل جارٍ بشكل مكثف على التعاقد مع ليون غوريتسكا الذي سينتقل مجانًا في الصيف. ومن جهة أخرى، يُفترض أن اسم كيم مين-جاي يتصدر قائمة الأمنيات.
قلب الدفاع، الذي يُعد الخيار الثالث في محور دفاع المدرب فينسنت كومباني خلف دايو أوباميكانو ويوناتان تاه، يرتبط منذ فترة بالعودة إلى الدوري الإيطالي. وفي عام 2023 انتقل الكوري الجنوبي إلى ميونخ قادمًا من نابولي مقابل مبلغ قيل إنه بلغ 50 مليون يورو بعد موسم استثنائي.
وعلى الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2028، فمن المرجح أن بايرن لن يضع أمامه العراقيل، بعدما تم تداوله بالفعل في الصيف الماضي كمرشح للبيع. غير أن كيم نفسه قرر البقاء ويُقال إنه تقبّل دوره من حيث المبدأ. ومع ذلك، قد تتغير هذه القناعة بعد نهاية الموسم.
نيكولاس جاكسون: بيانات الأداء والإحصائيات لدى نادي بايرن ميونخ
المباريات 27 الأهداف 8 التمريرات الحاسمة 4 دقائق اللعب 971