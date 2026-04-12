ومع ذلك، فإن الانفصال في الصيف هو أفضل حل للطرفين، أوضح هامان. فاللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان غالبًا من يدفع الثمن عندما لا يرقى فريقه إلى مستوى التطلعات. وكانت الخلاصة: "عندما لا تسير الأمور، يكون براندت هو الملام."

وسار المدرب المخضرم لفرايبورغ، كريستيان شترايش، في الاتجاه نفسه. وقال: "لقد كان يتعرض للانتقاد كثيرًا. وعندما كان أصغر سنًا، كنت أفكر في داخلي كثيرًا أنه كان يمكنه القيام ببضع خطوات إضافية. ثم انتقل إلى دورتموند. وهناك رأيت تطورات جيدة جدًا. لكن بقي الأمر ملتصقًا به قليلًا، لأنه أحيانًا يبدو كذلك بسبب أنماط تحركاته"، على حد قوله.

كما وصف شترايش براندت بأنه "لاعب رائع عمل بجد من أجل الفريق". وقال إن ذلك "لم يُؤخذ في التقييم بما يكفي"، كما أخبره بذلك بنفسه قبل عامين خلال آخر زيارة له كمدرب لفرايبورغ إلى بوروسيا دورتموند. وأضاف: "على الرغم من أنني لا أعرفه جيدًا، لكنني أردت أن أقول له ذلك".