بعد الهزيمة 0:1 لبوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن، دافع اللاعب الدولي السابق، بصفته محللًا تلفزيونيًا لدى سكاي، عن اللاعب الهجومي الذي سيغادر أصحاب القمصان الصفراء والسوداء في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.
"إذا لم تسر الأمور كما ينبغي، فبراندت هو الملام": هامان يتراجع بشأن نجم بوروسيا دورتموند - انتقال إلى الخارج بعد الرحيل عن بوروسيا دورتموند؟
ومع ذلك، فإن الانفصال في الصيف هو أفضل حل للطرفين، أوضح هامان. فاللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان غالبًا من يدفع الثمن عندما لا يرقى فريقه إلى مستوى التطلعات. وكانت الخلاصة: "عندما لا تسير الأمور، يكون براندت هو الملام."
وسار المدرب المخضرم لفرايبورغ، كريستيان شترايش، في الاتجاه نفسه. وقال: "لقد كان يتعرض للانتقاد كثيرًا. وعندما كان أصغر سنًا، كنت أفكر في داخلي كثيرًا أنه كان يمكنه القيام ببضع خطوات إضافية. ثم انتقل إلى دورتموند. وهناك رأيت تطورات جيدة جدًا. لكن بقي الأمر ملتصقًا به قليلًا، لأنه أحيانًا يبدو كذلك بسبب أنماط تحركاته"، على حد قوله.
كما وصف شترايش براندت بأنه "لاعب رائع عمل بجد من أجل الفريق". وقال إن ذلك "لم يُؤخذ في التقييم بما يكفي"، كما أخبره بذلك بنفسه قبل عامين خلال آخر زيارة له كمدرب لفرايبورغ إلى بوروسيا دورتموند. وأضاف: "على الرغم من أنني لا أعرفه جيدًا، لكنني أردت أن أقول له ذلك".
المستقبل مفتوح: برانت يغازل فكرة الانتقال إلى الخارج
لا يزال مستقبل براندت، الذي كان من بين أفضل لاعبي دورتموند أمام ناديه السابق ليفركوزن، مفتوحًا في الوقت الراهن. وقال: "هناك الكثير من الأفكار. ليست كل فكرة جيدة. ولا داعي للاستعجال"، ملمّحًا إلى إمكانية الانتقال إلى الخارج. وأضاف: "مع مباراة اليوم تبقّت ست جولات. ليس من العدل تجاه النادي أن أسافر الآن عبر أوروبا وفجأة أتحدث مع كل نادٍ".
غير أن البقاء داخل الدوري الألماني ليس مستبعدًا على الإطلاق. وقال براندت: "من حيث المبدأ لن أستبعد شيئًا"، مضيفًا: "لكن هناك أمور أفضلها. وهناك أمور في الوقت الحالي أفضلها بدرجة أقل. لدي فكرة أو اثنتان. لكن كل شيء في وقته". وفي الماضي كانت قد ترددت شائعات في هذا السياق عن اهتمام من نادي فيردر بريمن.
وكانت عودة إلى "فيركسلف" قد طُرحت مؤقتًا أيضًا، بعدما غازل المدير التنفيذي لليفركوزن فرناندو كارو براندت عقب إعلان رحيله عن بوروسيا دورتموند. إلا أن المدير الرياضي سيمون رولفيس استبعد عودةً محتملة بعد ذلك بقليل بشكل قاطع. وقال: "أنا متشكك بشأن عمليات الاستعادة. لدينا في هذا المركز مع إيبو مازا لاعب رائع سيتطور بشكل ممتاز في السنوات المقبلة. لذلك لن يكون جوليان موضوعًا لدينا".
براندت خاض بالفعل أكثر من 300 مباراة مع بوروسيا دورتموند
إذا شارك براندت حتى نهاية الموسم في كل مباراة من المباريات الخمس المتبقية، فسيكون قد خاض إجمالًا 307 مباريات وسجّل 57 هدفًا.
وقال براندت إنه ليس عاطفيًا إلى هذا الحد: "في وقت ما تشعر بالتأكيد بقليل من الحنين، لكنني لا أشعر الآن وكأنني في جولة وداع." ثم أضاف بنبرة فيها شيء من الشجن: "في النهاية، كل شيء في الحياة ينتهي في وقت ما. هؤلاء جميعًا شباب أحب أن أشاركهم الملعب. جئت إلى هنا قبل سبع سنوات. من اللاعبين الذين كانوا هنا آنذاك، لم يعد أيٌّ منهم هنا. أعتقد حقًا أنه ستكون هناك قشعريرة مرة أخرى عندما تكون هذه المرة الأخيرة."