"أنا أعرف من الذي فرض البند": تصريح مثير بشأن تمديد عقد نيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند

مدّد شلوتربك عقده الذي كان يمتد في الأصل حتى عام 2027، الأسبوع الماضي حتى 2031، لكنه — وفقاً لتقارير إعلامية متطابقة — ضمن لنفسه «ثغرة» مثيرة. يتيح له ذلك مغادرة دورتموند بعد كأس العالم في الصيف مقابل مبلغ انتقال محدد مسبقاً. ويتردد في هذا السياق رقم يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، يتعين على أندية القمة المختارة دفعه على الطاولة عند التعاقد معه. وقيل إن نادي بايرن ميونخ تحديداً لا يملك حق الاستفادة من هذا الخيار، بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد مؤخراً.

وبحسب ماثيوس، كان شلوتربك "دائماً" يهتم بـ"أنه يريد اتخاذ الخطوة التالية. من جهة أخرى، فهو أيضاً مرتبط ببوروسيا دورتموند". وتشكل الشرط الجزائي الآن طريقاً سهلاً للانتقال إلى نادٍ مثل ريال مدريد أو إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته.

أما دورتموند فقد ضمن على الأقل قدراً من الأمان في التخطيط. وقال ماثيوس ملخصاً: "في 2026 كانوا سيحصلون على مقابل انتقال، أما في 2027 فلن يحصلوا على شيء". ويعتبر اللاعب البالغ 65 عاماً أن مخاوف الجماهير من أن شلوتربك لن يعود يركز بالكامل على بوروسيا اعتباراً من الآن لا أساس لها. وقال: "هذا غير صحيح. سيكون قلبه في دورتموند".