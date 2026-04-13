وفقًا لتصريحات صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية، فإن مضمون العقد المثير للجدل نتج عن موازنة داخلية في بوروسيا دورتموند.
"أنا أعرف من الذي فرض البند": تصريح مثير بشأن تمديد عقد نيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند
"اتخاذ قرار كهذا لا يتم بشكل منفرد. أنا أعرف من الذي فرض هذا البند، لكنني لن أقول ذلك الآن"، قال ماتيوس في برنامج "Sky90 – مناظرة كرة القدم"، مؤكداً: "إنه شخص من بوروسيا دورتموند."
وأوضح ماتيوس ادعاءه بأن "أربعة إلى خمسة أشخاص كانوا جالسين معاً إلى الطاولة" واتفقوا على البند من أجل التوصل إلى نتيجة مُرضية لكلا الطرفين. "ثم يقول أحدهم: 'حسنًا، قبل أن يرحل دون هذا الشرط الجزائي ويقرر عدم التمديد، سنمنحه إياه'"، كان ذلك هو فحوى الحديث.
شلوتربيك: شرط فسخ العقد يثير ضجة
مدّد شلوتربك عقده الذي كان يمتد في الأصل حتى عام 2027، الأسبوع الماضي حتى 2031، لكنه — وفقاً لتقارير إعلامية متطابقة — ضمن لنفسه «ثغرة» مثيرة. يتيح له ذلك مغادرة دورتموند بعد كأس العالم في الصيف مقابل مبلغ انتقال محدد مسبقاً. ويتردد في هذا السياق رقم يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، يتعين على أندية القمة المختارة دفعه على الطاولة عند التعاقد معه. وقيل إن نادي بايرن ميونخ تحديداً لا يملك حق الاستفادة من هذا الخيار، بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد مؤخراً.
وبحسب ماثيوس، كان شلوتربك "دائماً" يهتم بـ"أنه يريد اتخاذ الخطوة التالية. من جهة أخرى، فهو أيضاً مرتبط ببوروسيا دورتموند". وتشكل الشرط الجزائي الآن طريقاً سهلاً للانتقال إلى نادٍ مثل ريال مدريد أو إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته.
أما دورتموند فقد ضمن على الأقل قدراً من الأمان في التخطيط. وقال ماثيوس ملخصاً: "في 2026 كانوا سيحصلون على مقابل انتقال، أما في 2027 فلن يحصلوا على شيء". ويعتبر اللاعب البالغ 65 عاماً أن مخاوف الجماهير من أن شلوتربك لن يعود يركز بالكامل على بوروسيا اعتباراً من الآن لا أساس لها. وقال: "هذا غير صحيح. سيكون قلبه في دورتموند".
الجماهير غاضبة من شلوتربيك - بوروسيا دورتموند يُبدي عدم تفهّم
حول مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن، سُمعت يوم السبت صافرات استهجان لا يمكن تجاهلها من معسكر جماهير دورتموند ضد شلوتربيك، وهو ما انتقده المدير التنفيذي كارستن كرامر بوضوح بعد ذلك. وقال: «بالنسبة لي كمسؤول لا يمنحني ذلك شعورًا جيدًا، ولذلك يجب أن أقول أيضًا إن هذا لا يليق، أن يتم مرافقة لاعب من بوروسيا دورتموند، وكان المقصود هنا نيكو، بصافرات الاستهجان». وأضاف: «إنه لاعب في بوروسيا دورتموند ويعرّف نفسه معنا. هذا لا يليق».
أما بشأن تفاصيل العقد، فلم تُرِد إدارة دورتموند التعليق عليها. وبدلًا من ذلك أوضح أولي بوك، خليفة المدير الرياضي سيباستيان كيل: «أعتقد أنه من المهم جدًا أن نيكو أرسل الإشارة بأنه يريد البقاء هنا وأنه مدّد عقده هنا. وكما ألمحنا سابقًا، لن نعلّق على أي محتوى يتعلق بالعقد. وسيظل الأمر كذلك، لأن لدينا علاقة ثقة قوية جدًا مع اللاعب. لقد أجرينا محادثات جيدة وأيضًا قوية من حيث المحتوى، وأنا متأكد تمامًا أن نيكو يريد البقاء معنا لفترة طويلة جدًا».
بيانات أداء نيكو شلوتربيك لدى بوروسيا دورتموند
المشاركات الأهداف التمريرات الحاسمة البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء 156 10 18 26 3