شهد نادي ريال مدريد توترات داخلية جديدة بعد أن نُقل لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى، إثر خلاف حاد خلال التدريبات، ما دفع إدارة النادي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة.
ضربات وجرح في الرأس .. ريال مدريد ينقل فالفيردي إلى المستشفى بعد مشاجرة مع تشواميني!
خلاف حاد بين فالفيردي وتشواميني
أفادت صحيفة "ماركا"، بأن خلافًا حادًا نشب بين لاعبي ريال مدريد فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني خلال حصة تدريبية حديثة، حيث تبادل الطرفان كلمات غاضبة ودفعًا بالأيدي، قبل أن يمتد التوتر إلى غرفة تغيير الملابس، وكاد أن يتطور إلى تبادل اللكمات.
وفي تقرير لاحق، أوضحت الصحيفة أن فالفيردي احتاج إلى علاج في المستشفى بعد إصابته بجرح، فيما وصفت مصادر مقربة من النادي الحادث بأنه "خطير للغاية".
وعلى إثر ذلك، بادر المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز إلى عقد اجتماع طارئ بهدف تهدئة الأجواء المتوترة داخل الفريق.
كما كشفت "ماركا" تسلسل الأحداث، مشيرة إلى أن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني قبل بداية التدريب، لتستمر المواجهة بينهما حتى نهاية الحصة، حيث اندلع الشجار وفشل زملاء الفريق في التدخل لمنع إصابة اللاعب الأوروجواياني.
توتر داخل غرفة ملابس الملكي
وتشهد أجواء نادي ريال مدريد توترًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، حيث أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن غرفة ملابس الفريق باتت بمثابة "برميل بارود" يسوده "جو متفجر"، نتيجة خلافات بين بعض النجوم البارزين مثل فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وجود بيلينغهام، وصلت أحيانًا إلى صدامات فيما بينهم.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفتا "ماركا" و"آس"، أن مشادة كلامية حادة وقعت بين لاعب الوسط داني سيبايوس والمدرب ألفارو أربيلوا، ما دفع سيبايوس إلى رفض أي تواصل لاحق مع المدرب.
كما أشارت التقارير إلى أن الظهير الأيمن المخضرم داني كارباخال غير راضٍ عن دوره الحالي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده هذا الصيف، وسط توقعات بعدم تجديده بسبب تكرار إصاباته.
خلافات مشتعلة في ريال مدريد
ويأتي هذا الحادث في أعقاب مشادة سابقة بين أنطونيو روديجر وألفارو كاريراس، لم يُكشف عنها إلا مؤخرًا، ومع ذلك، أفادت "SPOX" بأن الادعاءات التي تزعم أن اللاعب الدولي الألماني صفع الظهير الأيسر لا أساس لها من الصحة.
وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "The Athletic"مؤخرًا، بأن مبابي اشتبك مع أحد أعضاء الطاقم وأهانه، بينما تزعم صحيفة "ليكيب" أن عددًا متزايدًا من اللاعبين سئموا من سلوك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وامتيازاته.
أربيلو خارج ريال مدريد
مع احتمال أن يمر الفريق بموسم ثانٍ دون لقب كبير — قد يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد — أصبح أربيلوا على وشك الرحيل عن ريال مدريد، بعد أن تولى المنصب خلفًا لخابي ألونسو في يناير فقط.
ويقال إن الرئيس فلورنتينو بيريز يفضل جوزيه مورينيو كمدرب قادم، بينما ارتبط اسم توني كروس بالعودة في منصب إداري.