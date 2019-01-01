C罗承认皇马效力时期税务欺诈罪名 接受缓刑

葡萄牙前锋目前在意大利豪门尤文图斯效力，他已经于周二前往西班牙首都出席面对法官的审判。

C罗承认了在皇马效力期间的税务指控，并接受了缓刑的判决。

这名葡萄牙人周二在西班牙首都出庭受审，此前他被控通过肖像权骗取当局收入。

早在2017年，C罗就说过，他从来没有试图逃避缴纳相关的所得税。

然而，一名国立检察官指控他在2011年至2014年期间犯有四项税务欺诈罪。据说C罗隐藏了约1470万欧元（1300万英镑/1700万美元）在西班牙以外的空壳公司。

这些指控不包括他在2009年从曼联加盟皇马后得到的薪水。

在对他的案件作出裁决时，他出现在法庭上。

在西班牙，法官可以对初犯判处两年缓刑。

C罗在2018年与国家检察官和相关税务部门达成协议后接受了23个月的判决。

然而，他将不得不支付大约1900万欧元（1700万英镑/ 2200万美元）的罚款。

33岁的C罗拒绝通过视频向法官讲话之后选择亲自出庭。

他在马德里的时间预计不会持续太久，此前他已经与当局达成协议。

不过，C可以的前队友哈维·阿隆索(Xabi Alonso)可能需要更长的时间来解决他的问题。

这位前利物浦中场也被指控在2010年和2012年之间诈骗税务机关大约200万欧元（180万英镑）。

同样，这些费用与肖像权产生的收入有关。

世界杯冠军阿隆索可能被判五年监禁，并在个人欠款之外接受另外罚款400万欧元（350万英镑）。

于2017年退役的37岁的他否认了有过任何不当行为。

罗纳尔多和阿隆索并不是近年来第一对受到西班牙税务部门调查的足球明星。

梅西、穆里尼奥、马斯切拉诺、马塞洛、莫德里奇、桑切斯、卡瓦略、迪玛利亚、法尔考和科特拉奥都面临过类似的指控。