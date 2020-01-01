阿切尔比经纪人回应转会传闻：他有能力效力任何豪门

这位意大利国脚中卫引进了多家欧洲豪门的兴趣，他的经纪人乐于谈及自己客户的能力。

在谈到拉齐奥中卫与切尔西、国米的转会传闻时，阿切尔比的经纪人表示，自己的客户有能力为“欧洲任何一家俱乐部效力”。

这位意大利国脚在2013年时曾与睾丸癌进行过斗争，在效力萨索洛期间期间，他成为了意甲优秀中卫的典范。

他在马佩三色城球场的出色表现让他得以在2018年夏天转会到奥林匹克球场，在西蒙尼·因扎吉的球队参与到2019-20赛季联赛冠军的争夺后，这表明在阿切尔比的帮助下，拉齐奥达到了一个更高的高度。得益于在俱乐部中的优秀表现，阿切尔比也得到了意大利国家队的认可。

其他球队

在这种情况下，阿切尔比似乎已经迎来了转会至更大俱乐部的契机。

这名经验丰富的32岁球员与拉齐奥的合同还剩3年，不过一份合适的报价可能会说服他提前告别蓝鹰，迎接新的挑战。

阿切尔比的经纪人费德里科·帕斯托雷洛表示，阿切尔比有能力效力于任何一支欧洲豪门。

他告诉FCInterNews:“我读到了一些关于切尔西和国米的报道，但我知道的并不多。我可以肯定地说，阿切尔比是一名可以为任何欧洲俱乐部效力的后卫。”

阿切尔比的成功建立在自己极少受伤和停赛的能力之上，在任何被需要的时候，他都能够保持住自己的竞争力，帮助主帅稳固后防。

这些优秀的品质再加上他的竞技水平，不可避免地吸引了国米主帅孔蒂和他在切尔西的继任者兰帕德的注意。

这两家雄心勃勃的球队将会在下一个转会窗口投入足够的资金，他们希望能够进一步提升自己在联赛积分榜上的排名。

根据推测，迭戈·戈丁可能会在本赛季结束后离开国际米兰，而那些在斯坦福桥的球员也在考虑自己的选择，比如祖马和克里斯滕森。