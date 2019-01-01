迪涅在埃弗顿的生活 没有梅西 任意球随便踢

这位法国国家队左后卫在默西赛德郡有一个美妙的开局，他对自己在马尔科·席尔瓦带领下所取得的开局感到高兴。

埃弗顿后卫迪涅透露他已经很好地适应了俱乐部的生活，他对主教练马尔科·席尔瓦赋予他的进攻职责感到兴奋。

在夏天从巴塞罗那以1800万英镑(2350万美元)转会至球队后，这位25岁的法国国脚一直是本赛季英超联赛其中一个意外收获。

事实上，迪涅最近取得了一些令人印象深刻的数据，在最近的8场比赛中，他攻进3球，助攻2次。

在接受够力足球独家采访时，这位法国人谈到了他如何适应英格兰的生活以及他很享受为埃弗顿效力。

他说： “我享受我的比赛，我享受从教练那里得到更多的责任和信心。我专注于盯人、位置感以及赢得地面和空中的争抢。但是现在作为左后卫也意味着要进攻，我也很高兴能以这种方式为球队做出贡献。”

“我喜欢有好的个人数据，听到这些很高兴，因为我每次都尽力做到最好。”

“在足球和生活中，取得进步总是很重要的——永远不要停滞不前——共同进步成一支对俱乐部有同样抱负和梦想的团队的感觉，是不可思议的。”

“真正重要的是整个团队的表现，我们必须在赛季的最后阶段有所提高。在新主帅的带领下，我们正在组建一支风格新颖的新团队，我们总是希望不断进步。我们已经展示了一些好的东西，但是我们会变得更好，更稳定。”

“我喜欢我们传中的方式，这已经很快成为我比赛的一部分。在巴萨，我从来没有像现在这样传球过——这不是他们的风格，因为禁区里没有高大的球员!”

此外，他在任意球上表现出了相当大的天赋，已经两次破门得分，这是他在诺坎普从未得到的机会，因为“世界上最好的球员”梅西在场。

他补充说道：“我在巴萨的两年里没有踢过任何直接任意球，所以我现在很享受这样的机会，当然上个月我也很高兴踢进了两球。当梅西在场时，很自然，没有人会去踢直接任意球，他是独一档的。”

对我来说，梅西毫无疑问是世界上最好的球员。这是我最出色的队友——也是我见过的最好的。”

尽管他在球场上状态很好，但在默西塞德郡球场外的亲密氛围中，他的场外生活也相当如意。

他补充说道：“英超是世界上最大的联赛，古迪逊公园球场很棒——它很亲密，球迷们在球场离我们很近， 他们就像第12人。当我掷界外球、踢角球或任意球时，他们总是在我身后大喊，鼓励我踢得更加好。”

“适应这里很轻松，我的队友和教练——整个俱乐部——帮助了我很多，我从一开始就感觉像在家里一样。”

“这绝对是我的一个优势，我以前在顶级联赛踢过球，不仅在法国，而且也在意大利和西班牙踢过，同时我在国家队有国际赛事的经验。”

在被埃弗顿大家庭热情接纳后，迪涅希望通过俱乐部的慈善事业回馈社会。

他补充说道：“我对俱乐部在利物浦当地社区所做的出色工作印象深刻，埃弗顿在社区中是一个了不起的慈善机构，我很高兴在默西塞德郡遇到这么多从那些伟大的工作受益的人。”

“和俱乐部一起参加不同的活动，认识不同的人，这些都有助于我适应。我觉得自己与埃弗顿人以及这座城市的居民联系在一起，他们对我和妻子都非常热情友好。”

在周六足总杯对阵米尔沃尔之前，他的目标是帮助俱乐部赢得奖杯，而埃弗顿自1995年以来还没有赢得过奖杯。

“足总杯不仅对我们的球迷很重要，对俱乐部和球员也很重要。埃弗顿是一家有着伟大历史的俱乐部，赢得了很多奖杯。我们想把这个带回埃弗顿，俱乐部的每个人都在努力实现这个目标。”

“这支球队想要赢得奖杯——现在我们想要晋级，进入足总杯最激动人心的阶段。我已经习惯了在我之前的俱乐部赢得奖杯——就像上赛季我在西班牙赢得了双冠王一样。”

“在埃弗顿，我们正在为这个伟大俱乐部的未来而努力，现在足总杯是我们为奖杯而战的机会。”