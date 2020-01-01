运营亏损与降薪困难 为何后温格时代阿森纳陷入财政黑洞

枪手近年来一直精打细算地花着每一分钱，不过他们还是逃不过新冠疫情给财政带来的打击。

随着阿森纳和球员在减薪问题上陷入了持续的僵局，同样的问题也不断被问到。

为什么在过去十年的大部分时间里，这家俱乐部的财务状况一直很不错，而在赛事被强制停赛一个月后，这家俱乐部却在为资金而苦苦挣扎？

事情真的像看起来那么糟糕吗？还是说，这只是球队老板斯坦·克伦克在拿新冠病毒疫情损伤财务来作为大幅削减工资的借口？要知道在不到一年之前，他的儿子乔希曾公开承认，枪手的工资问题已经越来越严重。

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当然，不仅仅是枪迷们在问这个问题。球员也是如此，这就是为什么阿森纳的降薪陷入这样的处境，球员们拒绝了阿森纳的最新提议：削减年薪的12.5%。

实际上，队员们和俱乐部高层之间的不信任感在过去一段时间以来已经越来越明显了。这项降薪谈判在过去两周一直在进行中，但在消除弥漫的猜疑情绪方面收效甚微。

一方面，球员们愿意放弃部分工资，至少是推迟自己工资的发放，来确保俱乐部其他工作人员能在疫情期间拿到正常工资，但他们要求得到保证，自己放弃的薪水不会进入克洛克的口袋，或者被俱乐部投入到诸如引援的事情中。

球员们希望在未来几天进一步的谈判中找到某种解决方案，俱乐部坚持认为他们必须无条件将年薪降低至少12.5%。

那么，为什么阿森纳的财政状况会变得如此困难呢？

自从枪手从海布里搬家到酋长球场以来，球队的财务状况一直很不错，比赛日收入，球员销售和转播收入都位列英超上游。

然而，去年12月，阿森纳宣布在2018-19年赛季，球队的运营亏损达到了2710万英镑。这是该俱乐部自2002年以来首次出现亏损，背后的原因是什么？当然，2.3亿英镑的工资账单肯定是原因之一。

阿森纳一直以来都在推行一个自我可持续的模式，但它是建立在欧冠联赛的基础上的。在阿尔塞纳·温格执教的20年里，这几乎被视为一种必然。但那些日子已经一去不复返了。

阿森纳已经3个赛季没有进入欧冠联赛了，这给枪手的营收带来了沉重的打击。

连续三年参加欧联杯并没能弥补他们损失的收入，尽管这在一定程度上确实是一种安慰和减轻。

阿森纳在上赛季进入了欧联杯决赛，这位他们带来了3400万英镑的收入。这笔收入的金额确实还不错，但与利物浦等进入欧冠的其他英超球队相比，这一数字实在有些“上不了排面”，这家莫西塞德郡豪门总共从欧冠获得了9800万英镑，而亚军热刺也有9200万英镑，至于曼城和曼联，他们也拿到了8200万英镑，这些数字毒显示了获得欧冠资格的重要性。

即使是上赛季甚至没能从小组赛中晋级的国际米兰，依旧得到了4800万英镑的收入，远远超过了阿森纳在欧联杯一路杀入决赛的收入。

因此，正是由于长期缺席欧冠，再加上在全世界所有俱乐部中最高的工资账单之一，这导致了阿森纳18年以来的首次运营亏损。

如果不是通过出售张伯伦、吉鲁和沃尔科特等球员获利1.15亿英镑，阿森纳在2017- 2018年就可能出现重大亏损。

自无缘欧冠以来，阿森纳的财务状况发生了天翻地覆的变化。俱乐部一直在努力做到收支平衡，但是现在的工资账单已经证明，要做到这一点是非常困难的。

由于与阿迪达斯和阿联酋航空的新商业协议以及一些重要球员的销售，阿森纳2019- 2020年的前景看起来有了很大改善，但现在新型冠状病毒疫情突然给他们带来了前所未有的财务压力。

“这是俱乐部134年历史上最具挑战性的时期之一，”俱乐部在周三发布的一份声明中表示。

“比赛停摆以及新型冠状病毒对全球经济的广泛影响意味着，我们的许多收入来源要么停滞，要么面临风险。对我们收入流的潜在影响使我们的运营模式面临压力。”

“潜在的财政影响是巨大的，所以我们必须负责任，现在就采取行动，最好地保护阿森纳，以免受未来几个月可能发生事情的影响。”

阿森纳在银行里有大约1.67亿英镑的健康现金储备，但每一次球队在转会期毫无动作时，这总是会让球迷们感到沮丧。

实际上，这笔钱的很大一部分是必须被保留下来的，以支付体育场的贷款，因此，他们不能用于填补其他地方的漏洞。

这次疫情的影响意味着阿森纳的四项主要收入来源都面临着巨大的威胁。

按照以往的流程，2020-21赛季的门票续签工作通常已经开始了，但是由于目前的比赛仍处于无限期停摆阶段，阿森纳目前还没开启这项工作。

即使比赛最终回归，大概率也将在空场的情况下进行，这意味着原来占球队年收入24%的比赛日收入将大幅降低，这又是一个沉重的打击。

在没有球迷的情况下进行比赛，意味着阿森纳将不得不向球迷退还已经购买的俱乐部剩余四个主场的门票——每场比赛的退款金额超过200万英镑。

展望未来，即使是2020-21赛季，绝大部分比赛也将空场进行。

除此之外，阿森纳的赞助收入也将受到影响，因为他们商业合作伙伴足球之外的产业也面临着危机，最后，也许是最重要的，还是电视传播收入的不确定性。

据估计,英超20个俱乐部结合可能会被迫偿还高达7.62亿欧元费用，如果赛季最终被宣告无效的情况下。这就是为什么所有俱乐部都想要完成这个赛季，即便是在空场的情况下。

这四个关键的潜在的收入都将下降，加上原本就已经很困难的财务状况，共同导致了阿森纳现在的处境。

这就是为什么俱乐部坚持在这个前所未有的时期，他们必须与球员就工资问题达成某种协议。

一位消息人士告诉够力足球：“我们试图做的事情是明智的，提前计划，并非在已经处于最坏的时期时，而是在我们知道收入将会减少的基础上就开始。当你的收入减少时，你唯一能做的就是去降低成本。”

“所以，这是对我们知道将要发生事情的谨慎规划。这样做是正确的，只有这样，当一切恢复正常时，我们才可以继续前进。”

这种观点是否会得到球员们的同情——他们在这场危机中已经感受到了足球之外的影响——还有待观察。