踢十号位还是前锋？梅西在巴黎圣日耳曼的定位分析

这位巴塞罗那偶像已经和法国首都俱乐部签署了一份为期两年的合同，并将与内马尔和姆巴佩组成激动人心的三叉戟

梅西是巴黎圣日耳曼的球员。

这是这位阿根廷传奇球员职业生涯中第一次为巴塞罗那以外的俱乐部效力，他在上周末离开了诺坎普。

它标志着梅西生涯的一小步，但却是巴黎圣日耳曼的一大步，通过签下这位六次金球奖得主，巴黎完成了一次可能比他们2017年夏季签下内马尔更重磅的转会。

梅西的批评者为数不多的理由是梅西从未在巴萨之外的球队证明过自己，这位34岁的球员在近20年前首次崭露头角以来，巴萨一直致力于让他发挥出最好的水平。

今年夏天，梅西带领阿根廷队参加美洲杯，赢得了职业生涯第一座重要的国家队冠军。现在，梅西将试图让自己的批评者们彻底闭嘴。

当然，仅仅赢得法甲冠军并不能解决问题；他必须带领巴黎圣日耳曼队夺得他们队史的第一座欧冠冠军。

但波切蒂诺该如何使用梅西来达到这样的效果？以下是三个最有可能的选择……

在4-2-3-1阵型中踢10号位

众所周知，波切蒂诺是4-2-3-1阵型的支持者，这一阵型已被多支顶级俱乐部沿用多年。

梅西可能会身穿30号球衣，但他会在这套阵型中出现于十号位，在中路担任指挥官，让左右两边的内马尔和迪马利亚彻底解放。

与此同时，姆巴佩则将成为球队的单前锋。

这个全明星进攻四人组身后将站着维纳尔杜姆和维拉蒂，他们本赛季将面临极其繁重的防守任务。

阿什拉夫会在右路巡逻，并从边后卫位置给球队提供更广的宽度，而贝尔纳特在左路则可能被要求踢得更谨慎保守一些。

流动的4-3-3阵型

对波切蒂诺来说，一个稍微更具防守性的选择是4-3-3，在这套阵型中，迪马利亚将被牺牲。

这个阵型将为后防提供额外的掩护，格耶将进入中场。他会成为巴黎圣日耳曼在4-2-3-1中所缺少的一个抢球机器。

这一阵型也让前场三叉戟更具灵活性。

梅西和姆巴佩可以根据比赛的情况更换角色，给法国人更多的空间，他的速度可以得到更好的发挥。

当然，梅西在狭小的空间里从来没有遇到过任何问题，所以可以说他在中路效率会更高。

3-4-1-2阵型梅西顶在最前

与之前的战术略有不同的是，巴黎圣日耳曼在这套阵型中将采用三中卫，金彭贝、拉莫斯和马尔基尼奥斯将搭档，为防线提供了额外的掩护。

同时，阿什拉夫和贝尔纳特在进攻端有更大的自由，事实上，他们都被期望为梅西和姆巴佩提供炮弹支援。

在这样的安排下，内马尔将从前腰位置上指挥球队进攻，这将给他更多的空间来施展其技术。

考虑到巴黎圣日耳曼三叉戟的实力，对手肯定会在中路聚集更多的力量来减少他们的威胁，这意味着阿什拉夫将有更多的突击空间，尤其是在右路。

这一阵型已经被认为是波切蒂诺的最佳选择，因为它在攻防之间取得最佳平衡。