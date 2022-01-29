神奇剧本！阿利森两次染红+一次送点 均被VAR取消

巴西门将阿利森在对阵厄瓜多尔的比赛中两次被出示红牌，但VAR两次介入并否决了判罚。

在巴西vs厄瓜多尔的世预赛上半场，阿利森因抬脚过高被主裁判罗尔丹出示红牌，不过这个动作最终被降级为黄牌，而阿利森在下半场再次被罚下，裁判一开始还判罚了点球，但VAR介入后否决了这个判罚。

在这场火药味十足的对抗中，巴西后卫埃莫森和厄瓜多尔门将亚历山大-多明戈斯都被罚下，两队大部分时间里都以10人作战。

在上半场30分钟左右，阿利森与厄瓜多尔前锋恩纳-瓦伦西亚发生碰撞，主裁判直接出示红牌，但VAR介入并表示阿利森的动作只是黄牌。

下半场，阿利森再次成为焦点，在伤停补时阶段，他将球击走，在这个过程中与厄瓜多尔球员普雷西亚多发生接触，主裁判给了他第二张黄牌，并判罚点球。

VAR此时再次介入，取消了黄牌和点球，最终比赛以1-1的比分结束，阿利森两次逃过被罚下的命运。

这场平局对厄瓜多尔来说是一个打击，他们现在排名积分榜第三位，需要3分来确保晋级世界杯决赛圈。巴西目前排名第一，他们和第二名的阿根廷已经确定晋级，目前南美世预赛还剩3轮未踢。

赛后，阿利森告诉记者：“我认为这是第一次出现这种事情，我对VAR感到满意，如果不是VAR，我们会遭到不公平的处罚。”

“我认为球队对我帮助很大，他们对裁判抱怨了判罚，这再次证明了VAR在足球中的重要性。”