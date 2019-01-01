瓜迪奥拉呼吁京多安与曼城续约：他与众不同

这位德国中场的合同还有18个月就要到期了，但是英超冠军球队希望他能续签合同。

曼城主帅瓜迪奥拉在谈到续约的可能性时表示，京多安“知道我们想要什么”。

这位德国中场已经进入了他在2016年来到伊蒂哈德球场时所签合同的最后的18个月。

这笔为期四年的协议将于2020年夏天结束，但俱乐部希望在此之前就能敲定新的条款。

瓜迪奥拉毫不掩饰地表示，希望看到这位28岁的球员继续为俱乐部奉献自己的未来，这名“令人难以置信”的天才在最近替代费尔南迪尼奥担任后卫的时候突显了自己的价值。

曼城的主教练就京多安的情况告诉记者说：“他知道我们想要什么，但这取决于我们。”

“京多安在最后两场比赛中(对阵罗瑟汉姆和伯顿)表现得像一个控球中场，他有比平时更多的空间，但他是如此的聪明。在队友取得进球前，他做出了许多令人难以置信的助攻和多次传球。”

“他的实力令人难以置信，我们知道这一点。”

“不幸的是，他加盟我们后的第一个赛季是一个漫长的伤病期，就像上赛季的门迪一样。但当他恢复了之后，他是一个不可思议的球员。”

“他可以扮演中场的角色，他有能力和传球的视野。当他接近禁区时，他以正确的节奏和时机进球——凯文（德布劳内对伯顿时）的进球也与之很相似。他是个了不起的球员。”

京多安在球队7:0击败罗瑟汉姆的足总杯比赛中送出4次助攻，随后又在9:0大胜伯顿的比赛中再次首发出场。

在接下来的几周球队将会有更大的考验，但是这名多面手的表现已经让瓜迪奥拉确信，在冬季转会窗口期间不需要为费尔南迪尼奥寻求替换球员。

这位加泰罗尼亚教练补充道：“京多安需要把注意力集中在防守上，在那之后他的实力才是最不可思议的。”

“当我们需要一名有创造力的球员在这个位置上时，我认为你在欧洲找不到其他比京多安的传球更清晰的球员，而我们拥有他。”

“这就是为什么当你在转会窗口问我（曼城是否会寻求补强时）我说不的原因，因为我了解球员和他们的能力，知道赛季结束前他们能给我们带来什么。”

曼城将在周一的比赛中复出，届时他们将在伊蒂哈德球场迎接狼队的挑战，这场比赛将给他们一个机会——重新回到与英超领头羊利物浦4分分差的位置上。