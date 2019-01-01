提前大结局 老雷：英超现在就给利物浦颁奖吧

这位前热刺主帅支持红军结束联赛冠军荒，同时也表达了想执掌安菲尔德的愿望。

哈里·雷德克纳普相信利物浦已经拿到了英超联赛的冠军——在新赛季开始仅进行8场比赛后。

到目前为止，克洛普的球队已经赢下了所有的国内比赛，在积分榜上拉开了8分的差距。

上赛季，利物浦丢掉了类似的领先优势，最终以1分之差无缘英超冠军，而雷德克纳普则坚定地表示，这场冠军争夺战已经结束，他表达了对利物浦的喜爱。

雷德克纳普在接受《每日邮报》采访时表示：“我可以预见他们（利物浦）将赢得今年的联赛冠军。”

“给他们冠军，现在就给他们。我下了个大赌注，我想庄家应该给我钱！如果我能选择执教一家俱乐部，我希望它是利物浦。我爱他们。”

周日利物浦将在老特拉福德对阵曼联，红军有望追平曼城18连胜的英超纪录。

当克洛普和瓜迪奥拉准备争夺联赛冠军时，前热刺主教练雷德克纳普承认，他认为热刺本赛季本来可能是冠军的有力竞争者，但他们仍然可以保住第三的位置。

“在赛季初，我真的认为热刺会跟曼城和利物浦逼得更近，”他说：“托特纳姆有一支出色的球队，哈里·凯恩、德勒·阿里、孙兴慜——我想今年会是他们的一年。但这对他们来说确实是一个令人失望的开局，他们需要尽快扭转局面，但我仍然认为他们会获得第三名。他们有一群优秀的球员。这是一支出色的球队，如果你去看的话，我不在乎别人怎么说，我不认为这支球队与利物浦和曼城之间有太多的不同，我真的不这么认为。”

波切蒂诺的球队目前在英超联赛中排名第九，他们在最近的联赛中0-3输给了布莱顿，而几天前他们刚刚以2-7惨败给拜仁慕尼黑。尽管最近情况不佳，雷德克纳普还是敦促波切蒂诺坚持到本赛季结束，不要轻易离开球队。