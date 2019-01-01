巴塞罗那弃将苏亚雷斯向转会塞尔塔敞开大门

这名前塞维利亚和比利亚雷亚尔球员更倾向转会到西甲，因为有传言称他的工资要求可能会阻止他转会瓦伦西亚。

巴萨中场、前阿森纳租借球员丹尼斯·苏亚雷斯承认，在未来几周内，他将永久离开诺坎普，而塞尔塔·维戈仍然是他未来的一个可行选择。

这位在2016年加盟加泰罗尼亚球队的球员在过去两个赛季被限制只能在联赛中出场20次之后，看起来要离开西甲冠军了，因为他追求的是更有规律的一线队比赛时间。

这名25岁的球员在2018-19赛季后半段被租借到英超阿森纳队，但他的职业生涯却被伤病所摧毁，他只代表埃梅里的球队打了6场比赛。

随着苏亚雷斯在瓦尔韦德的执教下可能会有很长一段时间处于没有比赛的状态，这名前西班牙国脚现在有望转会到新的球队，而瓦伦西亚已经被广泛认为是签下他的热门人选。

然而，对马塞里诺的球队来说，他的工资要求可能会成为一个绊脚石，虽然他们希望确认这笔交易，但他的未来仍然悬而未决。

苏亚雷斯曾是塞尔塔青年队的一名球员，他现在承认，他很想回到他年轻时效力的俱乐部，并表示他相信有一天他会再次为塞尔塔效力。

据报道，这位前比利亚雷亚尔球员承认他有几个潜在的追求者，但他更愿意留在自己的祖国。

“我将离开巴萨，塞尔塔是一个选择，”苏亚雷斯说。“我相信有一天我会为塞尔塔效力，但我不知道什么时候。

“我收到了来自国外的邀请，但我的优先考虑是留在西甲。在欧洲踢球也是一个优先考虑的问题，但还有其他选择。”

苏亚雷斯在伦敦北部的短暂停留见证了他与曾执教过塞维利的埃梅里的重聚。塞维利亚在2015年的欧罗巴联赛决赛中击败了德尼普罗彼得罗夫斯克队，这是苏亚雷斯作为塞维利亚队一员取得的首个重大成功。

随后，他获得了西甲和国王杯的荣誉，并在2018年跟随巴塞罗那赢得了双冠王。