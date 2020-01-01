前队友：贡多齐应长大成人 否则将葬送职业生涯

这位前队友认为贡多齐应该在球场之外长大成人，否则他的阿森纳生涯将以失败告终。

杰里米·阿里亚迪雷警告马特奥·贡多齐，他必须“长大成人”，否则就有可能葬送自己的阿森纳生涯。

在阿里亚迪雷效力于洛里昂的时候，贡多齐来到了这家法国俱乐部的青训营，并与这位中场球员建立了密切的关系，正是9把他的建议下，贡多齐才在2018年转会到了阿森纳。

因此在过去的两个赛季里，这位贡多齐的前队友一直在关注着这位21岁小将的成长，尽管自己的这位朋友在球场上的表现给他留下了深刻印象，但他也承认自己依旧对贡多齐很担心。

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“听着，我是这个家伙的超级球迷。他就像我的小弟弟一样，我总是告诉他，阿森纳会是一个很好的球队，无论对他个人还是球员的成长来说，都很有帮助。”

“他接受了我的建议，加盟了阿森纳，但我只是觉得马特奥还没有彻底长大成人。作为一名球员，他已经长大了，已经非常成熟了，而且他每年都在进步。”

“但不幸的是，作为一个男人，他并没有像我想象的那样成长和成熟。”

“我认为这就是他所缺少的，这就是为什么他在阿尔特塔的手下没有踢那么多比赛的原因，因为米克尔还没有准备好使用他。”

“他想要的是那些能立刻为球队做出贡献的球员，他们会按照他的要求去踢，如果他们不愿意这样做，他就会让别人取而代之。”

贡多齐在阿尔特塔手下只首发了两场英超比赛，并且在阿森纳的迪拜冬季训中与西班牙教头闹翻。

这两人在训练中发生了冲突，阿尔特塔对法国人对待训练的态度很不满意，随后将他排除在阿森纳对阵纽卡斯尔的比赛日大名单之外作为惩罚。

从那以后，贡多齐就再也没有出现在英超比赛中，他只在足总杯和欧罗巴联赛中出场过两次。杰雷米·阿里亚迪雷相信如果贡多齐不改变自己在场外的表现，就会很难回到主帅的计划中。

“马特奥是一名顶级球员，自从他加盟阿森纳之后，他就证明了这一点，”阿里亚迪雷表示。“这就是我所说的，作为一名球员，他很成熟，但作为一个男人，他需要长大成人。”

“当我在洛里昂的时候，我看到他在青训营的表现，他的自信和信心是惊人的，我认为在那个年龄，这是一种超凡的品质。”

“但我认为在某种程度上，你必须尊重其他球员，和他们打交道，你必须尊重你的教练。”

“有些争论根本不必要。我不知道他在迪拜和米克尔闹翻时到底发生了什么，但如果他继续和他的教练或队友闹翻，这对他没有任何帮助。”

阿里亚迪雷补充道:“正如瓜迪奥拉所说的那样，你需要成为伟大的球员，但更重要的是成为一个伟大的人。”

“你可以成为最好的球员，但如果你没有正确的态度和正确的心态，你的职业生涯就会被毁掉，无论你有多么出色。”

“如果马特奥不得不被阿森纳卖掉，或者他因为外界的行为而不是他在球场上的表现而没有出现在米克尔的计划中，我会为他感到难过。”

“我了解他，我和他一起踢过球，看着他成长，所以我希望他能在阿森纳呆上几年，成为枪手队长。”

“但要做到这一点，你不能只是成为一名顶级球员，你必须在球场外变得成熟，并成为一个榜样。”