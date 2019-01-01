前车之鉴 吉格斯：裁判也应帮助对抗种族歧视

这位45岁的教练将带领他的球队前往巴尔干半岛。他说，他认为在消除比赛中普遍存在的歧视问题方面，还可以做得更多。

威尔士主教练吉格斯呼吁，如果球队在即将到来的2020年欧洲杯预选赛中遭遇种族歧视，裁判们应该做好准备并采取必要的措施。

红龙将在周六前往奥西耶克，在本月两场比赛的第一场中迎战克罗地亚，然后是匈牙利。

这将是自今年3月英格兰队前往黑山以来，英国球队首次访问巴尔干半岛。在黑山，英格兰球员成为了主场球迷种族歧视的目标。

克罗地亚和黑山以及塞尔维亚近年来都同种族主义问题作斗争，它们的国际遭遇受到各种争议的困扰。

由于之前在与意大利队比赛前，球场上出现了纳粹党所用的标志，去年10月他们在里耶卡面对英格兰队时，黑山被迫闭馆比赛。

在即将到来的东欧之行中，吉格斯谈到了对类似事件的担忧，他说他将把这件事留给裁判们，但他觉得仅仅只有惩罚是不够的。

“这显然是个问题，”45岁的他说。“我们在本赛季的比赛中遇到了很久没有遇到的大问题。”

“对我们来说，对比赛的担心已经够多了，所以如果比赛中存在种族歧视，我们将把问题留给当局。”

“我们相信当局会做正确的事情。但惩罚力度一直以来并不足够。“

“这是不够的，而且这也不会阻止球队。需要实施禁令或扣分，因为这是某些联盟能做的唯一的事情。”

在谈到裁判是否应该在阻止此类问题的发生方面表现出更大的责任时，吉格斯补充道：“球员们很难独自排遣这些。”

“我欢迎正确的人做出决定，这不只是球员的责任。这样，球员们就会愿意谈论此类事件，而不是任由其发酵。”

“如果一个人成为攻击目标，那就要看这个人觉得怎么做才是对的，但每个人都不一样。”