亚足联奇葩安排 国足与伊朗竟同住一酒店

国足将在25号凌晨迎战劲敌伊朗，不过亚足联的一项安排引起了热议，他们竟然让这对对手在赛前同祝一家酒店。

北京时间1月25日凌晨0点整，中国男足将迎来2019年阿联酋亚洲杯四分之一决赛的对手伊朗队。

值得一提的是，亚足联安排这两支球队下榻的酒店有些争议，目前两支国家队都在阿布扎比的皇冠假日酒店休整。虽然两队住在皇冠假日酒店的不同楼层，但却需要到同一楼层的餐厅进行用餐。

对于亚足联的这一安排，无论是球员本人还是知名记者，都表达了自己的不满。

中国男足后防中坚冯潇霆：“对，有看到他们，一起吃饭的时候都在旁边，这没有什么，没有与他们交流。”

央视评论员刘嘉远：“中国队和伊朗队住在一个酒店备战，这在大赛里是极其罕见的，就算两个队预定撞车了，亚足联也不协调协调，给很多不可控的因素埋下了隐患。彼此盯梢和刺探伤情都容易，赛前队员老见面也怪怪的。这种安排两个队都不会舒服，亚足联这水平也太… ”

中国男足实际上已经实现了足协为本届亚洲杯制定的目标，那就是在这项赛事中进入八强，成功夺得世预赛分组抽签时的种子队席位。

对比伊朗，中国队目前处于绝对劣势，要知道波斯雄狮目前在亚洲排名第一并在本届亚洲杯保持了零失球，但在足场上，一切皆有可能，轻装上阵的国足完全有可能在里皮的带领下，完成这样一项看似不可能的任务。

亚洲杯八强对阵（比赛时间为北京时间）：

1月24日21:00 越南vs日本

1月25日00:00 中国vs伊朗

1月25日21:00 韩国vs卡塔尔

1月26日00:00 阿联酋vs澳大利亚