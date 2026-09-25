Shevchenko'dan AC Milan ve İtalya'ya duygusal destek mesajı

AC Milan efsanesi Andriy Shevchenko, eski kulübüne ve İtalyan futboluna, süregelen sıkıntıları arasında içten bir destek mesajı gönderdi. Milan, yurt içinde istikrar ararken, İtalya da yeniden eski gücünü ortaya koymak için üst üste üç Dünya Kupası elemelerine katılamamanın ardından bir jenerasyon geçiş sürecinden geçiyor.