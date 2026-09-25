Avrupa'nın en güçlü yerel ligleri, FIFA'nın nasıl yönetildiğinin tamamen elden geçirilmesini talep etmek için ortak cephe oluşturdu. Premier League, La Liga, Bundesliga ve Serie A, peş peşe yaşanan yüksek profilli tartışmaların ardından Gianni Infantino'nun liderliğine yönelik sert bir ortak değerlendirme yayımladı.
AC Milan efsanesi Andriy Shevchenko, eski kulübüne ve İtalyan futboluna, süregelen sıkıntıları arasında içten bir destek mesajı gönderdi. Milan, yurt içinde istikrar ararken, İtalya da yeniden eski gücünü ortaya koymak için üst üste üç Dünya Kupası elemelerine katılamamanın ardından bir jenerasyon geçiş sürecinden geçiyor.
Eski AC Milan forveti Hernan Crespo, İtalya'daki yavaş başlangıcının ardından taraftarlara Goncalo Ramos konusunda sabırlı olmaları çağrısında bulundu. Portekizli forvetin sahadaki bitmek bilmeyen çalışma azmini kabul eden Arjantinli, kulüp rekoruyla transfer edilen oyuncunun hiçbir zaman elit bir golcü olmadığını ve dev bonservis bedeli nedeniyle her zaman görüş ayrılığı yaratacağını vurguladı.