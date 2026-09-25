24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt

Serie A

Serie A Genel görünüm

Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World Cup

Büyük dört lig FIFA'ya yüklenirken Infantino ateş altında

Avrupa'nın en güçlü yerel ligleri, FIFA'nın nasıl yönetildiğinin tamamen elden geçirilmesini talep etmek için ortak cephe oluşturdu. Premier League, La Liga, Bundesliga ve Serie A, peş peşe yaşanan yüksek profilli tartışmaların ardından Gianni Infantino'nun liderliğine yönelik sert bir ortak değerlendirme yayımladı.

La LigaBundesliga
imago-sport-1072479319.jpg

Shevchenko'dan AC Milan ve İtalya'ya duygusal destek mesajı

AC Milan efsanesi Andriy Shevchenko, eski kulübüne ve İtalyan futboluna, süregelen sıkıntıları arasında içten bir destek mesajı gönderdi. Milan, yurt içinde istikrar ararken, İtalya da yeniden eski gücünü ortaya koymak için üst üste üç Dünya Kupası elemelerine katılamamanın ardından bir jenerasyon geçiş sürecinden geçiyor.

A. ShevchenkoAC Milan
AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27

Crespo, Ramos'un Milan'da "üst düzey bir oyuncu" olmadığını söyledi

Eski AC Milan forveti Hernan Crespo, İtalya'daki yavaş başlangıcının ardından taraftarlara Goncalo Ramos konusunda sabırlı olmaları çağrısında bulundu. Portekizli forvetin sahadaki bitmek bilmeyen çalışma azmini kabul eden Arjantinli, kulüp rekoruyla transfer edilen oyuncunun hiçbir zaman elit bir golcü olmadığını ve dev bonservis bedeli nedeniyle her zaman görüş ayrılığı yaratacağını vurguladı.

H. CrespoG. Ramos
Daha fazla
Reklam

Serie A, fikstür ve sonuçlar

19 Eylül Cumartesi
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Genoa badge
Genoa
GEN
1
MS
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
MS
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
Lecce badge
Lecce
LEC
0
MS
9 Ekim Cuma
Genoa badge
Genoa
GEN
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
Inter badge
Inter
INT
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
Frosinone badge
Frosinone
FRC
Daha fazla

Sıralama

PosTakımPKDLFA+/-PuanForm
1Roma crestRoma54101431113
B
K
K
K
K
2Inter crestInter5410158713
B
K
K
K
K
3Lazio crestLazio541083513
K
B
K
K
K
4Cagliari crestCagliari540152312
K
K
K
K
K
5AC Milan crestAC Milan5320104611
K
B
B
K
K
Daha fazla

Betting spotlight

Opta data predicts turnaround for 3 Premier League teams
Daha fazla bahis makalesi görün