Mazzola, İtalya ile 1968 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı ve Juve'nin ezeli rakibi Inter'de kıta çapında göz kamaştıran zaferler elde etmeyi de içeren görkemli bir miras bıraktı. Köklü tarihî husumet, görünüşe göre ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümünü kör etti; Atalanta Teknik Direktörü Sarri bu tepkiyi, genç nesildeki tarih bilgisizliğine bağladı.

Maç sonrası basın toplantısında yaşanan bu çirkin görüntülere değinen Sarri, şunları söyledi: "Kötü bir his, belki de Mazzola'nın giydiği forma ne olursa olsun neler başardığının farkında olmayan bir neslin yaptığı bir şey. Böyle bir isme saygı duruşunda bulunmak yapabileceğimiz en asgari şey."