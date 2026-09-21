Jonathan Moscrop
Çeviri:
Juventus, Atalanta galibiyeti öncesinde Sandro Mazzola için yapılan saygı duruşunun taraftarlar tarafından kesintiye uğratılmasının ardından “saygı eksikliğine” tepki gösterdi
Ultralar, stadyumda tepkiye yol açtı
Allianz Stadyumu'ndaki hüzünlü atmosfer, sahanın İtalyan efsanesi Mazzola için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğu sırada hızla gölgelendi; Mazzola cumartesi günü 83 yaşında hayatını kaybetti. Curva Sud'daki bazı taraftarlar, anma sırasında kasıtlı olarak sahaya sırtlarını döndü ve kulüp tezahüratları yaptı. Bu duyarsız tavır, on binlerce diğer seyirciden anında tepki gördü; tribünler, uygunsuz tezahüratları bastırmak için uzun süre alkışladı.
- AFP
Torino devi saygı talep ediyor
Ultraların utanç verici taşkınlıkları, Bianconeri yönetiminde öfkeye yol açtı ve kulüp hiyerarşisi maçın bitiş düdüğünün ardından sert bir tavır almak için hızla harekete geçti. Kulüp yetkilileri, modern futbolda saygının hayati sınırlarının altını çizerken, temel insani nezaketin ayaklar altına alınmasına kör bir taraftarlığın mazeret olamayacağını vurguladı.
Juventus, resmî kulüp açıklamasıyla kesintiyi kınayarak şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir rekabet, saygı duruşu sırasında saygı eksikliğini haklı çıkaramaz. Anılan kişilerin hatırasını onurlandırmak ve anma anlarında birlikte anmak, bağlılıkların ve renklerin ötesine geçen ortak bir sorumluluktur."
Deplasman takımının teknik direktörü olgunluğu sorguluyor
Mazzola, İtalya ile 1968 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı ve Juve'nin ezeli rakibi Inter'de kıta çapında göz kamaştıran zaferler elde etmeyi de içeren görkemli bir miras bıraktı. Köklü tarihî husumet, görünüşe göre ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümünü kör etti; Atalanta Teknik Direktörü Sarri bu tepkiyi, genç nesildeki tarih bilgisizliğine bağladı.
Maç sonrası basın toplantısında yaşanan bu çirkin görüntülere değinen Sarri, şunları söyledi: "Kötü bir his, belki de Mazzola'nın giydiği forma ne olursa olsun neler başardığının farkında olmayan bir neslin yaptığı bir şey. Böyle bir isme saygı duruşunda bulunmak yapabileceğimiz en asgari şey."
- Jonathan Moscrop
Uluslararası ara, iyileşmeye yardımcı oluyor
Atalanta karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, Juventus'u Serie A'daki ilk beş maçının ardından 10 puana taşıdı. İç saha futbolunda şimdi üç haftalık milli ara veriliyor; Luciano Spalletti'nin ekibi 11 Ekim'de Cagliari deplasmanına gidecek. Uzayan ara, sağlık ekibine Kenan Yildiz ve Manuel Locatelli'nin de aralarında bulunduğu, ilk takımın sekiz as oyuncusunu yeniden formuna kavuşturmak için hayati bir nefes alma alanı sunuyor.
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