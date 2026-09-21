Lele Adani, La Domenica Sportiva programına konuk olarak katıldığında, Massimiliano Allegri ve Fiorentina-Napoli hakkında şöyle konuştu: "Fiorentina-Napoli’yi düşünmem gerekirse, Napoli’nin Genoa’nın oynayabileceği gibi bir maç oynamasını kabul edemem; Frosinone bile böyle oynamadı, çünkü Frosinone Floransa’ya gidip maçı kazandı, Torino da Floransa’ya gidip kazandı. Bologna’nın oynayabileceğinden daha üstün bir maç bekliyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla Allegri öfkeden bahsediyor... peki bu öfkeyi kim vermeli? Biz mi yoksa teknik direktör mü?"
Adani’den Allegri’ye eleştiri: “Napoli, gücüne göre vasat bir futbol oynuyor, Hojlund çölde”
Vasat futbol
"Bu Napoli'nin nasıl bir anlayışa sahip olduğunu ben anlayamıyorum. Bana göre Napoli, oyun gücü, büyüklüğü, hedefleri, yakın dönemdeki geçmişi ve futbol kalitesi açısından sahip olduğu potansiyellere kıyasla yetersiz bir seviyede ilerliyor. Bana göre vasat bir futbol oynuyor. Benim bakış açıma göre bu maçı kazanabilirdi ama Fiorentina da kazanabilirdi. Bana göre temposu da yavaş."
Hojlund çölde
"Örneğin Hojlund, çölde neredeyse bir saat oynadıktan sonra 57. dakikada kenara alındı. Örneğin Anguissa 90. dakikada oyuna alındı ve sonra da sanki hemen sakatlanmış gibi göründü. Vergara ise hiç kullanılmadı… Mesele Lobotka ya da Gilmour’un oynayıp oynamaması değil; çünkü Conte geçen yıl maçın sonuna ulaşmaya çalışmak için, sezonun değil, bazı kadroları adeta uydurmak zorunda kaldı. De Bruyne’ü anlıyorum, Hojlund’u anlıyorum… Yani Napoli’nin kalitesi çok farklı bir performans ortaya koymalı. Bence gidişat böyle değerlendirilmez: hikâyenin gerçekten değişmesi gerekiyor, bana göre. Benim için bu hikâye… bu hikâye iyi başlamadı".
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