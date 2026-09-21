"Örneğin Hojlund, çölde neredeyse bir saat oynadıktan sonra 57. dakikada kenara alındı. Örneğin Anguissa 90. dakikada oyuna alındı ve sonra da sanki hemen sakatlanmış gibi göründü. Vergara ise hiç kullanılmadı… Mesele Lobotka ya da Gilmour’un oynayıp oynamaması değil; çünkü Conte geçen yıl maçın sonuna ulaşmaya çalışmak için, sezonun değil, bazı kadroları adeta uydurmak zorunda kaldı. De Bruyne’ü anlıyorum, Hojlund’u anlıyorum… Yani Napoli’nin kalitesi çok farklı bir performans ortaya koymalı. Bence gidişat böyle değerlendirilmez: hikâyenin gerçekten değişmesi gerekiyor, bana göre. Benim için bu hikâye… bu hikâye iyi başlamadı".