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Adhe Makayasa
Çeviri:

Cesc Fabregas, Como'nun "kötü" performansını sert şekilde eleştirdi; yenilgisiz başlangıç, Frosinone karşısındaki şok mağlubiyetle sona erdi

C. Fabregas
Como
Frosinone - Como
Frosinone
Serie A

Teknik direktör Cesc Fabregas, takımının Serie A sezonundaki yenilgisiz başlangıcının pazar günü deplasmanda Frosinone'a 2-0'lık sürpriz yenilgiyle sona ermesinin ardından sözünü sakınmadı. İspanyol teknik adam, I Lariani'nin ilk yarıdaki ağır performansı nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti; bu sonuçla takım, puan tablosunun zirvesinde Roma ve Inter'e katılma fırsatını kaçırdı.

  • Yenilmezlik serisi aniden sona erdi

    Como'nun etkileyici yenilmezlik serisi, Stadio Benito Stirpe'de Frosinone deplasmanında alınan sürpriz 2-0'lık yenilgiyle aniden sona erdi. İlk yarıda Giacomo Calo ve Giorgi Kvernadze'nin attığı goller, Fabregas'ın ekibinin Serie A'da yalnızca dördüncü kez devre arasından önce birden fazla gol yemesine yol açtı. Bu beklenmedik aksilik, Como'nun puanını sezonun ilk ortak liderleri Roma ve Inter'le eşitlemek için yakaladığı önemli fırsatı boşa harcadı.

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    İspanyol, taktiksel sorumluluğu üstlendi

    Takımının son bölgede yüksek kalitede fırsatlar yaratmasına rağmen Fabregas, ev sahibinin oyun planını etkisiz hâle getirememelerinden yakındı ve kaleci Lorenzo Palmisani'nin ilham veren formunu övdü. İspanyol teknik adam, takımını bu sınamaya etkili şekilde hazırlayamadığını kabul ederek sorumluluğu üstlendi.

    Maç sonrası basın toplantısında beklentilerin altında kalan performansa değinen Fabregas, muhabirlere şunları söyledi: "Maç öncesinde Frosinone'nin nasıl bir takım olduğunu anlattım. Belki de takımın bunu anladığından emin olma konusunda yeterince iyi değildim. Palmisani çok sayıda kurtarış yaptığı için bugün 4-1 kazanmış olmamıza şaşırmazdım."

  • Teknik direktör, rakibinin performansını alkışladı

    Bu yenilgi, Lombardiya ekibinin Inter'e karşı Coppa Italia yarı finalinde elenmesinden bu yana beş aydaki ilk kötü performansı oldu. Buna keskin bir tezat olarak, formda bir Frosinone 10 puana yükseldi ve kulüp tarihinin Serie A'daki en iyi beş maçlık başlangıç serisini yakaladı.

    Ev sahibi ekibin disiplinli uygulamasını kabul eden Fabregas şöyle ekledi: "Oyunu çok iyi kontrol edemedik, gol atmak için dört fırsatımız vardı. Kaybettiğinizde öfkelenirsiniz ve sonra analiz edersiniz ama Frosinone oynamak istediği oyunu oynadı ve biz buna karşılık veremedik.

    "Frosinone bize zarar vermeyi iyi başardı, kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Bu, beş aydaki ilk kötü maçımızdı, sonuncusu Inter'e karşı Coppa Italia yarı finalindeydi. Bugün harika bir Frosinone takımından söz etmeliyiz çünkü bunu hak ettiler. Bugün bu bir Frosinone başyapıtıydı. Frosinone'nin ne yapmak istediği çok açıktı."

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    Zorlu sınav aranın ardından geliyor

    Serie A şimdi milli ara için duraklıyor ve bu da Como'ya ligdeki ilk yenilgisinin ardından sekizinci sıraya geriledikten sonra yeniden toparlanması için zamanında bir fırsat sunuyor. Fabregas'ın ekibi, 11 Ekim'de Stadio Giuseppe Sinigaglia'da liderliği paylaşan Roma'yı ağırlayacağı dev mücadelede buna hemen yanıt verme şansı bulacak. İddialı ev sahibinin liderlerden puan alıp ilk dörde doğru ilerleyebilmesi için savunma hattındaki organizasyonunu sıkılaştırması büyük önem taşıyacak.

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