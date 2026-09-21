Bu yenilgi, Lombardiya ekibinin Inter'e karşı Coppa Italia yarı finalinde elenmesinden bu yana beş aydaki ilk kötü performansı oldu. Buna keskin bir tezat olarak, formda bir Frosinone 10 puana yükseldi ve kulüp tarihinin Serie A'daki en iyi beş maçlık başlangıç serisini yakaladı.

Ev sahibi ekibin disiplinli uygulamasını kabul eden Fabregas şöyle ekledi: "Oyunu çok iyi kontrol edemedik, gol atmak için dört fırsatımız vardı. Kaybettiğinizde öfkelenirsiniz ve sonra analiz edersiniz ama Frosinone oynamak istediği oyunu oynadı ve biz buna karşılık veremedik.

"Frosinone bize zarar vermeyi iyi başardı, kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Bu, beş aydaki ilk kötü maçımızdı, sonuncusu Inter'e karşı Coppa Italia yarı finalindeydi. Bugün harika bir Frosinone takımından söz etmeliyiz çünkü bunu hak ettiler. Bugün bu bir Frosinone başyapıtıydı. Frosinone'nin ne yapmak istediği çok açıktı."