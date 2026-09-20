Milan, İtalya Ligi'nin beşinci haftasının kapanışında pazar akşamı konuk ettiği Lecce'yi 3-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet aldı ve son iki maçındaki beraberliklerin ardından yeniden galibiyet yoluna döndü.

Milan, başından itibaren maça hakimiyetini kurdu. Hücumları kurmakta zorlanan ve hücumda çözüm üretemeyen Lecce'nin belirgin gerilemesinin gölgesinde, ev sahibi takım topa yüzde 73 oranında sahip oldu; kaleci Mike Maignan gerçek bir tehlikeyle karşılaşmadı ve maç boyunca yalnızca bir kurtarışla yetindi.

Christian Pulisic, 14. dakikada Strahinja Pavlovic'in ustaca yaptığı ara pası değerlendirerek Milan adına skoru açtı ve bu sezonki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Milan, golden sonra da ritmini dayatmaya devam etti ve 61. dakikaya kadar üstünlüğünü korudu. Adrien Rabiot, Gonzalo Ramos ile yaptığı top alışverişinin ardından ikinci golü ekleyerek takımına rahat bir üstünlük sağladı; ardından Diego Moreira maçı kesin olarak sonuçlandırdı.

Diego Moreira, 73. dakikada muhteşem bir vuruşla üçüncü golü kaydederek Milan'ın üstünlüğünü perçinledi ve maçı kayda değer bir zorlanma yaşamadan bitirdi.

Lecce, 65. dakikada Pervis Estupiñan'ın tam zamanında yaptığı müdahale dışında Milan kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı; bu müdahale ev sahibi takımı farkı azaltmaya çok yakın bir fırsattan mahrum bıraktı.

Bu galibiyetle Milan, bu sezon İtalya Ligi'nde yenilgisiz sicilini korudu ve puanını 11'e yükselterek puan tablosunda beşinci sıraya çıktı; böylece hafta ortasında Avrupa Ligi'nde Benfica'ya karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından özgüveninin bir kısmını yeniden kazandı.