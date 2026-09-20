Ruben Amorim'in AC Milan'ı, San Siro'da Lecce'yi net bir şekilde dağıtarak Serie A tablosundaki yükselişini sürdürdü. Milan maça ilk andan itibaren hakim oldu ve 15 dakika dolmadan Christian Pulisic'in klas golüyle kilidi açtı. Lecce oyunda kalmaya çalışsa da, Milan'ın kalitesi sonunda fark yarattı ve özellikle ikinci yarıda gerçek gücünü ortaya koyarak lig sezonundaki yenilgisiz başlangıcını korudu.

Galibiyetin temelinde bitiricilikteki yüksek verim ve konuk ekibi çaresiz bırakan baskın bir orta saha performansı vardı. Adrien Rabiot, 61. dakikanın hemen sonrasında soğukkanlı bir vuruşla farkı ikiye çıkardı ve maçı fiilen bitirdi; oyuna sonradan giren Diego Moreira ise pastanın üzerindeki çileği koydu. %69 topa sahip olma oranı ve buna ek olarak gelen gol yemeden tamamlanan maçla birlikte, San Siro ışıkları altında bu, Milan taraftarının umabileceği kadar rahat bir geceydi.

Kaleci ve savunma

Maignan - 7/10

Kaptan için sakin bir geceydi ancak her şeyi alışıldık otoritesiyle yaptı. Kalesini gole kapatmak için 3 kurtarış yaptı ve 90 dakika boyunca büyük ölçüde zorlanmayan üçlü savunmayı iyi yönetti.

Pavlovic - 8/10

Arka tarafta tam anlamıyla bir canavardı. Sadece savunmada işlerin sıkı tutulmasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda 14. dakikada Pulisic'in açılış golünde asisti yapmak için amaçlı şekilde ileri çıktı. Stoperden komple bir performans.

De Winter - 7/10

Sağlam ve güvenilirdi. Geçişlerle çıkmaya çalışan Lecce karşısında pozisyon bilgisini iyi korudu ve Milan savunma hattının yaptığı 10 uzaklaştırmaya katkı verdi. Fazla süse kaçmayan bir performanstı.

Gila - 7/10

Genç İspanyol top ayağındayken sakindi, ikili mücadelelerde ise agresifti. Pavlovic'i iyi tamamladı ve sahada kaldığı süre boyunca Lecce hücumcularının net hiçbir fırsat bulamamasını sağladı.

Orta saha

Chukwueze - 6/10

87. dakikada oyundan alınana kadar kanatta çok çalıştı. Her zamanki kadar patlayıcı olmasa da, varlığı Lecce savunmasını genişletti ve diğer oyuncuların merkezi bölgelerde alan bulmasına imkan tanıdı.

Rabiot - 8/10

Fransız oyuncu, neden bu düzenin hayati bir parçası olduğunu tam olarak gösterdi. Tempoyu belirledi ve 61. dakikada ortaya çıkarak kritik ikinci golü attı; böylece maçı fiilen rekabet olmaktan çıkardı.

Modric - 7/10

Kalite kalıcıdır. Tecrübeli orta saha 76 dakika boyunca oyunu yönlendirdi ve Milan'ın neredeyse %70 topa sahip olarak oyuna hakim olmasını sağladı. İş tamamlandıktan sonra yerini Musah'a bıraktı.

Estupinan - 7/10

Sol kanatta sürekli enerji ve genişlik sağladı. Güvenilir bir pas istasyonuydu ve geriye dönüşlerde de dikkatliydi; maçın son bölümünde oyundan çıkmadan önce Milan'ın dengeli kalmasını sağladı.

Hücum

Pulisic - 8/10

Captain America yine sahne aldı. 14. dakikadaki keskin bitiriciliğiyle skoru açarak maçın tonunu belirledi ve 69. dakikada dinlendirilene kadar Lecce için sürekli bir tehdit oldu. Maçı kazandıran bir katkıydı.

Saelemaekers - 6/10

Belçikalıdan işlevsel bir performans geldi. Hatlar arasında oyunu iyi bağladı ancak ikinci yarının ortalarında yerini Loftus-Cheek'e bırakmadan önce son öldürücü pasta eksik kaldı.

Ramos - 7/10

Hücum hattına zekayla liderlik eden forvet, Rabiot'nun golünde asisti yaparak ikinci golde hayati bir rol oynadı. Kendi adını skor tabelasına yazdıramadı ancak sırtı dönük oyunu çok önemliydi.

Yedekler ve teknik direktör

Moreira - 8/10

Kulübeden rüya gibi bir etki yaptı. 69. dakikada Pulisic'in yerine oyuna girdi ve ağları bulmak için yalnızca dört dakikaya ihtiyaç duydu; 73. dakikada attığı üçüncü golle galibiyeti perçinledi.

Loftus-Cheek - 6/10

69. dakikada fizik gücü katması ve maçın kalan bölümünü yönetmesi için oyuna alındı. Kendinden tam olarak isteneni yaptı, topun dolaşımını sürdürdü ve Lecce'nin olası geri dönüşünü bastırdı.

Musah - 6/10

Son 14 dakika için Modric'in yerine oyuna girdi. Milan son düdüğe rahat giderken orta alana taze bacaklar ve enerji kattı.

Bartesaghi - 6/10

Estupinan'ın yerine geç bir bölümde oyuna dahil oldu. Savunma görevlerinde yeterince sağlam kalarak kalenin gole kapanmasını sağladı.

Camarda - N/A

Chukwueze'nin yerine çok geç bir anda oyuna girdi. Maça etki edecek kadar zamanı olmadı ama genç oyuncu için bir başka değerli deneyim oldu.

R. Amorim - 9/10

Patrondan taktik bir ustalık dersi geldi. 3-4-2-1 dizilişi kusursuz işledi, Lecce'yi etkisiz hale getirirken Milan'ın oyunun her evresini kontrol etmesini sağladı. Hamleleri de tam isabetti; Moreira neredeyse hemen gol attı.