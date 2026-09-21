Nicolo Campo
Çeviri:
Juventus, Atalanta’nın acılarını katlarken Maurizio Sarri tartışmalı penaltının ardından VAR’ın “kaldırılmasını” istedi
Öfkeli taktik adamı kaldırılmasını talep ediyor
Sarri, pazar akşamı Atalanta'nın deplasmanda Juventus'a 2-0 yenilmesinin ardından büyük öfkeye kapıldı. Konuk ekibin teknik direktörü, Pierre Kalulu'nun ceza sahası içinde Jonathan Rowe'a formasından açıkça çekmesine rağmen bunu görmezden geldikleri gerekçesiyle hakem Luca Zufferi'yi ve VAR'ı sert sözlerle eleştirdi. Verilmeyen bu penaltı tartışması, Torino'dan puansız ayrılan konuk ekibin sıkıntısını daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör pahalıya mal olan ihmali eleştirdi
Formayı çekme olayı, Francisco Conceicao'nun ilk yarıda attığı açılış golünün ardından Atalanta beraberlik için bastırırken yaşandı. Sarri, maç yetkililerinin bu kadar açık bir ihlali incelememesinin, sahada adaleti sağlaması amaçlanan bir sistemin temel kusurlarını ortaya çıkardığını savundu.
Maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşurken maç yetkililerini sert şekilde eleştiren Sarri, "VAR böyle bir pozisyonda kullanılmayacaksa kaldırılmalı ve sadece hakemin kararına güvenmeliyiz. Bana oldukça net göründü; VAR'daki birinin en azından bir bakması gerekirdi" dedi.
Düşüşteki konuk ekip cesaretten yoksun
Hakem tartışmasının ötesinde Sarri, İtalya birinci liginde üst üste alınan üçüncü yenilginin ardından takımının düşen rekabetçi zihniyeti nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Takımındaki karakter ve inisiyatif eksikliğini değerlendiren Sarri, "Bire bir pozisyonlar arayışında karakter çok az. Teknik, taktik ve fiziksel olarak gelişiyoruz, ancak cesaret ya da inisiyatif açısından gelişmiyoruz ve bu endişe verici" dedi.
67 yaşındaki teknik direktör ayrıca İtalyan futbol efsanesi Sandro Mazzola anısına maç öncesinde yapılan saygı duruşunu bozan ev sahibi takımın ultralarının davranışını da kınadı. Tribünlerden gelen saygısız hareketleri eleştiren Sarri, "Kötü bir his, belki de Mazzola'nın hangi formayı giydiğinden bağımsız olarak neler başardığını bilmeyen bir nesil tarafından yapıldı. Böyle bir figüre saygı göstermek yapabileceğimiz en az şey" ifadelerini kullandı.
- LaPresse
Acil taktiksel yeniden yapılanma şart
Üst üste üçüncü yenilgi, Atalanta'yı Serie A puan durumunda 11. sıraya çiviledi. Liglere şimdi üç haftalık milli ara veriliyor ve bu süreç, sezonun başındaki sıkıntılarını ele almak için kritik bir nefes alma fırsatı sunuyor. Sarri'nin ekibi ligde 12 Ekim'de Venezia'yı ağırlayarak sahalara dönecek ve düşüşü durdurmak için sahasında alınacak bir galibiyet büyük önem taşıyacak.
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