Hakem tartışmasının ötesinde Sarri, İtalya birinci liginde üst üste alınan üçüncü yenilginin ardından takımının düşen rekabetçi zihniyeti nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Takımındaki karakter ve inisiyatif eksikliğini değerlendiren Sarri, "Bire bir pozisyonlar arayışında karakter çok az. Teknik, taktik ve fiziksel olarak gelişiyoruz, ancak cesaret ya da inisiyatif açısından gelişmiyoruz ve bu endişe verici" dedi.

67 yaşındaki teknik direktör ayrıca İtalyan futbol efsanesi Sandro Mazzola anısına maç öncesinde yapılan saygı duruşunu bozan ev sahibi takımın ultralarının davranışını da kınadı. Tribünlerden gelen saygısız hareketleri eleştiren Sarri, "Kötü bir his, belki de Mazzola'nın hangi formayı giydiğinden bağımsız olarak neler başardığını bilmeyen bir nesil tarafından yapıldı. Böyle bir figüre saygı göstermek yapabileceğimiz en az şey" ifadelerini kullandı.