Palpite Cienciano x Botafogo

Veja os palpites para a partida entre Cienciano x Botafogo, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (13), às 21h30.

Melhores palpites para Cienciano x Botafogo

(Empate anula a aposta) Botafogo, com odds de 2.10 na bet365

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365

Ítalo Espinoza realizar 3 ou mais defesas, com odds de 1.72 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momentos das equipes

A campanha do Cienciano na primeira fase da Sul-Americana foi uma de metades distintas, somando sete dos primeiros nove pontos disputados e depois acumulando duas derrotas e um empate, alcançando a vaga com um empate na última rodada. A volatilidade de um jogo para o outro seguiu no mata-mata, com um triunfo por 4 a 0 em casa na volta, revertendo um déficit de 2 a 0 diante do Lanús.

Nenhuma equipe se aproximou do nível de domínio botafoguense na primeira fase, somando 16 dos 18 pontos que disputou em um grupo que tinha os seus desafios com a presença do Caracas e do Racing, certamente não sendo o grupo mais acessível que um time brasileiro enfrentou. No último final de semana, a equipe botafoguense não conseguiu aproveitar a vantagem ao abrir o placar diante de um rival em momento conturbado, ficando no empate por 1 a 1 com o Fluminense.

Prováveis escalações de Cienciano e Botafogo

Cienciano: Espinoza, Núñez, Becerra, Amondarain, Martinich, Arias, Barreto, Souza, Hohberg, Succar e Garcés

Botafogo: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino, A. Telles, Danilo, Medina, Kauan, Montoro, Villalba e A. Cabral

Um visitante de capacidade singular

A maneira como o Cienciano se impôs em casa ao longo desta competição deixa qualquer visitante com um pé atrás. A grande questão é que o Botafogo, na atual edição da Sula, não se mostra comparável aos outros oponentes do Cienciano, perfeitamente capaz de apresentar o seu melhor futebol independentemente de onde esteja jogando.

Após estrear com um empate no torneio continental e encarar a adversidade quando saiu atrás do Racing fora de casa na segunda rodada, o Fogão alcançou a virada naquela partida e somou todos os nove pontos como visitante, produzindo o maior número de gols de toda a competição.

Palpite 1 Cienciano x Botafogo: (Empate anula a aposta) Botafogo, com odds de 2.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataque que produz em qualquer contexto

Nenhum duelo nestas oitavas de final apresenta uma disparidade de gols tão significativa quanto o confronto entre Fogão e Cienciano pelo que realizaram na primeira fase. Mesmo contando os quatro gols na goleada contra o Lanús, o Cienciano tem seis gols a menos do que os 15 do Botafogo, marcados em apenas seis partidas.

O poderio ofensivo da equipe carioca a isola sem muitos paralelos neste torneio, capaz, por exemplo, de anotar três gols em cada um dos jogos como visitante — o Fogão também cedeu uma média de um gol por jogo, o que não lhe custou a vitória em nenhum desses compromissos, mas corrobora a expectativa de um placar alto.

Palpite 2 Cienciano x Botafogo: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Esforço coletivo consegue distribuir bem a produção

Diferentemente de outras equipes que concentram o ataque em um nome específico, o Botafogo alcançou esses excelentes números na Sul-Americana sem nenhum atleta dominando isoladamente os rankings ofensivos. Os seus artilheiros na competição continental possuem apenas dois gols, com 10 atletas diferentes já tendo balançado as redes pelo menos uma vez.

Ítalo Espinoza já teve que trabalhar um pouco mais do que na fase de grupos no playoff, quando realizou oito defesas em dois jogos diante do Lanús. O goleiro do Cienciano agora enfrentará uma equipe que acumula oito finalizações no alvo por partida na Copa Sul-Americana, o segundo do ranking é o Bolívar, com 6,7.

Palpite 3 Cienciano x Botafogo: Ítalo Espinoza realizar 3 ou mais defesas, com odds de 1.72 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.