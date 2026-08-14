Paris Saint-Germain yöneticileri, devam eden yaz transfer döneminde yeni bir transferi bitirmeyi başardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Son dakika.. Paris Saint-Germain, Mika Godts'ı kadrosuna katmak için Ajax ile sözlü anlaşmaya vardı.. Transfer bitti!".

Romano şunları ekledi: "Paris Saint-Germain'in yeni bir resmi teklif göndermesinin ardından transfer, 55 milyon euro karşılığında sözlü olarak anlaşmaya bağlandı".

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "İki kulüp arasında henüz belgeler karşılıklı olarak teslim edilmedi, ancak transfer konusunda sözlü bir anlaşma var".

Paris Saint-Germain'in ayrıca Barcelona forveti İspanyol Ferran Torres ile 50 milyon euroya yakın bir bedel karşılığında sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardığını hatırlatalım.

