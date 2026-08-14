Paris Saint-Germain ile Barcelona, İspanyol forvet Ferran Torres'in "Prensler Parkı"na transferini sonuçlandırmak üzere nihai bir anlaşmaya vardı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, operasyonda başlangıçta yaklaşık 60 milyon euro talep etmeye başlayan Barcelona, zorlu müzakereler sonucunda Parisli kulübün nihai olarak sunduğu 50 milyon euroya yakın bir meblağı kabul etmek durumunda kaldı.

Başlangıçta en fazla 40 milyon ödemek isteyen Paris Saint-Germain ise oyuncunun geleceğini zaten belirlediklerini ve onun bir yıl sonra bedelsiz ayrılacağını vurgulayarak müzakereleri kesmekle tehdit etti.

Parisli kulüp, bu yaz satışlardan toplam 159 milyon euro elde etmiş olmasına rağmen, gurur nedeniyle transferde 50 milyon euro rakamına ulaşmayı reddetti.

Gazete, Paris Saint-Germain'in Barcelona'nın satış konusundaki acil ihtiyacının ve oyuncunun geleceği üzerindeki mutlak kontrolünün tamamen farkında olduğunu, bu nedenle çarşamba günü bazı detayları içererek Barcelona'ya ulaşan nihai bir teklif sunmakta ısrar ettiğini belirtti.

Son teklif, sonunda sabit meblağlara dönüşen değişkenler içeriyordu; ancak dikkat çekici bir şartla: toplam rakamın 50 milyon euroya ulaşmaması (nihai meblağ buna oldukça yakın olsa da).

Katalan kulübü, oyuncunun maaşındaki tasarruf, gelir ve ayrılığının sağladığı net kâr göz önünde bulundurulduğunda transferi iyi bir operasyon olarak değerlendirerek onayını verdi; zira bu satış, mevcut yaz boyunca şu ana kadar gerçekleşen yeni transferlerin tescili için belirleyici nitelikte.

Barcelona, hiçbir zaman teknik direktör Hansi Flick tarafından stratejik bir seçenek olarak görülmeyen Ferran Torres'i satma kararı alındığı andan itibaren, müzakerelerin zorluğunun başından beri tamamen farkındaydı.

Buna rağmen, Paris Saint-Germain'in transferi en kısa sürede tamamlamak için baştan itibaren tüm gücüyle harekete geçeceğine dair umutlar hâkimdi; ancak Luis Campos'un spor direktörlüğüne gelmesinden bu yana Paris'teki yönetim epeyce değişti.

Paris Saint-Germain'in hedefi, transfer sezonunu pozitif bir mali denge ile kapatmak. Şu anda mümkün olduğunca tasarruf etmeye çalışıyor ve fiyat müzakerelerinde güçlü bir şekilde baskı uyguluyorlar; çünkü kulübün mali fair play açısından sıkı bir denetime tabi tutulmasının ardından cömert harcama dönemleri sona erdi.