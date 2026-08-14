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Yan Diomande'nin halefi mi? RB Leipzig, Real Madrid'in genç yıldızının yerini doldurmak için eski Chelsea kanat oyuncusuyla anlaşmaya vardı
Leipzig, Diomande'nin yerine geçecek ismi belirledi
Resmen Real Madrid'e sansasyonel bir transferi tamamlayan Diomande'nin yüksek profilli ayrılığının ardından, RB Leipzig yeni yetenek neslini belirlemekte hiç vakit kaybetmedi. Elit genç oyuncuları keşfetme ve geliştirme becerisiyle tanınan Alman kulübü, Fildişi Sahilli milli oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmak için rotasını Fransa Ligue 1'e çevirdi.
Eski Chelsea kanat oyuncusu Moreira, Diomande'nin yerini almak için öncelikli hedef olarak öne çıktı. Stamford Bridge'deki kısa döneminin ardından Strasbourg'a katılan Belçika milli oyuncusu, Foot Mercato'nun haberine göre transfere yeşil ışık yaktı.
- PRESSE SPORTS
Strasbourg'a çifte operasyon
Moreira'nın peşine düşülmesi, Chelsea'nin BlueCo çatısı altındaki kardeş kulübüne yönelik planlanan çifte hamlenin yalnızca bir ayağı. Leipzig, şu anda Stade de la Meinau'da gelişimini sürdüren bir diğer çok değerli yetenek El Mourabet'i kadrosuna katma girişiminde de önemli mesafe kat etti.
Bu iki operasyon, Leipzig'in yaz transfer stratejisinde büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. Oyuncuların onayını önce alarak Red Bull destekli kulüp, Strasbourg'u masaya oturması için baskı altına aldı. Genç oyuncu gelişimine odaklanması nedeniyle Fransa ekibi Avrupa'nın elit kulüpleri için sık başvurulan bir adres haline geldi, ancak iki kilit potansiyelin aynı anda kaybedilmesi kadro derinlikleri açısından ciddi bir sınav olacak.
Görüşmeler kritik aşamaya girdi
Oyuncular transfer için hazır olsa da, RB Leipzig'in hâlâ Strasbourg'u bu değerlerinden ayrılmaya ikna etmesi gerekiyor. Ligue 1 ekibinin, Leipzig'in kısa süre önce Diomande'nin satışından elde ettiği önemli kazancın tamamen farkında olarak sıkı pazarlık yapması bekleniyor.
İki kulübün yönetimleri arasındaki görüşmeler artık belirleyici aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Leipzig, sezon öncesi sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için iki oyuncuyu da hızla kadroya katmak istiyor. Ancak Strasbourg, bu yaz zaten kadrosunda büyük değişiklikler yaşadı; en dikkat çekeni ise kulüp kaptanı Emmanuel Emegha'yı ve çok yönlü orta saha oyuncusu Valentin Barco'yu Chelsea'ye kaybetmesi oldu. Bu önemli ayrılıklar zaten kesinleşmişken, Fransız ekibi bir başka çifte ayrılığa onay vermeden önce kuşkusuz yüksek garanti ücretler ve kazançlı bonuslar talep edecektir.
- AFP
Leipzig'in kendini kanıtlamış transfer modeli
Moreira ve El Mourabet için atılan adım, yüksek yeniden satış değeri ve çok büyük potansiyel taşıyan oyuncuları kadroya katma yönündeki RB Leipzig felsefesiyle kusursuz şekilde örtüşüyor. Kulüp, modern dönemdeki başarısını, Ligue 1 yeteneklerinin parlayacağı bir platform sunup ardından onları astronomik kârlarla satarak inşa etti. Diomande'nin Bernabeu'ya rekor kıran transferi ise, işleyen bu başarılı iş döngüsünün sadece en son örneği.
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