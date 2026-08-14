Moreira'nın peşine düşülmesi, Chelsea'nin BlueCo çatısı altındaki kardeş kulübüne yönelik planlanan çifte hamlenin yalnızca bir ayağı. Leipzig, şu anda Stade de la Meinau'da gelişimini sürdüren bir diğer çok değerli yetenek El Mourabet'i kadrosuna katma girişiminde de önemli mesafe kat etti.

Bu iki operasyon, Leipzig'in yaz transfer stratejisinde büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. Oyuncuların onayını önce alarak Red Bull destekli kulüp, Strasbourg'u masaya oturması için baskı altına aldı. Genç oyuncu gelişimine odaklanması nedeniyle Fransa ekibi Avrupa'nın elit kulüpleri için sık başvurulan bir adres haline geldi, ancak iki kilit potansiyelin aynı anda kaybedilmesi kadro derinlikleri açısından ciddi bir sınav olacak.



