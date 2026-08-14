Öngörülemez bir yapıya sahip olan transfer piyasasında, bir anlaşmanın imzalanmasına yalnızca tek bir adım kala çökmesi kadar büyük yankı uyandıran çok az olay vardır. İşte Real Sociedad'ın son saatlerde Nayef Aguerd ile yaşadığı tam olarak buydu.
Marsilya kadrosuna mensup Faslı yıldız, Sociedad forması giymek için neredeyse her konuda anlaşmıştı.
İki kulüp arasında bir mutabakat vardı, oyuncunun transferi tamamlama isteği eksiksizdi ve anlaşmanın önünde sağlık kontrolüne ilişkin olağan prosedürlerden başka bir engel kalmamıştı.
Ancak alışılmadık olduğu kadar dramatik ve tuhaf bir sonla, anlaşma son anda tamamen çöktü.
"Mundo Deportivo" gazetesi, oyuncu Anoeta Stadı'na ulaşmanın eşiğindeyken anlaşmanın çökmesinin, mutabakatı bozan gerçek nedenlere dair birbiriyle çelişen iki farklı anlatının önünü açtığını belirtti.