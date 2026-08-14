Bir yandan, oyuncuya en yakın çevreden gelen bir anlatı var ve bu anlatıya göre belirleyici etken, Akçay ile Real Sociedad teknik direktörü Pellegrino Matarazzo arasında geçen doğrudan bir konuşmaydı.

Bu konuşma sırasında Amerikalı teknik direktör, oyuncuya daha ilk dakikadan itibaren performansını sergilemesinin acil bir gereklilik olduğunu ve Sociedad'ı bekleyen zorlu maç serisini oynayabilmek için ilk on birdeki yerini derhal almasının şart olduğunu iletti; bu seri, uluslararası ara öncesinde 8 maçtan oluşuyordu.

Savunmacı, geçtiğimiz mart ayında kasık bölgesindeki rahatsız edici bir iltihaplanma nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından uzun bir aktivite yoksunluğu döneminden dönüyor olduğu için, maç ritmini yeniden kazanacak bir hazırlık dönemi geçirmeden bu tür ağır fiziksel gerekliliklere bağlı kalmanın bir risk oluşturduğunu düşündü ve bu nedenle işlemi durdurmaya karar verdi.