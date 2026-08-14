18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-AFR-2025-CAN-ZMB-MAR-MATCH 25AFP

Çeviri:

Dramatik son: Faslı yıldızın transferinin çökmesinin ardındaki iki çelişkili anlatı

Transfers
La Liga
N. Aguerd
Fas
Real Sociedad
Marseille
1. Lig
İspanya
Fas
Fransa

Öngörülemez bir yapıya sahip olan transfer piyasasında, bir anlaşmanın imzalanmasına yalnızca tek bir adım kala çökmesi kadar büyük yankı uyandıran çok az olay vardır. İşte Real Sociedad'ın son saatlerde Nayef Aguerd ile yaşadığı tam olarak buydu.

Marsilya kadrosuna mensup Faslı yıldız, Sociedad forması giymek için neredeyse her konuda anlaşmıştı. 

İki kulüp arasında bir mutabakat vardı, oyuncunun transferi tamamlama isteği eksiksizdi ve anlaşmanın önünde sağlık kontrolüne ilişkin olağan prosedürlerden başka bir engel kalmamıştı.

Ancak alışılmadık olduğu kadar dramatik ve tuhaf bir sonla, anlaşma son anda tamamen çöktü.

"Mundo Deportivo" gazetesi, oyuncu Anoeta Stadı'na ulaşmanın eşiğindeyken anlaşmanın çökmesinin, mutabakatı bozan gerçek nedenlere dair birbiriyle çelişen iki farklı anlatının önünü açtığını belirtti.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Nayef Aguerd'in hikayesi

    Bir yandan, oyuncuya en yakın çevreden gelen bir anlatı var ve bu anlatıya göre belirleyici etken, Akçay ile Real Sociedad teknik direktörü Pellegrino Matarazzo arasında geçen doğrudan bir konuşmaydı.

    Bu konuşma sırasında Amerikalı teknik direktör, oyuncuya daha ilk dakikadan itibaren performansını sergilemesinin acil bir gereklilik olduğunu ve Sociedad'ı bekleyen zorlu maç serisini oynayabilmek için ilk on birdeki yerini derhal almasının şart olduğunu iletti; bu seri, uluslararası ara öncesinde 8 maçtan oluşuyordu.

    Savunmacı, geçtiğimiz mart ayında kasık bölgesindeki rahatsız edici bir iltihaplanma nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından uzun bir aktivite yoksunluğu döneminden dönüyor olduğu için, maç ritmini yeniden kazanacak bir hazırlık dönemi geçirmeden bu tür ağır fiziksel gerekliliklere bağlı kalmanın bir risk oluşturduğunu düşündü ve bu nedenle işlemi durdurmaya karar verdi.

    • Reklam
  • Nayef Aguerd(C)Getty Images

    Real Sociedad'ın anlatımı

    Ancak Real Sociedad kulübünün içinden bakıldığında, tablo büyük ölçüde farklı görünüyor.

    Noticias de Gipuzkoa gazetesinin açıkladığı bilgilere göre, anlaşmazlığın kilit noktası tıbbi tarafla ilgiliydi.

    Oyuncunun Fransa'da kendi kulübünün sağlık ekibinin gözetiminde ilk tıbbi muayeneden geçmesinin ardından, Sociedad'a gönderilen raporlar Bask kulübü içinde ciddi şüphelere yol açtı.

    Real Sociedad'ın sağlık departmanı, kasık bölgesindeki ameliyat nedeniyle aylarca müsabakalardan uzak kalan savunmanın ağrı hissetmeden oynayabileceğini garanti etmeyen muayene sonuçlarına şüpheyle yaklaştı.

    Kulüp, mevcut durumu göz önüne alındığında oyuncunun en yüksek güç seviyesinde ve yeterli garantilerle rekabet edebilecek uygun fiziksel seviyeye kavuşamayabileceğinden endişe ediyordu.

    İki anlatım arasındaki büyük farka rağmen, ikisi de tartışılmaz bir noktada buluşuyor: Real Sociedad'ın acil ihtiyacı. Bask ekibi geleceğe yönelik bir transfer ya da uzun vadeli bir yatırım arayışında değildi; savunma hattında anında etki yaratabilecek bir çözüm peşindeydi.

    Real Sociedad'ın savunma hattı şu anda, Jon Pacheco'nun yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle ciddi bir eleman eksikliği yaşıyor. Takımda yalnızca sınırlı sayıda stoper bulunuyor; bunlar da ikinci takımın formasını taşıyan Jon Martín, Zubeldia ve buna ek olarak çok genç bir isim olan Bautista.

    Bu nedenle, tecrübeye ve liderlik yeteneğine sahip solak bir stoperle anlaşma ihtiyacı, yaz transfer dönemi boyunca bu hedefin peşinden koşan Real Sociedad için mutlak bir öncelikti ve olmaya da devam ediyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin