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Goal.com
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Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ucuza yapılan Djed Spence satışı, Tottenham'ın bir başka kafa karıştıran işi: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırıyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir; hem de sadece her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olduğu için değil! Asıl neden, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak öyle pek çok anlaşma da var ki kulüplerden en az biri, hatta bazen oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşünmeden edemiyor.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en iyi çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her tamamlanmış transferi notlayacağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon £)

    Tottenham açısından: Nasıl bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz çok büyük bir para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in piyasa değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere formasıyla Dünya Kupası’nda sağ ve sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü ve Kuzey Amerika’daki turnuvada İngiltere’nin oynadığı sekiz maçın tamamında görev aldı. Gösterileri arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, gerçekten de bunun neredeyse iki katı değerde olduğu savunulabilir. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda yeterince seçenek sahibi. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Inter, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırmasının ardından başarılı şekilde Spence’e yöneldi. İlk isim Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse, rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan dinamik bir bek olarak İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in büyük hücum tehdidini bire bir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu kulüp ücret konusunda da çok memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu tam bir kelepir fiyata kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği, hatta Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence şüphesiz daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir ve Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından da bunu hak etti. Sonunda kuzey Londra’da kendine yer edinmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme hattına yaklaşmasının ardından şimdi yeniden Serie A’yı kazanmanın favorileri arasında yer alacak bir kulübe gidiyor ve elbette Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve tecrübeli savunmacı, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde vatandaşının uyum sürecine yardımcı olacaktır. Not: A+

    Krishan Davis


    • Reklam
  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için muhtemelen istedikleri kadarını alamadı, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Rayo’nun görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada €50 milyonluk (£43 milyon/$58 milyon) serbest kalma maddesini bile talep ettiği bildirildi, ancak Chelsea’nin ilk £15 milyonluk ($20 milyon) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini açıkça belli etmesinin ardından güçlü bir pazarlık pozisyonunda değillerdi ve 28 yaşındaki oyuncu da çok daha fazlasını talep edebilecekleri yüksek potansiyelli genç bir yetenek sayılmaz. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizinciliğin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea için: Chelsea’nin, Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılığının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu durum, ellerinde tanınmış tek kıdemli sol bek olarak Jorrel Hato’yu bırakmıştı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyilerinden birine dönüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu yüzden Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplamda €22 milyonluk (£19 milyon/$25 milyon) paket, işin sonunda bu kısa vadeli bir çözüm olsa bile, £60 milyon değer biçilen ($81 milyon) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya’nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool’un başında olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo’ya transfer etmesiyle La Liga’ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde adım adım gelişti; önde oynamayı seven, agresif ve topu ayağında rahat kullanan bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a kaybedilen maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in önde gelen kulüplerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve belli ki hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde kendini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma taşıyan mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon euro'luk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken, Liverpool bir stoper daha almak zorundaydı. Araujo sağ bekte de görev yapabildiği için, kağıt üzerinde kısa vadeli çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önce hedeflediği Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemeye yanaşmadı, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli forma giyip özgüvenini inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında bir başka elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkındadır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme talebinde bulunmasına yol açan zorlu dönemin ardından, yeniden futboldan gerçekten keyif almak amacıyla şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Coşkulu Anfield taraftarının desteği de Araujo'ya ciddi bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca o, öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak, bunun yanında Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan temel hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

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  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea açısından: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yaptıktan sonra hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça önemli sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi yetiştirdiği bir oyuncunun ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bu dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı transfer etti ve Levi Colwill de ön çapraz bağ kopmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu nedenle kadroda 10 stoper bulunması sebebiyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como açısından: Como’nun Cesc Fabregas yönetiminde kaydettiği ilerlemenin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak zaten ne kadar iddialı olduğunu göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağı henüz belli değil; zira Chalobah, İngiltere milli takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri için eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilemez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uygun olabilir. Not: C

    Chalobah açısından: Açık konuşmak gerekirse, Chelsea tarafından birkaç yıldır oyalandığı için Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti, Chelsea ise satmaya açıktı, bir yıl sonra da forma numarası elinden alındı ve Palace’a kiralandı (orada etkileyiciydi), ardından da bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra, geçen sezon en çok forma giyen stoperleri olmasına rağmen Chelsea transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini net biçimde gösterdi ve tamamen kâr yazdırıyor olması da Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu, nihayet temiz bir kopuş anlamına geliyor; artık Şampiyonlar Ligi’nde oynama ve Como Gölü kıyısında, Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimleme fırsatını dört gözle bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak Guimaraes olmadan bu boşluk şimdi The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor; çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu oydu. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek toplamıydı. Brezilyalı milli oyuncu, kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını sürükleyip yukarı çekti. Matthias Jaissle'ı, kulübede Eddie Howe'un yerini resmen aldığında orta sahayı yeniden dengede tutmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, 8 numara olarak Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının üzerindeki yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazanan Guimaraes, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla agresiflik katacak. Arsenal taraftarı, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz şekilde uyması sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının kilit nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onlara fiziksel olarak üstünlük kuracağını düşünmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da o uzun süredir beklenen kupayı nihayet kazanma şansları adına oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kabus gibi elenişten önce, Dünya Kupası'nda Brezilya adına dört golün hazırlayıcısı olup Vinicius Junior ile takımın sembol etkisi açısından yarışarak en küçük bir şüphe bırakmadan kanıtladı. Guimaraes, Newcastle seviyesini bir süre önce aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahramanı olma adına tüm kutuları işaretliyor; hem de sırtındaki yüksek bonservis bedelinden en ufak şekilde etkilenmeyecek biri olarak. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe. Elbette Mastantuono'nun, Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi, İtalya'da yeniden ritmini bulmasını umacaklar, ancak bunun garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Eğer bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da tükenmiş ve piyasa değeri ciddi ölçüde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise, Real Madrid, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamladı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde birçok engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmaya çalışan Fiorentina için mükemmel ve düşük riskli bir transfer, üstelik yıllık 3,5 milyon avroluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar bile. Mastantuono, 10 numara olarak ya da sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki oyuncu olarak, Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin milli takımına geri dönmek için de oldukça istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, bu da transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Artemio Franchi Stadyumu'nda çıkış yaparsa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında tam bir fırsat transferi gibi görünen 63 milyon avroluk bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den büyük bir Avrupa ligine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük cılız katkısı onun etrafındaki abartıyı pek haklı çıkarmadı. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe yenilgisinde hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyerinde bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen suya düşmüş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te başka bir yerde ilk tercih kaleci olmak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen Trafford’un, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da nihayet 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçı geride kalmışken kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadroya kattı ve genç İngiliz’i anında yeniden geri plana itti. City, duygu ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle bir ün kazandı ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan son derece memnun olacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, yüksek değerlendirmelere konu olan genç bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa kupalarına katılım yarışı için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, serbest oyuncu Harry Wilson ve yüksek potansiyelli Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından Elland Road’un yolunu tuttu ve böylece Leeds’in uzun süredir sorun yaşadığı bir pozisyon için üst düzey bir çözüm sundu. İngiltere’nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da çok beğenildiği biliniyordu ve Premier League’de takım seçme lüksü vardı. Onun Leeds’i seçmiş olması önemli ve bu tercih, gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın ligde üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma savaşından uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyonluk ($60,5 milyon) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteme konumuna gelebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City’den uzakta hayata ikinci bir başlangıç. 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede Premier League’de kalıcı bir 1 numara olma şansını gerçekten yakalamış durumda. Kalecinin yeni bir başlangıca açıkça ihtiyacı vardı; geçen sezon daha fazla oynama gerekliliği hakkında açıkça konuşmuştu ve şimdi bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacak. Trafford, Premier League’de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds’i üst sıralara taşıyabilir ve bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek konumunda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması da düşünüldüğünde, fırsat verilmesi için güçlü bir ihtimal doğacaktır. Bazıları Leeds’i, Newcastle ya da sözde ‘big six’ kulüpleri yerine tercih etmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az hissedilecek. Trafford, bu transferi daha da büyük hedeflere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinde itici güçtü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driblingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını paraya çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Kısa süre içinde toparlanıp yeni bir cevher bulacaklardır ve Diomande Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yaparsa, bu yalnızca onların üst düzey yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecektir. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birincil hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından toparlanma süreci devam ettiği için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu için takımın kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı bir dönemde genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini alması için transfer edildiği öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de ideal biçimde uyuyor. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak hızlı öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da geçiş sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da, iki kupasız sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan taraftarların çoğu, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olurken Diomande'nin varlığından bile haberdar değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; altyapı takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü adına müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı verdi. Bunun ardından Dünya Kupası'na çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinden birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yaraşır şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Salah'ın, Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi ve yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Kadrodaki birçok isim, rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz de dahil olmak üzere, dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı ancak soyunma odasındaki uyumun bozulmasında en büyük sorumluluk, kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada değilken de daha iyi göründü çünkü hücumdaki verimliliği kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği iyice ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki köklü kuralını asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ değerindeki yeni sözleşmesinin, çıkan haberlere göre sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Suudi Pro League ekiplerinin hedefinde olan Salah için bonservis bedeli dahi alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük hamlelerden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kalmış olsa da 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de müthiş bir iş. Kendi kuşağının en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın dönemde uzatılmasının üzerine inşa edilen ve Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi biçimde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, takım zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusuyken Türkiye'ye bonservissiz gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde kapatmaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'daki başka hiçbir üst düzey kulübün ilgi göstermediği anlaşılıyor ki, serbest oyuncu statüsü göz önüne alındığında bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de yeniden gol yollarındaki dokunuşunu bulmalıdır ama bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl sona erdiği konusunda özel hayatında mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egonunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde ayakta kalmaya çalışmak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea devreye girdiğinde 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durması zaten pek olası olmayan Brentford için bu ilginç bir durumdu; kulüp, sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’ün geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’a transfer olmasının ardından zaten takviye gerektiren orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek potansiyelli Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik ($55m) bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri kör bir umutla toplayıp gelecekte elit yıldızlara dönüşmelerini bekleyen transfer stratejisinden çok ciddi bir sapmaya işaret ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu birçok hayranı bulunan Henderson, Mavililer’in son yıllarda fazlasıyla eksikliğini çektiği deneyim, istikrar ve olgunluğu kadroya kazandırma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında neler katacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yetenekleri için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle bilgi birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince farkların belirlediği anlarda paha biçilmez olabilir. Bununla birlikte Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek, ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendini hazır tutup hatta antrenman yaparak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu düşündürüyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona son derece cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Mavililer kültürünü yeniden şekillendirip gelecek vadeden genç kadroyu büyük kupalar için sürekli yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, onun saha dışında yeni bir dönemin öncülüğünü yapması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve bunda başarılı olacağına karşı iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği döneme kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmayan bedelle)

    Strasbourg açısından: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için £34 milyon ($46 milyon) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların sadece üçüncüsü kalıcıydı ve Strasbourg, Arjantinlinin ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan serüvende de kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'a gerçek bir delici güç kazandırdı ve top rakipteyken sahanın her karışını dolaştı. Strasbourg'un Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea açısından: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, rakip yarı sahada topun dolaşımını sürdürmek ve topu geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etmek konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi durumunda varlığı bu darbeyi kesinlikle hafifletecek ve gelişime açık çok fazla potansiyeli de hâlâ bulunuyor. Not: B+

    Barco açısından: Brighton'dan ayrılışının ardından bu kadar kısa sürede geleceğini muhtemelen öngörmediği bir ikinci Premier League şansı. Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra önce Sevilla'ya, ardından da geçen yaz bonservisini alan Strasbourg'a kiralanmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha hazırlıklı olacak ve Alonso da onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik adam. Arjantin formasıyla turnuvada yalnızca 19 dakika süre almış olsa da, Lionel Messi ve ekibiyle Dünya Kupası gibi ürkütücü bir sahnede çalışma deneyimi de Barco'nun lehine işleyecek. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli parçalarından biri haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Danny Welbeck’e ayrılığı nedeniyle kesinlikle kızmazlar, ancak bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok beğenilen genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak olması nedeniyle, ona layık bir alternatif bulmaya kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için net değil, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmeler sırasında Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Kariyerinin son dönemine girmiş olsa da Welbeck bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroda sayı tamamlayan bir isim de olmayacaktı. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı; 13 gol attı. İkinci en yüksek gol sayısına da 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki santrfor nedeniyle Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bol süre alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme aynı zamanda Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28’de bir kez daha Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues onu takımda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da kendisine yeni sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sorunu muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin tadını çıkardı; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de dahil olduğu o unutulmaz üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi olsa bile büyük bir bonservis bedeli getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun kalacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, serbest transfer olsa bile bu hamlede Inter açısından kayda değer bir risk var. Ancak kulüp, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri var. Formda olduğu günlerde, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği etkileyici performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşında olan Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Nerazzurri, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür transfer çalımı olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacak. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil; aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem ülke içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Belki henüz farkında değil ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama da son derece uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde harika Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasına taşacak şekilde İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, milli takım düzeyinde de onu yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın Lacroix'yı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu yüzden, kulübün iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede yaptığı yatırımın değerini neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan ve savunmada baskın bir oyuncu olarak ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa millî oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede sınamak istemesinin farkında oldukları da bildirildi. Şişkin piyasayı göz önünde bulundurunca daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapan kulüp adına bu para, hesapları dengelemek açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda köklü bir değişime çaresizce ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere millî oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz karışık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın hepsi zaman zaman umut verse de beklentileri karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nın gelişinden sonra Chelsea'nin bir stoper daha arayabileceği de bildirildi; Como'dan Jacobo Ramon adı ortaya atılan isimler arasında yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz pahalı olsa da zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A millî takım oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A millî takımına yükseldi ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da ileri seviyede sınamak ve en üst düzeyde oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi duruyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerin sınırlılıkları ile onların gelecekleri etrafındaki belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde son derece kritik bir rol oynadı. Anderson takımın merkeziydi. Adeta her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, buna bakılmaksızın, ki Forest ikincisini söylüyor, bu iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için devasa bir meblağ. Bu nedenle Anderson’ın City Ground’da yokluğu açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katında baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz doğduğu ülke İspanya’ya dönmek için Etihad’dan ayrılacağını gösteriyor. Ayrılmasa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Kendini Premier League’de kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum gibi görünmesini sağlıyor. Yine de bunun “İngiliz vergisinin” nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası düzeyde İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de gerçekleştirme fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk isim olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki asıl, çok büyük fark da, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında duracak gibi görünmemesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili pek çok belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elinden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk serüveni ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi göz önüne alındığında, çok rahat şekilde elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. 10 günden biraz daha uzun bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma şartı içeren kiralık Aston Villa transferiyle hızla gerçekleşti. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu aktarılırken, Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok uzağında olmayacağı tahmin ediliyor. Chelsea de bundan son derece memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Oyuncunun transferi için asıl itici gücün teknik direktör Unai Emery olduğu belirtiliyor; çünkü Emery hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transferin ciddi risk taşıdığı hissi var. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Aston Villa’nın onu, muhtemelen yüksek bir bedelle, yine de satın alma yükümlülüğü devam ederken beklentileri karşılayamazsa ciddi soru işaretleri ortaya çıkacak. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü bu yapı, Rogers ve Garnacho anlaşmalarından UEFA nezdinde kârı azamiye çıkarmak için açıkça tasarlanmış durumda. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde doldurulmayı bekleyen bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden ayrıldığı için omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi biletinin bir kez daha alınmasının ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek ve bu, yeni transfer için önemli bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın yaşadıklarını da göz önünde bulunduracağı kesin. Elliott, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya, satın alma şartı içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla katılmıştı; bunun için tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın ilk beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan yalnızca 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması nedeniyle satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise’dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kritere uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak müthiş bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferde bazı riskler de var; ücret bugünün piyasasında makul görünse bile Tzolis, Norwich City’deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı. Gerçi o dönemde çok gençti ve Norwich’in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı, bu yüzden Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama fırsatıyla Premier League’e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği güvenle hareket ediyor. Şimdi mesele, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal’e katılmak istedi ve önceliğini onların ilgisine verdi; bu nedenle transferin sonuçlanmasından büyük mutluluk duyacaktır. Kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken şimdi asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Muhtemelen şartlar altında yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşmeye imza atma ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için bu yaz onu satmaktan başka seçeneğe sahip değildi. Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan Adeyemi'nin açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını vermek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayabilmiş değil, ama hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez şans verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak işler onun için hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyabileceğine dair işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da çok yönlülüğü ile hızı sayesinde bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek Adeyemi'nin işini fazlasıyla kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’in hiyerarşisindeki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e gitseydi, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşılık Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası organizasyonu yok. Yine de Konferans Ligi şampiyonunu Stamford Bridge’e gitmekten alıkoymak için Avrupa Ligi şampiyonu tamamen güçsüz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olacak, diğer yandan da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesini sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi şimdi mavi ekibin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun transfer döneminin kapanışından önce Villa Park’ta ortaya çıkmasını ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservisle gerçekleşmesini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Chelsea’nin, Premier League’de geride yalnızca iki iyi sezonu olan ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için fazlasıyla fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu yönündeydi; burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibilerle çok iyi işler yaptığı açık olan Alonso’nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin daha da belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli değişim hâlindeki bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir hamle. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı olsa da, sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişimde bulunacağına dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kariyerinde kesinlikle çok fazla yük taşıyor. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak. Bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United tartışmasız başka bir seviyede. Bu da, pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını kuşkusuz keyifle karşılayacak Tielemans için bu transferi devasa hale getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda görev aldığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan £16 milyon karşılığında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Manchester United için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, temel orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Manchester City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanya öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için ellerinde tanınan tek kıdemli orta saha oyuncusu olarak Mason Mount'ın kalması senaryosundan kaçınmaya çalışırken paniğe kapılıp Santos'a yöneldi. Fernandes transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin 'sakin' kaldığı bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça razı olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Belki de Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının etkisiyle, Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağını ise zaman gösterecek ve United'ın başka kimi kadrosuna katacağı da çok şeyi belirleyecek; kulübün orta saha yenilemesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimin uzağında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de bir garantisi yok. Ancak ona Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Esasen yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon artık gerçekten patladı! Newcastle, Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olacağını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bu bonservis bedelini iyi değerlendirseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaketle geçen bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak asıl bir hayalin ölümünü temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gidişi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda görünüyor. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; çünkü o paranın da büyük ihtimalle yine boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı resmiyete döktükten sadece bir gün sonra, Tonali için bonservis transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, transfer piyasasının çılgına döndüğünün kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapma ihtimali var gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki ihtiyatlı/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Tonali'nin, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması halinde, bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı düşünülüyordu. Onun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan herhangi bir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve artık en verimli yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine böylesine düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter’in kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğunda hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olan bir oyuncu için Inter’in bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebileceği düşünüldüğünde, Inter adına pek iyi bir iş gibi görünmüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde bu maddeyi görünüşe göre özellikle talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın sıkı mali kuralları içinde yol alırken uygun fırsatları değerlendiren bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği bedelin en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmadakinden çok hücumda daha etkili olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir sağ kanat savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir bedel için en azından birkaç sezonluk makul bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedenidir. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında pay sahibi oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir miktar azalacağı anlamına geliyor. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen oyuncunun, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz işi ne kadar ciddiye aldığının bir başka göstergesi. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer bambaşka bir seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Birçok rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayacak bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka sopaya dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, kendisi gibi 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmanın yanından bile geçmiyor; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak yolu bunun yerine, geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde tamamlayan Spurs'e düştü; bu da transferi bir bakıma yerinde sayma gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne İtalyan teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için, onun Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı; ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece an meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da istikrarlı şekilde kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında da belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu transfer üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda bir anda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern uzun zamandır Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapabilmesi için gereken teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımında hücumdaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmeye çalışmak bir nebze kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için alınan kayda değer 55 milyon avroluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satışından gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea teknik direktörü değil menajeri olarak Xabi Alonso'nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde öne geçerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak 55 milyon avroya varan bir harcama yapıldıktan sonra Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı. Ayrıca oyuncu, üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon varken 21 yaşında hâlâ ham bir isim. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Palestra'nın, çocukken altyapısında oynadığı ve taraftarı olduğuna inanılan Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunu yalnızca kendisi yanıtlayabilir, ancak Maviler'in bildirilene göre haftalık 100.000 sterline yakın sözleşme teklifinin, Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendini deneme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal'de Riccardo Calafiori'nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki Alonso kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’ta kulübede geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu yüzden İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’nin PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söylemek gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından buna yakın bir güvence bile sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başrolün yedeği olan bir oyuncu için, çok gecikmiş bir şekilde gelen başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, ciddi vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi de artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücum hattındaki ana isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu ücret zaten büyük bir meblağ, ama bir Serie A takımı için gerçekten devasa. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton adına yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce sadece 2 milyon £ karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle, daha önce oyuncuya 70 milyon £ (94 milyon $) değer biçildiği bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunmacıdan bu denli yüksek bir bonservis geliri elde ettikleri için çok memnun olacaklardır. Bu bedeli kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir alternatif için yeniden yatırıma dönüştürecekler. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, Tottenham’ın genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor ve bu ayrı bir transfer olacak. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminin ardından geri dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açık şekilde yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer. Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan De Zerbi’nin etkisi burada net biçimde görülüyor. Buna rağmen, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmek üzere olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya yönlendirildiği hissinden kurtulmak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekte 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton pazarlık masasında son derece zorlu bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir. Premier Lig’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilirken, kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor ve stoper partneri Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Yine de Tottenham, Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor. 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini çektiği mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde belli eden Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier Lig’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir basamak olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan çalıştırıcıyla birlikte görev yaptığı için, Van Hecke De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecektir; bu da ona hızlı uyum sağlama konusunda yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarına doğru küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sunuyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon €’ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli her zaman kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon €’luk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon €’luk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak yine de 15 milyon €’luk (£13m/$17m) kazanç Osasuna’nın büyüklüğündeki bir kulüp için kayda değer. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemel görünüyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis konusunda ellerini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girerek bu hamleyi çaldı. Dolayısıyla Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedel olarak değerlendirilebilecek bir ücretle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayarak hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor. Hücumda direkt oynayan, süratli ve savunma yönünde de çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı düşünülürse, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor. Ancak kulübün bunun böyle olmayacağına inandığı bildirilse de, Iraola’nın Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını da sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde bir tür gezginlik yaşadı ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid’e düştü ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacak, vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için hamle yapmasının beklendiği düşünüldüğünde, bunun için genel skor katkısını artırması gerekebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda formunun zirvesindeyken yeni bir sözleşmeyle bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca sürüncemede kalan ve oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ortasında, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık bir sezon ve peş peşe gelen yüksek profilli hatalar eşliğinde boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından büyük bir israftı. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen bahis oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi döneminin ötesine geçti, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde bu transfer çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle Konate. Oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı büyük maaşı almaya hazırlanıyor. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran hatalar için çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir ofansif orta saha olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir gelmekte olan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi kişiliği, City'de büyük eksiklik yaratacak. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece üst düzey kaliteye sahip bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de bu imzayı aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat kendisi de konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kalmış durumda ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ oyuna ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'a karşı ortaya koyduğu performans mükemmeldi. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın adı La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu tekrar tekrar Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatı bulacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış olarak zorlu bir dönemden geçiyor ama Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, hiç şüphesiz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok sert ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ancak Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki de Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü ama Bernardo, tıpkı Luka Modric'in yaptığı gibi, ki onu Bernabeu'ya getiren de Mourinho'ydu, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki gelişi sonrası pek parlak olmayan başlangıcın ardından Chelsea için savunmada kilit bir figüre dönüşen bir oyuncuydu, bu yüzden onun zarar edilerek gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi mevkiisinde dünyanın en iyileri arasında olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bununla birlikte, Chelsea İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verilmesinin ardından £52 milyon ($69m) gibi bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen memnun olacaklardır. Nitekim, temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı, zaten tecrübe açısından ciddi eksikleri bulunan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve ayrıca gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken dönem transfer hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük yatırım yapmıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörleri tarafından hedef olarak belirlendiği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarının karşılığını hemen almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkı vereceğini gerçekçi olarak bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir ‘Mourinho’ oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip, bu yüzden ayrılıklar konusunda mutlaka bir hareketlilik yaşanacaktır. Not: C

    Cucurella açısından: Şüphesiz bu transferin asıl kazananı Cucurella oldu; hedefi olan rotasız bir Chelsea takımından ayrılmayı başardı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işlerini yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradıktan sonra İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’nun yolunu tutmasını kimse beklemiyordu. Dolayısıyla transferin bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid devreye girdiği anda Cucurella hemen evet dedi. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü için kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizlinin ilk 11’inde zaman zaman forma giymesi bekleniyor. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, kötü şöhretli sabırsız Bernabeu taraftarını karşısına alma riski yaşamamak için hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, zirvesindeyken tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendisini yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu yüzden geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçti ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı da acı biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek gerçekten bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies yeni ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki his hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı ve Spurs dışında seçenekleri de mevcuttu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü önemli ölçüde geliştirme kapasitesine tartışmasız şekilde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle direndi, ardından da geç de olsa onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bedelle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde hiçbir zaman £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yapmadı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i zavallıca 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış yolunu seçmek istemesinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir belgelenen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işlerini yoluna koyduktan sonra attıkları ilk adımın Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında 12 gol atmış olması, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranına dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan beklediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça hedeflediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi de inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle