Tottenham açısından: Nasıl bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz çok büyük bir para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in piyasa değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere formasıyla Dünya Kupası’nda sağ ve sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü ve Kuzey Amerika’daki turnuvada İngiltere’nin oynadığı sekiz maçın tamamında görev aldı. Gösterileri arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, gerçekten de bunun neredeyse iki katı değerde olduğu savunulabilir. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda yeterince seçenek sahibi. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter açısından: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Inter, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırmasının ardından başarılı şekilde Spence’e yöneldi. İlk isim Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse, rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan dinamik bir bek olarak İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in büyük hücum tehdidini bire bir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu kulüp ücret konusunda da çok memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu tam bir kelepir fiyata kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği, hatta Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence şüphesiz daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir ve Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından da bunu hak etti. Sonunda kuzey Londra’da kendine yer edinmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme hattına yaklaşmasının ardından şimdi yeniden Serie A’yı kazanmanın favorileri arasında yer alacak bir kulübe gidiyor ve elbette Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve tecrübeli savunmacı, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde vatandaşının uyum sürecine yardımcı olacaktır. Not: A+
Krishan Davis