Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle direndi, ardından da geç de olsa onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bedelle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde hiçbir zaman £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yapmadı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i zavallıca 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış yolunu seçmek istemesinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir belgelenen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işlerini yoluna koyduktan sonra attıkları ilk adımın Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında 12 gol atmış olması, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranına dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan beklediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça hedeflediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi de inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle