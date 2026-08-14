Paris Saint-Germain, kanat oyuncusu Mika Godts için Ajax ile sözlü anlaşmaya vardı

Paris Saint-Germain, yaz dönemi transfer çalışmaları kapsamında Ajax ile Godts için sözlü anlaşmaya vararak önemli bir adım attı. Fransız devi, Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerini kadrosuna katma stratejisinin bir parçası olarak yetenekli kanat oyuncusunun gelişimini yakından takip ediyordu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler perde arkasında hızla ilerledi ve Fransız başkentine olası bir transferin önünü açan bir ilerleme kaydedildi. Yaklaşan transfer, kulübün kadrosunu dinamik ve potansiyeli yüksek yeteneklerle yenileme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.