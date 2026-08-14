AFP
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Paris Saint-Germain, kanat oyuncusu Mika Godts için Ajax ile sözlü anlaşmaya vardı
Müzakerelerde ilerleme
Paris Saint-Germain, yaz dönemi transfer çalışmaları kapsamında Ajax ile Godts için sözlü anlaşmaya vararak önemli bir adım attı. Fransız devi, Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerini kadrosuna katma stratejisinin bir parçası olarak yetenekli kanat oyuncusunun gelişimini yakından takip ediyordu.
Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler perde arkasında hızla ilerledi ve Fransız başkentine olası bir transferin önünü açan bir ilerleme kaydedildi. Yaklaşan transfer, kulübün kadrosunu dinamik ve potansiyeli yüksek yeteneklerle yenileme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
- AFP
Elit genç yeteneği kadroya katmak
Godts, Amsterdam'daki döneminde sergilediği olağanüstü teknik kapasitesi, hızı ve gol sezgisiyle dikkatleri üzerine çekti. Eredivisie ve Avrupa kupalarındaki etkileyici performansları, PSG'nin oyuncu izleme departmanını hemen harekete geçirdi.
Sözlü anlaşmanın sağlanması, kıta genelindeki diğer taliplerin rekabetini bertaraf etme yolunda kritik bir dönüm noktası anlamına geliyor. Genç oyuncunun profili, Paris'te inşa edilen teknik projeye kusursuz şekilde uyuyor.
Son üçlü bölgeyi güçlendirmek
Godts gibi çok yönlü ve doğrudan oynayan bir kanat oyuncusunun eklenmesi, teknik ekibe hücumda değerli bir taktiksel esneklik kazandırıyor. Savunmacıları bire birde yalnız bırakma ve geniş alanlardan fırsatlar yaratma becerisi, takımın kadro derinliğine anında katkı sağlayacak.
Transfer dönemi ilerledikçe, hücum hattına yeni profiller entegre etmek yönetim ekibinin başlıca önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. Kulübün sportif direktörleri, oyuncunun sorunsuz bir geçiş süreci yaşamasını sağlamak için detayları netleştirmeye istekli.
- AFP
Transferin son aşamasına gelindi
Sözlü anlaşmanın artık sağlanmasının ardından gözler idari evrakların tamamlanmasına ve sağlık kontrolünün planlanmasına çevrildi. Transferin kalan resmi adımlarını netleştirmek için iki kulüp yakın şekilde çalışıyor.
PSG anlaşmayı resmen sonuçlandırıp yeni transferini taraftarlara tanıtmak isterken, önümüzdeki günler belirleyici olacak. Taraftarlar, genç oyuncunun Paris'e ne zaman ineceğini görmek için heyecanla bekleyecek.
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