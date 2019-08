Witsel: "Ik had naar Real Madrid kunnen gaan"

In een exclusief interview vertelt Axel Witsel over zijn periode bij Zenit Sint-Petersburg en de bijzondere reden waarom hij weg wilde uit Rusland.

De Belgische international speelde in zijn loopbaan in België, Portugal, Rusland, China en nu Duitsland, maar zijn grote idool is Frans, zo vertelt hij aan Goal en DAZN. "Mijn vader komt uit Martinique en hij volgde daarom altijd het Franse nationale team. Toen ik jong was, keken we naar de wedstrijden van Frankrijk op het WK van 1998."

"Het team draaide volledig om Zinédine Zidane en daarom is hij mijn idool. Ik had toen ook een shirtje van Les Bleus. Mijn vader houdt nog steeds van Frankrijk, maar sinds het vorige WK misschien iets minder", lacht Witsel, die met de Rode Duivels in de halve finales werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen (1-0).

Zidane en Witsel hadden nu wellicht collega's kunnen zijn. "Ik had naar kunnen gaan toen José Mourinho de coach was. Maar toen haalden ze Luka Modric al binnen. Een transfer naar Madrid had toen in mijn ogen geen zin meer", aldus de toenmalige speler van . "Kort voor het einde van de transferperiode belde Zenit Sint-Petersburg."

Witsel speelde vervolgens tussen 2012 en 2016 voor de Russische club. "Het eerste jaar was niet makkelijk. We hadden Igor Denisov in de ploeg, die vanaf het begin al een probleem met ons had. In de krant zei hij bijvoorbeeld: 'Witsel is geen Iniesta, dus waarom hebben we 40 miljoen euro voor hem betaald?' Of: 'Hulk is geen Messi'. De sfeer in de kleedkamer was niet goed, maar we werden dat jaar toch tweede."

Met racisme is de 30-jarige Belg, die een donkere vader heeft, gelukkig nooit geconfronteerd. "Hij heeft me verschillende keren opgezocht en er waren nooit problemen. Maar ik weet dat Hulk wel wat incidenten heeft meegemaakt, bijvoorbeeld met wat fans van Spartak Moskou."

"Er zou in het voetbal geen ruimte moeten zijn voor racisme. Veel mensen hebben een slecht beeld van Rusland, maar een paar maanden terug was er ook een incident in Italië. Het gebeurt helaas ook in de rest van Europa, niet alleen in Rusland.

Sinds een jaar draagt Witsel de clubkleuren van , na anderhalf jaar bij het Chinese Tianjin Quanjian te hebben gespeeld. De spelverdeler besloot China te verlaten nadat zijn dochtertje Mai-Li plotseling ziek werd. "Ze had hele erge buikpijn en moest naar het ziekenhuis, maar daar hadden ze niet de juiste middelen om haar te helpen", legt Witsel uit.

"Ik had twee opties: naar het Chinese ziekenhuis in Tianjin of het internationale ziekenhuis in Peking, wat twee uur rijden is. Maar zo veel tijd hadden we niet, omdat het gevaarlijk zou kunnen worden. Dus ik ging naar het kleinere Chinese ziekenhuis, waar heel veel mensen zaten te wachten. Je moest gewoon een nummertje trekken en heel lang wachten."

"Het was een gekkenhuis, we hebben daar wel twee of drie uur gezeten. Mai-Li had heel veel pijn", gaat de routinier verder. "Om drie uur 's nachts reed ik naar huis met mijn andere dochter Evy, terwijl mijn vrouw met Mai-Li in het ziekenhuis bleef." Uiteindelijk kon het meisje worden geholpen en mocht ze de volgende dag weer naar huis.

Witsel: "De volgende dag speelden we een uitwedstrijd en er werd verwacht dat ik zou meegaan. Ik heb de coach die nacht een berichtje gestuurd en hij begreep het wel. Na dit hele gebeuren zei ik tegen mijn vrouw dat ik na het WK weer terug wilde naar Europa. Geld is belangrijk, maar het betekent niet alles. Het maakt je niet altijd gelukkig."