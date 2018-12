Willems mikt op 'Wijnaldum-route' bij Eintracht Frankfurt

Jetro Willems verliet PSV anderhalf jaar geleden voor een dienstverband bij Eintracht Frankfurt. Die keuze ziet hij nog steeds als een tussenstap.

Sinds zijn overstap naar die Adler speelde de 24-jarige vleugelverdediger 48 wedstrijden voor de Duitse club. In gesprek met PSV TV geeft Willems toe dat hij mikt op de ‘Wijnaldum-route’. "Zeker. Ik ben relatief jong. Ik ben 24, heb veel ervaring. Misschien duurt het bij mij een jaartje langer. Bij hem was het binnen een jaar. We zullen zien. Zoals ik zei: ik ben nog jong en er zijn nog vele wegen", zegt Willems.

Georginio Wijnaldum verliet PSV in 2015 voor Newcastle United en maakte na één seizoen bij the Magpies de overstap naar Liverpool. Willems zegt PSV nog altijd op de voet te volgen. "Ja, ze doen het goed. Ik ben ook blij met de nieuwe jongens: Dumfries, Angeliño, Pablo die eigenlijk alles speelt. Ik spreek Bergwijn nog weleens. Dan hebben we het over hele andere dingen, niet over voetbal. Hij weet dat hij het goed doet en wat ik van hem verwacht", gaat de vleugelverdediger verder.

Tegenwoordig speelt Angeliño op zijn positie bij PSV. "Hij is een beetje een zelfde type speler als ik. Wie heeft de betere voorzet? Tja, dat moet je aan Luuk (de Jong, red.) vragen. Hij is een goede speler, we zijn allebei kaal en kort. Hij is iets dunner, maar we hebben dezelfde kwaliteiten. Ik ben blij dat hij het goed doet. Hij geeft Luuk de voorzetten en hij kopt ze erin, dat is goed voor hem", aldus Willems, die bij Oranje samenspeelde met Mark van Bommel.

"Het leiderschap dat Van Bommel had als speler, zie je nu terug in het spel. Ze zitten er lekker fel bovenop. Toen was Van Bommel al een echte leider, hij stuurde iedereen aan. Dat karakter zie je nu terug en dat hoort ook bij een trainer. Om een toptrainer te worden, heb je dat ook nodig. Je moet niet alleen op kwaliteit bouwen, maar ook op karakter."