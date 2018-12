"Wij konden Donyell Malen op zijn zesde eigenlijk al niks meer leren"

Donyell Malen speelde vanaf zijn vierde zijn eerste wedstrijdjes bij v.v. Succes, op het voormalige eiland Wieringen.

Voormalig jeugdtrainer Sietzo IJzer zag al snel dat het jongetje op een dag heel goed kon worden, zeker dat hij al snel bijna alle goals voor de F5 maakte. "Een bliksemschicht. En tegelijkertijd heel vaardig als hij de bal had", vertelt IJzer zaterdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad over de tegenwoordig aanvaller van PSV.

"Aan de manier van lopen en zijn houding kon je het talent zien", verzekert IJzer. "Donyell was van nature al razendsnel, soepel en wendbaar en wilde altijd leren en beter worden. Als je sommige jongens iets probeert uit te leggen, draaien ze zich een paar seconden later al om en waren ze aan het spelen. Prima toch? Donyell nooit, die was er meteen bloedserieus mee bezig. Zonder dat het ten koste van anderen ging.



IJzer benadrukt dat Malen van het talent barstte. "Daar hoefde je eigenlijk niks aan te doen. Het is vooral mooi dat ik hem twee jaar enthousiast heb kunnen houden. Ik ben ook blij dat hij tussen zijn twaalfde en vijftiende keihard is blijven werken. Dat is vaak een moeilijke leeftijd, waarop veel jongens afhaken. Maar ik had van hem niks anders verwacht." Malen werd met de F1 van Succes tweemaal kampioen en maakte daarna de overstap naar Hollandia in Hoorn.



"Het was voor hem beter om naar een grotere club te gaan", zegt bestuurslid Desiree Bogert. "Wij konden hem hier op zijn zesde eigenlijk al niks meer leren en zijn hem trots blijven volgen." De negentienjarige Malen maakte tussen 2007 en 2017 deel uit van de jeugdopleidingen van Ajax en Arsenal en stapte daarna over naar PSV. "Een paar jongens waar hij toen bij ons mee speelde, zitten nu in het eerste elftal van Succes. Hij is nog een keer wezen kijken toen hij vrij was en ons eerste elftal speelde."