Voormalig Ajax-talent: "Bij Arsenal kon ik drie ton per jaar verdienen"

Jip Bartels was een veelbelovend talent uit de jeugdopleiding van Ajax, maar haalde het eerst elftal niet.

Mede door blessureleed slaagde hij niet als profvoetballer. Op jonge leeftijd kon hij de overstap maken naar , dat een lucratief voor hem klaar had liggen. Jaren later heeft het voormalige talent spijt dat hij niet op die aanbieding is ingegaan.

Buitenlandse clubs stonden in de rij om de voormalig jeugdinternational in te lijven. " wilde me hebben, een aantal Engelse clubs ook", vertelt hij in een interview met Voetbal International. Met name de aanbieding van Arsenal sprong eruit.

"Bij Arsenal kon ik op mijn zestiende drie ton per jaar verdienen. De club deed alles om me warm te maken. Ik werd uitgenodigd voor een ontmoeting met Arsène Wenger."

Bartels bedankte voor de overstap. Hij was ervan overtuigd dat hij wel door zou breken bij . "Achteraf had ik erop in moeten gaan, maar ik had er destijds geen zin in", verklaart hij jaren later. "Ik had mijn contractje bij Ajax, verdiende daar al een paar duizend euro per maand. Meer was niet nodig. Verhuizen zag ik helemaal niet zitten. Dat komt allemaal nog wel, dacht ik."

Bij Ajax waren de verwachtingen hoog van Bartels, die als spits scoorde aan de lopende band. Zelf was hij echter niet bijzonder onder de indruk van zijn eigen prestaties. "Ik hield rapportjes bij van mijn eigen wedstrijden. Als je die terugleest, denk je dat ik er niks van kon. Ik gaf mezelf bijna alleen maar 5'en. Een heel enkel 6'je."

"Die houding heeft me een tijdje ook wel geremd. Ik was zo kritisch op mezelf. Het moest altijd meer, altijd beter. Altijd harder trainen. Ik zag niet wat er al was, wat ik al kón."